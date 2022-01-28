Amely Sky: «Мы делаем музыку потому что иначе не можем»

Бытует мнение, что рок — самая честная музыка. Поэтому музыканты группы Amely Sky предельно честны, говоря о своем творчестве. Вокалистка группы Катя проходила обучение в Московском колледже импровизационной музыки, но так его и не закончила, внезапно испытав аллергию на джаз. Тем не менее музыкальное образование у нее есть, в отличии от других участников коллектива. Музыканты группы признаются, что у них есть награды и дипломы за участие в различных конкурсах, но по существу это им ничего в творчество не привнесло. Поэтому они просто делают жесткую, правильную, честную музыку, которая прицельно бьет по ушам, мозгам и душам аудитории. Хотя, не все конкурсы бесследно для них прошли. Например, РокСмена, который проводился группой Lumen совместно с компанией Senheiser. Музыканты говорят, что большое значение сыграла личная встреча с коллективом Lumen, и буквально 15 минут общения просто переломали их отношение ко многим вещам. Результатом стал фит «Остаться Человеком». В арсенале группы есть и совместная работа с Игорем Кэшем Лобановым, лидером группы Слот, но такие фиты есть практически у каждого более менее состоявшегося коллектива в жанре тяжелого рока.

2021 год для группы, как и для многих музыкальных коллективов, стал довольно продуктивным — это наследие пандемии, когда отмена концертов спровоцировала на выдачу огромного количества материала из студии звукозаписи. Вышла первая часть альбома «От самых искренних и чистых мыслей», предварительно интерес к которому был подогрет синглом «Блогер». А под конец года коллектив представил клип «Согреться», набравший на ютубе более 170 тысяч просмотров — результат очень даже неплохой.

Мы задали несколько вопросов участникам коллектива. Прежде, чем вы ознакомитесь с ответами, хотели бы отметить, что у ребят все в порядке с чувством юмора. Хотя, возможно, это та самая рокерская честность. И не юмор совсем. Судите сами.

– Насколько вы привязаны к музыкальному стилю, в котором выступаете?

– Думали, что привязаны, но сильно ошибались.

– Что для вас эксперимент в музыке и насколько готовы к экспериментам?

– Эксперимент в музыке — это когда ты начинаешь делать то, чего раньше не делал, чтобы получить результат, которого раньше не получал, но в нашем случае это обычный творческий процесс.

– Сейчас очень модна тема фитов — еженедельно на стриминговых сервисах выходит огромное количество совместных треков. С кем-то есть желание сделать еще совместную работу?

– У нас есть экспериментальная идея — найти в США малоизвестную группу, сделать с ними совместную программу и прокатиться туром по Америке и России. Просто так, потому что хотим.

– Что для вас популярность и каковы ее критерии?

– Популярность, это когда много людей о тебе знают, причины разные, последствия тоже, но если говорить о музыке, то критерии популярного артиста — это сборы на концертах и количество прослушиваний песен на стриминговых платформах.

– Насколько вы амбициозны и каких вершин хотел бы достичь в музыке?

– Мы делаем музыку потому что иначе не можем, но если кто-то говорит, что не хочет быть популярен, он врет, часто самому себе.

– Насколько вы зависимы от лайков, комментариев, репостов? Или все же показатель — количество прослушиваний или покупок треков?

– Зависим)

– Есть ли у вас tik-tok и как вы относитесь к тому, что следуя моде и гоняясь за дешевой популярностью, неплохие артисты кривляются и записывают для него контент, мягко говоря, вызывающий желание позвонить в скорую?

– Тик-тока у нас нет. В Крыму не работает.

– Планируете ли дальше снимать клипы? Или это будут, например, mood-video или лирик-видео? И кстати, как вы относитесь к подобным формам, заменившим сюжетные клипы?

– Клипы снимали, снимаем и будем снимать. Этот процесс не менее интересен, чем написание музыки. Просто кайф. Лирик и муд видео тоже должно быть интересно, есть много примеров шикарного, годного контента в этих поджанрах.

– Мы желаем коллективу удачи и предлагаем вам ознакомиться с их творчеством — посмотреть клип и послушать альбом. Согреться с Amely Sky этой выдающейся зимой.

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