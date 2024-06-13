«Не могут потомки Пушкина, Толстого, Гумилёва разговаривать на языке матерной брани»

12 июня Россия праздновала свой День Рождения. Россия – страна с богатыми культурными и историческими традициями. В этот день мы вспоминаем исторические события, которые привели к становлению современной России. Чтим память предков и отмечаем достижения и прогресс нового времени. День России празднуется широко и повсеместно! Ярко и необычно отметили в этот раз, праздник и в Коломне — старинном городе Московской области. Впервые, в рамках городского праздничного мероприятия, стартовал социальный проект: «Культурные люди — Культурная Страна», творческой игрой для детей «Путешествие по Планета этикета».

Праздничное мероприятие проводилось на одной из лучших площадок Коломны, где проходят многие развлекательные мероприятия- в парке «Запруды», с великолепным видом на Коломенский Кремль.

«Социальный проект — «Культурные люди — Культурная Страна», акцентирует важность единства, гармонии и взаимного уважения между всеми окружающими людьми, что созвучно с ценностями России. В ходе игровой программы, дети и их родители, выполняли совместные творческие задания, взаимодействовали с героем русских сказок, Бабой Ягой и следили за ее метаморфозой при изучении этикета. Мы наблюдали полную включенность юных гражданин в значимые для них события и понимание, что для них лучше и выгоднее быть культурными, социально адаптированными гражданами, уважаемыми и уважающими других людей! Это событие жители и гости города Коломна оценили, как яркое, интересное и полезное. Познавательная игра, «Путешествие по ПЛАНЕТЕ ЭТИКЕТА», в рамках социального проекта «Культурные люди — Культурная страна», помогла детям понять простую истину, что к ним в обществе будут относиться так же, как они сами относятся к окружающим людям. Очень знаково, что в День рождения России, в Коломне родился новый значимый для страны, социальный проект, цель и задача которого, поддержать культурный код России. Реформы в жизни взрослых надо начинать в душах детей и моя цель и миссия в помощи России вернуть былую славу, страны культурной, мощной и процветающей. Ведь не могут потомки Пушкина, Толстого, Гумилёва разговаривать на языке матерной брани (обсценной лексики)? К сожалению, сейчас в стране эта проблема масштабная, с которой пытаются бороться уже на законодательном уровне. Однако запреты, зачастую, малоэффективны. Запретный плод — сладок. Начинать надо с детей. Дети-будущее страны! И не просто запрещать, а показать, как можно по-другому? Дети начнут следовать правилам если поймут, что культурным быть выгодно! Так их принимают в любом обществе, слышат и стараются помочь! Цель мероприятия не только создать для детей праздничное настроение, но и познакомить и закрепить у юных граждан знания этикета и желание его изучать! Зародить понимание, что быть культурным, обходительным, уметь вести себя в обществе, это необходимость современных реалий. Хорошие манеры во все времена считались отличительной способностью цивилизованных людей, где во главе порядка и здоровых взаимоотношений стоят правила, жизненные ценности и полезные привычки, называемые красивым словом – этикет. И соблюдать правила – это значит принимать сложившуюся систему ценностей и тем самым признавать себя членом этого общества. В наше время — это крайне необходимые навыки и помочь возрождению культуры страны, начиная с детей и их родителей, это моя глубинная миссия.

Также я хочу этим социальным проектом заострить внимание общественности на реальных детских проблемах: буллинг в детской и подростковый среде, уход детей от реального мира в социальные сети, недостаток живого человеческого общения и т.д.

Мировая тенденция свидетельствует о растущей социальной активности поколения нового века, которая проявляется, как в позитивных, так и в протестных фазах. И наша задача направить их неуемную энергию в позитивное развитие на благо страны. Я рада, что мои инициативы нашли понимание и поддержку Администрации ГО Коломна, надеюсь на долгосрочное и плодотворное сотрудничество. Благодарю за содействие Заместителя главы ГО Коломна, Ларису Николаевну Лунькову и начальника управления по культуре и туризму, Дарью Николаевну Тельнову», — рассказала специалист в сфере этикета и международного протокола, психолог, член Ассоциации Культуры и Этикета при Комитете поддержки программ Президента РФ в сфере образования и культуры Надежда Уланова.

Подготовила и провела эту весёлую и познавательную программу-игру, при поддержки Администрации ГО Коломна, Надежда Уланова — специалист в сфере этикета и международного протокола, психолог, член Ассоциации Культуры и Этикета при Комитете поддержки программ Президента РФ в сфере образования и культуры.