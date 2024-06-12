Alim: «Я – человек энергии, вокруг меня должна быть позитивная, творческая атмосфера»

Alim — современный исполнитель в стиле pop, indie, r’n’b. Участвовал во многих музыкальных конкурсах и проектах. Автор и исполнитель полюбившегося хита «Это любовь».

О музыке

– Alim, ты работаешь в очень разных жанрах: pop, indie, r’n’b. Какой из них тебе ближе всего и почему?

– Многообразие жанров объясняется широким музыкальным вкусом. Естественно, выбрать какой-то один жанр из нескольких десятков сложно. Отвечая на вопрос, ближе всего из всех жанров для меня — disco и rnb.

– Расскажи о процессе создания твоей музыки. Где ты ищешь вдохновение?

– Вдохновение приходит ко мне благодаря смене рабочего места и обязательно чистоте на рабочем месте. Я человек энергии, поэтому вокруг меня всегда должна быть позитивная, творческая атмосфера.

– С кем из музыкантов ты мечтаешь посотрудничать? Из российских? Из зарубежных?

– Я очень хочу сотрудничать с артистами нашей эстрады, такими как Jony, LYRIQ, The Limba, Ice Lo и Тимати. Думаю, мы сможем с ними найти общий язык.

– Участие в конкурсах — важная часть твоего творческого пути. Какой опыт приобрел, участвуя в них? Какой из конкурсов запомнился больше всего и почему?

– Участие в конкурсах — субъективное мнение каждого человека. Каждый участник должен понимать, что если он не получил первое место, это означает, что надо работать над собой. Для себя я сделал вывод, что чем меньше ты хочешь понравиться членам жюри, тем больше ты им нравишься.

– Как ты подходишь к выбору репертуара для своих выступлений?

– Я всегда основываюсь на целевой аудитории и атмосфере, которая у меня появляется, когда я захожу в зал. На разных площадках всегда разная атмосфера: в ресторане более спокойная, на стадионе более энергичная и т.д.

О биографии и творческом становлении

– Alim, расскажи, как ты пришёл в музыку?

– Искусство всегда было в моей жизни, но музыка пришла тогда, когда в один прекрасный момент учитель по музыке сказал, что у меня хороший голос. Задумавшись над своей профессией, я начал развиваться в этом направлении, и теперь я здесь.

– Помнишь ли ты свою первую песню? Какая история её появления?

– Моя первая песня была написана в честь моей двоюродной сестры, которая родилась в 2017 году. После этой композиции у меня появился интерес к написанию музыки.

– Кто поддерживал тебя на начальном этапе?

– Меня поддерживали абсолютно все: семья, друзья, окружение. Очень приятно видеть, когда тебя поддерживают в том, что ты хочешь делать в своей жизни.

– Твой юный возраст не помешал тебе добиться успеха на большой сцене. С какими сложностями ты сталкиваешься, будучи молодым артистом?

– Несмотря на бесконечную поддержку со стороны семьи и близких, всё равно был определённый буллинг со стороны завистников. Вокруг всегда будут люди, которым что-то не нравится в тебе. К счастью, меня это не останавливает — я продолжаю делать то, что люблю.

– Какую роль в твоём становлении сыграли твои учителя и наставники по музыке?

– Каждый учитель, который был в моей жизни и занимался со мной, всегда хотел отполировать мой талант. Я никогда их не подведу.

Участие в конкурсах

– Твоё участие в «Голос. Дети» стало ярким событием, особенно исполнение рэп-композиции, которое попало в международный топ. Как ты решился на такой смелый выбор песни?

– Композиция Coolio «Gangsta’s Paradise» — легендарная песня в мире рэп-индустрии, так как она повлияла на хип-хоп мир. Изначально эта песня была исполнена в трио с двумя другими парнями, потом в дуэте, после чего я взял её себе и стал петь самостоятельно. Я хотел исполнить что-то, что может запомниться. Надеюсь, у меня это получилось.

– Планируешь ли ты и дальше развиваться в жанре «рэп»?

– Сейчас я полностью погрузился в мир диско, фанка и поп-музыки и не считаю уместным больше появляться в жанре рэп.

– Участие в международном конкурсе «Битва талантов» — это большой шаг. Расскажи об этом опыте.

– Честно говоря, я сам не особо много помню с этого дня. Единственное, что я могу вспомнить, — это то, что я познакомился с очень многими ребятами, с которыми держу контакт до сих пор. Члены жюри — невероятные наставники и прекрасные артисты.

О планах

– Какие у тебя творческие планы на ближайшее будущее? Когда планируется новый альбом?

– Творческих планов много, реализация постепенно начинается. Сейчас я был на небольшом перерыве, писал новые песни и выстраивал план действий. Планирую радовать публику новыми синглами, но альбом пока не планируется.

– Где ты видишь себя через 5 лет в музыкальной индустрии?

– Как я уже говорил, планов много, но раскрывать их не буду, пусть это будет сюрпризом для моих слушателей.

– Есть ли у тебя музыкальная мечта?

– У каждого человека есть мечта. Моя — развить качественную, хорошую, стильную музыку в виде своих песен, собрать всех людей, любящих мое творчество, в одном месте и исполнить для них весь свой репертуар.

– Есть ли планы на международное сотрудничество или выступления за пределами России?

– Сейчас акцент на подростковую аудиторию в России. Возможно, в ближайшем будущем будут международные проекты.

– Как ты справляешься с критикой и неудачами?

– Я обожаю критику и очень люблю, когда профессионал в своем деле говорит, где мне что-то исправить или поменять. Неудачи бывают у каждого человека, и это нормально, главное — после этого реабилитироваться и выдать что-то в сто раз лучше, чем было до этого.

– Что бы ты посоветовал начинающим музыкантам?

– Слушайте много разной музыки, развивайте свой музыкальный вкус. Вливайтесь в музыкальную тусовку и находите единомышленников. Слушайте профессионалов и не тратьте энергию на болтунов.