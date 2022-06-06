Телеканал ТВ Центр отмечает 25 летний юбилей

9 июня каналу исполняется 25 лет! Четверть века ТВЦ ежедневно входит в дома телезрителей и уже стал им по-настоящему родным. Вместе с ТВЦ зрители строят новые планы, каждый день узнают свежие новости, получают заряд хорошего настроения и смеха, они готовят, путешествуют, анализируют, поют любимые песни, участвуют в разговоре с известными артистами, собираются на работу под утреннюю программу «Настроение», а вечером отдыхают, смотря детективные сериалы.

Многие программы канала в эфире уже много лет. Например, «Мой герой» с Татьяной Устиновой и «В центре событий» с Анной Прохоровой – 7 лет, «Доктор И» — 9, «Приют комедиантов» — 11 лет, утренняя программа «Настроение» — 23 года, а «Постскриптум» — 24!

Ведущая утренней программы «Настроение» Александра Глотова рассказала, что ее первый день на ТВЦ запомнился красивым осенним, пахнущим яблоками садом на Мосфильме, где находится студия. И вот уже 12 лет Александра приветствует зрителей с экранов.

— Я очень люблю ТВЦ за то, что он сохранил доброту, душевность, человечность. Люблю за то, что на канале — самые хорошие передачи и чудесные фильмы, которые можно смотреть всей семьей и которые учат доброму, — рассказывает Глотова. – Мне нравится начинать свой день с просмотра своей программы «Настроение». Очень нравится «Приют комедиантов», я мечтаю когда-нибудь поучаствовать в нем. Стараюсь не пропускать исторические документальные фильмы и фильмы про известных актёров, режиссеров. И хотелось бы пожелать сохранить неповторимую ауру телеканала, оставаться таким же интересным, разноплановым. Наши телезрители часто пишут мне, что наш канал один из самых лучших, спокойных, человечных. И я с ними полностью согласна!

Ведущая программы «Страна чудес» Ирина Бажанова не так давно присоединилась к ТВЦ, но уже успела открыть перед зрителями новый мир и новые красоты.

— Мой первый день на канале – это, по сути, день премьеры первого выпуска «Страны чудес». Это было волнительно. Помню, что это был сентябрь 2021 года. В 10 утра мы собрались всей семьей перед экраном, чтобы посмотреть первый выпуск, а после эфира открыли бутылку шампанского. Я счастлива, что телеканал дает нам с телезрителями возможность объехать всю нашу большую страну, увидеть чудесные места, встретить чудесных людей. Их так много, так что мы с телезрителями еще поездим!

Многие из актеров стали уже не просто героями сериалов канала, а добрыми друзьями для ТВЦ и его телезрителей.

Актриса Мария Аниканова признается, что любит смотреть на канале как программы, так и документальные фильмы и сериалы.

— Сериалы всегда добрые, душевные, и я сама всегда с радостью принимаю участие в проектах, которые снимаются для ТВЦ. Для меня это некий знак качества, — говорит Мария. – Мне очень нравится этот канал. С одной стороны, он придерживается своей концепции, а с другой, он очень разноплановый. Я желаю дальнейшего процветания, успеха, развития, и оставаться такими, какие вы есть на сегодняшний день – со своим лицом, своей изюминкой, своим форматом, который очень выгодно отличает вас от других федеральных каналов. До новых встреч! 25 лет – это четверть века, давайте еще сто раз по столько же!

Актриса Елена Муравьева также приняла участие во многих фильмах. А ее Тоня Остапчук из «Некрасивой подружки» очень полюбилась зрителям.

— Спасибо за совместные проекты, за любимую «Некрасивую подружку» и многие многие другие! Поздравляю с 25летием! Желаю талантливых сценариев, успешных проектов, дальнейшего развития, мира и добра!

Эмилия Спивак очень частый гость на ТВЦ. Только за последние два года она появилась на экране в 5 мини-сериалах! Каждая роль – разная, яркая, запоминающаяся! Это всегда сильные женщины, которые борются за свою любовь за правду, и, которых, по словам актрисы, можно назвать современными героинями, героинями настоящего времени.

— Дорогой канал ТВЦ! Поздравляю вас с замечательным юбилеем! Желаю и дальше идти тем же светлым и созидательным путем, даря надежду, радость и тепло нашим зрителям! Долгих лет жизни, открытий и побед!!!

К поздравлениям присоединилась и сценарист Анна Рулевская. Она подарила зрителям ТВЦ «Анну-детективъ» — сериал, который с большими рейтингами прошел на канале, вместе с героями которого зрители переживали, плакали, радовались, ждали и надеялись…

— Так получилось, что уже с 2017 года моя творческая работа связана с каналом ТВЦ. То ли это судьба, то ли мы просто нравимся друг другу. Начинали мы с мелодрам, затем приросли детективом, а сейчас еще и добавили ко всему этому немного мистики (ее последняя работа – «Анна и тайна прошлого», — прим.ред.) . Теперь я пишу в своем любимом амплуа — на стыке жанров, а стремление канала к расширению своих горизонтов — налицо. Поздравляя ТВЦ с 25-летием, я хочу, прежде всего, пожелать дальнейшего развития и движения вперед во всех направлениях и жанрах. Думаю, к моим поздравлениям охотно присоединятся миллионы зрителей, чью мечту канал-именинник претворил в жизнь, сняв второй сезон культового сериала «Анна-детективъ». С днем рождения! Вдохновения, процветания и зрительской любви!

25 лет – только начало!

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