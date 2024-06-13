РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииЦФО«Не могут потомки Пушкина, Толстого, Гумилёва разговаривать на языке матерной брани»

«Не могут потомки Пушкина, Толстого, Гумилёва разговаривать на языке матерной брани»

editor
By editor
327
день россии

12 июня Россия праздновала свой День Рождения. Россия – страна с богатыми культурными и историческими традициями. В этот день мы вспоминаем исторические события, которые привели к становлению современной России. Чтим память предков и отмечаем достижения и прогресс нового времени. День России празднуется широко и повсеместно! Ярко и необычно отметили в этот раз, праздник и в Коломне — старинном городе Московской области. Впервые, в рамках городского праздничного мероприятия, стартовал социальный проект: «Культурные люди — Культурная Страна», творческой игрой для детей «Путешествие по Планета этикета».

Праздничное мероприятие проводилось на одной из лучших площадок Коломны, где проходят многие развлекательные мероприятия- в парке «Запруды», с великолепным видом на Коломенский Кремль.

«Социальный проект — «Культурные люди — Культурная Страна», акцентирует важность единства, гармонии и взаимного уважения между всеми окружающими людьми, что созвучно с ценностями России. В ходе игровой программы, дети и их родители, выполняли совместные творческие задания, взаимодействовали с героем русских сказок, Бабой Ягой и следили за ее метаморфозой при изучении этикета. Мы наблюдали полную включенность юных гражданин в значимые для них события и понимание, что для них лучше и выгоднее быть культурными, социально адаптированными гражданами, уважаемыми и уважающими других людей! Это событие жители и гости города Коломна оценили, как яркое, интересное и полезное. Познавательная игра, «Путешествие по ПЛАНЕТЕ ЭТИКЕТА», в рамках социального проекта «Культурные люди — Культурная страна», помогла детям понять простую истину, что к ним в обществе будут относиться так же, как они сами относятся к окружающим людям. Очень знаково, что в День рождения России, в Коломне родился новый значимый для страны, социальный проект, цель и задача которого, поддержать культурный код России. Реформы в жизни взрослых надо начинать в душах детей и моя цель и миссия в помощи России вернуть былую славу, страны культурной, мощной и процветающей. Ведь не могут потомки Пушкина, Толстого, Гумилёва разговаривать на языке матерной брани (обсценной лексики)? К сожалению, сейчас в стране эта проблема масштабная, с которой пытаются бороться уже на законодательном уровне. Однако запреты, зачастую, малоэффективны. Запретный плод — сладок. Начинать надо с детей. Дети-будущее страны! И не просто запрещать, а показать, как можно по-другому? Дети начнут следовать правилам если поймут, что культурным быть выгодно! Так их принимают в любом обществе, слышат и стараются помочь! Цель мероприятия не только создать для детей праздничное настроение, но и познакомить и закрепить у юных граждан знания этикета и желание его изучать! Зародить понимание, что быть культурным, обходительным, уметь вести себя в обществе, это необходимость современных реалий. Хорошие манеры во все времена считались отличительной способностью цивилизованных людей, где во главе порядка и здоровых взаимоотношений стоят правила, жизненные ценности и полезные привычки, называемые красивым словом – этикет. И соблюдать правила – это значит принимать сложившуюся систему ценностей и тем самым признавать себя членом этого общества. В наше время — это крайне необходимые навыки и помочь возрождению культуры страны, начиная с детей и их родителей, это моя глубинная миссия.

Также я хочу этим социальным проектом заострить внимание общественности на реальных детских проблемах: буллинг в детской и подростковый среде, уход детей от реального мира в социальные сети, недостаток живого человеческого общения и т.д.

Мировая тенденция свидетельствует о растущей социальной активности поколения нового века, которая проявляется, как в позитивных, так и в протестных фазах. И наша задача направить их неуемную энергию в позитивное развитие на благо страны. Я рада, что мои инициативы нашли понимание и поддержку Администрации ГО Коломна, надеюсь на долгосрочное и плодотворное сотрудничество. Благодарю за содействие Заместителя главы ГО Коломна, Ларису Николаевну Лунькову и начальника управления по культуре и туризму, Дарью Николаевну Тельнову», — рассказала специалист в сфере этикета и международного протокола, психолог, член Ассоциации Культуры и Этикета при Комитете поддержки программ Президента РФ в сфере образования и культуры Надежда Уланова.

Подготовила и провела эту весёлую и познавательную программу-игру, при поддержки Администрации ГО Коломна, Надежда Уланова — специалист в сфере этикета и международного протокола, психолог, член Ассоциации Культуры и Этикета при Комитете поддержки программ Президента РФ в сфере образования и культуры.

Предыдущая статья
Alim: «Я – человек энергии, вокруг меня должна быть позитивная, творческая атмосфера»
Следующая статья
Завершился фестиваль современного искусства «Территория. Красноярск»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru