Алина Байбанова: «Когда в людях таланта больше, чем амбиций – всегда получается всё задуманное»

В начале апреля Рязанский музыкальный театр представил очередную премьеру сезона — мюзикл в одном действии «Лестница для миллионера», созданный на музыку «золотых хитов» итальянской эстрады 1960-1980 годов драматургом Алиной Байбановой – известным либреттистом и автором многих инсценировок. На сценах российских театров с большим успехом идут такие мюзиклы драматурга, как «Декабристы», «Человек, нашедший свое лицо», «Брачное агентство», «Срочно купите слона», «Конек-Горбунок», «Баба-яга и новогодний переполох». С Алиной Байбановой побеседовала Татьяна Тхарева.

– Алина, как возникла идея создания этого мюзикла? Что стало источником вдохновения для этой солнечной средиземноморской истории?

– Идея создания мюзикла «Лестница для миллионера» возникла из желания передать насыщенную страстью, любовью и специфичным юмором атмосферу южной Италии. Вдохновением также послужили музыкальные хиты Сан-Ремо, которыми я заслушивалась в детстве.

Сюжет этого спектакля возник из-за желания исследовать парадоксы загадочной женской души, раскрывающиеся во внезапных жизненных коллизиях. Так что вначале родилась сеньора Мария, а затем и все её окружение и узоры судьбы. Перед нами удивительная женщина — сильная, успешная, но и любящая, прощающая, с бездонной душой и собственной атмосферой. В её благодатном поле образуется жизнь. Марию предаёт муж, при этом ей до абсурдного обидно в момент, когда его недооценит взбалмошная любовница или когда его попирают другие люди.

– История происходит в самом сердце Италии — в Неаполе. Как вы думаете, откуда у нашего российского зрителя любовь к Апеннинскому полуострову?

– Я думаю, в итальянской культуре находит своё отражение та самая загадочность русской души. Итальянцев и россиян роднит то, что прагматик в нас почти всегда уступает место романтику. Поэтому в нашей стране и рождается творчество в любые времена, и в любые времена длятся жизнь и любовь. Хотя, возможно, южные итальянцы кажутся беззаботнее и веселее нас.

– Энергия зародившегося в Италии жанра комедии дель арте настолько сильна, что и по сей день вдохновляет драматургов. Что значит данный жанр для вас?

– Комедия дель арте — это уникальное явление, которое оказало влияние на театральные традиции по всему миру и прочно встроена в культурный код драматургии. Архетипические персонажи помогают создавать яркие узнаваемые образы героев. И в то же время при обращении к приёмам дель арте важно не прийти к стереотипизации и недостатку глубины в персонажах, искать и находить разные грани и стороны в каждом из них, а также добавлять перчинки и неожиданности в сюжет.

– Как соединить легкий жанр и глубокие смыслы? Каков основной месседж спектакля?

– «Легкий» жанр — это ведь форма подачи. Причём он не должен быть лёгким для автора, а должен быть легко усваиваемым для зрителя. А рождение смыслов зависит от глубины наблюдений за персонажами, так же как и за людьми в обычной жизни. Можно сделать быстрые выводы, взяв первый слой, можно увидеть второй, поглубже, а можно нацелиться на самую суть, искренне пытаясь понять человека и ситуацию, в которой он оказался.

– Мюзикл идёт в одном действии. Сложно ли вложить столько событий в структуру одноактного спектакля?

– На самом деле здесь не так много событий; история динамична за счёт сети коллизий, в которой оказались наши герои. Но это абсолютно завершённая и состоявшаяся форма, которая потеряла бы свою целостность, если бы мы всё это развели на два акта.

– Расскажите, пожалуйста, о работе постановочной группы Рязанского музыкального театра над спектаклем.

– Чувствую любовь и благодарность ко всем создателям этого спектакля за жизнь, поиск, искренность. Когда в людях таланта больше, чем амбиций — всегда всё получается. Во время сотворчества с режиссёром я ощущала свободу и вдохновение: мне верили, меня слышали, мне помогали, когда помощь была нужна, и не мешали, когда нужна была свобода.

– Насколько удалось артистам погрузиться в эту итальянскую тематику?

– Я думаю, и артисты, и музыканты нашли в себе итальянцев. По крайней мере спектакль в их исполнении не напоминал стилизацию; он был очень живым и трогательным.

– Каким образом осуществлялся подбор музыкального материала?

– Подбором музыкального материала занималась чудесная Анастасия Русанова, которая в характер обозначенных мной номеров и сцен попала на все 100 процентов. Мы искали песни, которые не только хорошо звучат, но и передают эмоции и настроение персонажей. Золотые хиты итальянской эстрады идеально вписались в концепцию мюзикла.

– Уже в начале апреля все билеты на майские показы мюзикла были раскуплены. Стопроцентный солдаут. Не это ли успех для автора спектакля?

– И это тоже, конечно. Но для меня показателем успешности всегда является реакция артистов и музыкантов. Потому что именно эти прекрасные люди транслируют произведение напрямую зрителю. И хочется, чтоб они наслаждались моментом и открывали в себе новые грани.

Фото © пресс-служба Рязанского музыкального театра