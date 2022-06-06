Александр Овечкин, Наташа Королева, Любовь Успенская и Азиза: модная Москва на показе Аники Керимовой

Грандиозный показ новой коллекции одежды устроила дизайнер Аника Керимова возле своего Дома моды на Рублевке. Действо потрясло размахом. В показе было задействовано 150 моделей, продемонстрировавших в этот вечер почти три сотни разных образов. За масштабным модным перфомансом наблюдало почти 800 человек: такого масштабного показа в Москве еще не было.

Гости стали собираться за два часа до начала. Среди зрителей можно было заметить множество звезд: хоккеиста Александра Овечкина с супругой Анастасией Шубской, художника Никаса Сафронова, актера Владимира Стеклова, победителя «Маски» Анатолия Цоя, актрису Олесу Судзиловскую, а также Наташу Королеву, Жасмин, Митю Фомина и других.

Первым делом Керимова продемонстрировала круизную коллекцию, созданную по мотивам картин дочери Любовь Успенской Татьяны Плаксиной. В числе главных зрителей: ее знаменитая мама, которая в этот вечер не могла сдержать своих эмоций.

— Я очень рада за Танечку и за Анику, что они создали такую красоту, — заявила Успенская. – Теперь я спокойна и за наших женщин: им будет в чем, ходить.

Над созданием коллекции Керимова и Плаксина трудились несколько месяцев.

— Аника увидела мои картины, вдохновилась и говорит: «Давайте создадим коллекцию одежды!», — рассказала Татьяна. — Я давно об этом мечтала, но мне просто не хватало такого человека, который смог бы перенести все на ткани. Мы с Аникой пытались создать такие вещи, чтобы каждая женщина нынешним летом могла себя чувствовать в них самой роскошной и изысканной. То, что создала Аника, меня безумно вдохновило! У нас с ней случилось просто волшебное стечение обстоятельств!

В новой коллекции Керимовой – только натуральные ткани. А еще модные принты. Раньше их делали на итальянских фабриках. Сейчас все изготавливается в России.

— В связи с уходом западных брендов многие наши модницы переживали, что им нечего будет носить, — рассказала Аника. – Но сегодня мы показали, что наши производители не хуже иностранных модельеров. И даже лучше!

Сразу после показа на сцену вышла Любовь Успенская: артистка дала в честь дебюта дочери эксклюзивный концерт.

А завершила масштабный перфоманс легендарная Азиза, которая уже давно является клиенткой Керимовой.

В конце праздника Аника пообещала устраивать подобные мероприятия регулярно.

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