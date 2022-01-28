Александр ПУНЬКО: «Организация и дисциплина – это самое главное, а уже потом талант педагога, талант ребёнка и участие родителей»

Александр Сергеевич Пунько, лауреат премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства, дважды лауреат Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» в номинации «Лучший преподаватель», заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный работник культуры Новосибирской области, член Совета Благотворительного фонда Валерия Халилова. Руководитель коллектива «Бис Band» – участника Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова.

– Вы не первый раз участвуете в Международном музыкальном фестивале Валерия Халилова. Как вы познакомились с Валерием Михайловичем?

– Это было в Севастополе, где Валерий Михайлович был в жюри конкурса «Севастопольский вальс». Валерий Михайлович услышал наш оркестр, и его взрослые военные музыканты даже сказали – «Как же нам после этих детей выступать». Вообще, в самый первый раз мы увиделись в Кемерово в 2013 году, на фестивале «Серебряные звуки». Мы тогда получили Гран-при, как раз Валерий Михайлович вручал нам главный приз и медаль Римского-Корсакова. Также Валерий Михайлович проводил пресс-конференцию для руководителей оркестров. Он, конечно, меня сильно впечатлил. Настолько профессиональный, но при этом доступный, простой человек. После того фестиваля мне хотелось всё больше и больше встречаться с Валерием Михайловичем. Через два года в Севастополе у нас были уже и определённые встречи, и общение, и репетиции с детьми. Дети, конечно, тоже были в восторге от такого руководителя.

– Теперь вы стали членом Совета Фонда Валерия Халилова. Какие ваши задачи, что вы делаете?

– Я ведь не так давно в фонде. За это время мы провели конкурс в Карасуке, для нас это было важное событие. Особенно почётно, что к конкурсу причастен фонд. Фонд выиграл грант, и с его помощью мы провели конкурс. Нам подарили два замечательных инструмента, два кларнета, которые были необходимы оркестру. Приезжал квинтет Большого театра, они провели мастер-класс, дали сольный концерт. Для нас это невероятное событие. Мы были так одухотворены.

– Что вы планируете в будущем делать в фонде?

– Я хочу возглавить детское направление, проводить мастер-классы. Это именно то, чего не хватает сегодня. Есть очень много проблем, которыми никто не занимается, и мы бы хотели эту нишу занять – учить руководителей оркестров. И не просто музыке, а тому, как добиваться, как организовывать детей, как общаться с родителями.

– Расскажите об участии вашего коллектива в фестивале Валерия Халилова в этом году.

– Во-первых, будет концерт в Павлово. У нас в городе есть два коллектива – профессиональный, в который входят преподаватели колледжа, музыкальной школы, студенты, лучшие учащиеся. Есть детский коллектив, наш «Бис Band», который частично переехал со мной из Карасука. Добавились лучшие дети из Павлово, и вот у нас оркестр в количестве сорока человек. Эти два коллектива будут выступать 23 января во Дворце культуры на главной сцене. Естественно, мы будем исполнять и произведения Валерия Михайловича.

Второе выступление у нас будет уже на Гала-концерте в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Мы очень благодарны фонду за доверие, это, наверное, авансом. Мы активно готовимся, занимаемся. Конечно, пандемия немного мешает, карантины там всякие. Приходилось заниматься онлайн, видео ребята присылали.

– Чем, на ваш взгляд, отличается фестиваль Валерия Халилова от других?

– Для нас, конечно, невероятная ценность в том, что мы никогда не выступали в Москве, тем более на такой площадке. Статус невероятный, мы будем играть вместе с Кремлёвским оркестром! А сколько участников, какая география! Фестиваль развивается, и это, конечно, очень радует. Само имя Валерия Михайловича делает этот фестиваль совершенно особенным.

В 2020 году у вашего коллектива был такой яркий момент – на фестиваль приезжал Стивен Мид.

До этого мы были немножечко знакомы с ним через фейсбук. Было приятно получить от него положительные отзывы о себе. Мы очень много взяли от его мастер-класса и были под впечатлением от выступления. Самое главное, что наше общение продолжилось, до сих пор я отправляю записи, Стивен их как-то комментирует, и он даже собирается приехать к нам в Павлово. Ждём, когда закончится пандемия.

– Расскажите немного о себе. Как вы стали не просто музыкантом, а именно педагогом?

– Сначала я учился в музыкальной школе, причём пришёл туда только в 11 лет. Чисто случайно мой друг привёл меня в Дом культуры послушать, как он играет, и дал мне тоже попробовать на трубе. У меня сразу же получилось сыграть гамму до мажор. Друг показал меня своему педагогу, и буквально через неделю я уже сидел в духовом оркестре, а через месяц мы поехали на конкурс. Затем я поступил в музыкальное училище в Барнауле, перевёлся в Новосибирск, а в 2000 году попал в Карасук Новосибирской области, можно сказать, по распределению. В музыкальную школу нужен был трубач-преподаватель. Мне дали жильё, а это ведь 90-е годы, это было очень трудно. В итоге в Карасуке я отработал двадцать лет, создал оркестр «Бис Band».

Тяжелейший труд, с утра до вечера… И дети также трудились. Некоторые думают, что все успехи, победы достаются легко, дети просто талантливые. Но в первую очередь – это кропотливый труд. Талант руководителя заключается не только в умении научить, но и в организации, дисциплине, планировании.

Вот мы трудились все двадцать лет, а через двадцать лет я уехал в Павлово Нижегородской области и там продолжил свою работу. В прошлом году я получил звание лауреата премии Президента в области литературы и искусства. Конечно, чувствовалась потребность двигаться куда-то дальше. Я об этом уже задумывался лет пять назад, когда меня активно приглашали в Москву, Санкт-Петербург и другие города. Но как-то столичные города меня не привлекали, поскольку – шум, гам, суета. Уж если переезжать, то снова в небольшой город. Так я оказался в Павлово.

– Ваш коллектив вообще очень много участвует в самых разных фестивалях, конкурсах. Что вам особенно запомнилось?

– Да всего и не перечислишь. Иногда кажется, что мы во всех городах России побывали. Мы ведь не только с оркестром ездим на конкурсы, но и с солистами. Всю Сибирь мы точно объездили. Конечно, особенно запомнились зарубежные поездки. В 2006 году мы были в Италии, утренние горы – это незабываемо. Меня всегда восхищало, насколько европейцы любят радоваться жизни. Они не жалеют денег на фестивали, праздники, карнавалы. Потом мы уже и в Германии выступали, и во Франции.

– А какими недавними успехами ваших детей вы могли бы похвалиться?

Каждая победа дорога, но, конечно, мы особенно радуемся местам на «Щелкунчике» и на «Дельфийских играх».

– Что самое трудное в профессии дирижёра детского оркестра?

– Я считаю, что организация и дисциплина – это самое главное. Это должно быть на первом месте. А уже потом и талант педагога, и талант ребёнка, и участие родителей.

Фото: Пунько – Google Диск

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