Алфавит-конструктор в памятнике конструктивизма

20 сентября рядом с Культурным центром ЗИЛ появился арт-объект художницы Дианы Воуба «Алфавитяне». Он стал одним из первых объектов паблик-арта в рамках столичного фестиваля «Здесь и сейчас» — ежегодного смотра актуального искусства, который проходит вне стен музеев и галерей. Работы его участников размещаются на площадях и улицах, гармонично встраиваясь в существующий городской ландшафт и делая современное искусство ближе к жителям города. Особенность фестиваля этого года — децентрализация и размещение значительной части объектов в районах, удаленных от центра столицы. Всего до конца года будет представлено 9 работ известных художников.

«Алфавитяне» Дианы Воуба из проекта «Город-Алфавит» — причудливые антропоморфные и зооморфные фигуры красного, белого и черного цветов — на территории некогда одного из первых московских Дворцов культуры, тоже инопланетно авангардного для своего времени, оказались более чем органичны. Они будто продолжили в диалоге пространственные эксперименты авторов архитектурного памятника.

Московский Дворец культуры, построенный по проекту братьев Весниных в 1931–1937 годах, — уникальный образец русского авангарда. И внутри, и снаружи здание производит впечатление постоянно меняющегося пространства. Таковы и алфавитяне Дианы Воуба. Для них художница создала целый мир — далекую планету Ан, а ее обитателей наделила способностью меняться в каждом из измерений и создавать многомерные геометрические объекты.

Построенные по принципу золотого сечения геометрические знаки-символы легли в основу алфавита-конструктора. И все объекты создаются путем бесчисленных комбинаций этих 64 знаков.

По словам художницы, алфавитяне общаются с помощью мыслепесен и способны слышать друг друга на любом расстоянии. На их плоских лицах отсутствуют глаза, а все шестнадцать органов чувств спрятаны в их тонкие тела, которые они, как и их родная планета, могут менять в каждом из измерений, не теряя своей индивидуальности.

Объект паблик-арта так приглянулся горожанам, что организаторы пригласили художницу представить всю серию работ. Так, с 13 по 31 октября в Культурном центре ЗИЛ пройдет выставка «Город-Алфавит» Дианы Воуба. Масштабный проект — результат переосмысления художницей идей русского авангарда.

«Город-Алфавит», разрастаясь, на многие годы определил направление работы Дианы Воуба. Из него вышли не только алфавитяне — в рамках проекта были созданы серии работ «Лес», «Манускрипт», «Золото», «Текстиль», нетканые ковры из шерсти, керамика, объекты из дерева, предметы мебели, инсталляции в Сухуме, Ялте и Москве.

«В проекте заложен принцип игры, где у участника есть пространство для свободного самовыражения и возможность переживать опыт новых, созданных им реальностей… Плетение геометрических узоров сродни Opus Magnum. Здесь также необходимы дисциплина, терпение и смирение, полное погружение в процесс и присутствие. Гармоническая упорядоченность знаков понимается как выражение бесконечного в конечном, как средство победы над хаосом», — говорит автор проекта Диана Воуба.

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