Алина Крочева даст космический концерт «Тау Кита» после трёх лет молчания

Спустя ровно месяц после Дня космонавтики, 12 мая, в клубе «Март» состоится космический, межпланетный, межгалактический концерт Алины Крочевой. Даже название у него поистине астрономическое — «Тау Кита» — в честь одноименного трека Алины с ее свежего альбома «Замри» и звезды в южном полушарии неба. Предстоящий концерт подобен приближению кометы или солнечному затмению — редкое явление, которое настолько завораживает, что его невозможно пропустить.

Стиль музыки Алины можно описать как «добрый, плюшевый поп» с ностальгическими нотками. Критик Алексей Мажаев даже уловил в манере певицы отголоски «оттепельного» звучания 60-х и романтичную атмосферу танцплощадки. «Лаконичные приджазованные аранжировки, нежный улыбчивый голос, бесконечно милые песенки, в которых даже драматичные строчки пропеваются с интонацией тихого счастья», — так он охарактеризовал песни Алины.

В какой-то момент в воздухе витало стойкое ощущение, что мы больше не услышим Алину Крочеву и ее бэнд вживую. Тревожные слухи небезосновательно появились после концерта в Джаз-клубе Андрея Макаревича в 2019 году. Это выступление было объявлено последним. Но группа не распалась, а в поисках вдохновения заперлась в студии.

Три года «концертного затишья» прошли продуктивно. За это время Алина записала два EP — «Будь со мною нежным» и «Замри». И сейчас готова пролиться светом новой музыки на всех нас. На концерте прозвучат песни из двух сборников и три абсолютно новых композиции, которых пока нет онлайн. Ожидается, что они войдут в предстоящий осенний EP. Звучание будет нежным и камерным. За это ответственны музыканты: Алексей Рябухин (пианино), Александр Горох (гитара) и Евгений Игнатов (саксофон/флейта).

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