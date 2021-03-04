Алёна МАЛЬЦЕВА: «Я навсегда запомнила слова поддержки Дмитрия Нагиева»

Солистку группы «Ярмарка» Алёну Мальцеву многие телезрители запомнили по проекту «Голос». Зачем талантливая самодостаточная певица ввязалась в эту аферу и как оценивает своё в нём участие сегодня? А главное, что сейчас происходит в её жизни? Об этом в эксклюзивном интервью певицы «Арт-Московии».

– Алёна, не жалеете, что потратили время на проект «Голос»?

– «Голос» был едва ли не самым крутым поворотом в моей судьбе На кастинг меня уговорил пойти муж, создатель и главный «мотор» группы «Ярмарка». Сама же я совершенно к этому готова не была, тем более, что прямо перед съёмками я узнала, что беременна! Казалось, всё было против, но… любопытство оказалось все же сильнее. Туда стоило попасть хотя бы ради общения с невероятно талантливой командой профессионалов. До сих пор помню, как напутствовал меня Дмитрий Нагиев: «Оставайся собой. Не будь похожей ни на кого».

– А что сегодня происходит в вашей творческой жизни? Удалось ли без моральных потерь пережить месяцы карантина?

– О, во время карантина я почувствовала себя ребёнком, который постоянно во что-то играет: то в «дочки-матери», то в повара, то в парикмахера. Но при этом не выходит из детского сада! А если серьезно, то это пауза дала возможность многое обдумать, перезгарузиться и с новыми силами взяться за творчество. Мы только что записали новый альбом, его заглавной песней стала песня «Знаю, что ты придëшь», написанная Денисом Майдановым. Альбом получился какой-то особенный, по крайней мере, для меня! Ещё мы осуществили давнюю мечту: «Ярмарка» заключила договор с одной из крупнейших российских звукозаписывающих компаний. И теперь полный каталог наших песен, а это уже девять дисков, можно послушат на любой цифровой площадке.

– Несмотря на свою известность, вы никогда не были замешаны ни в одном скандале. Не современно как-то. Ваши коллеги чего только не придумывают!

– Ну в жизни я, конечно, не такая уж «белая и пушистая», конечно. Но поводов для внимания журналистам не даю. Ни с кем не дерусь, стриптиз публичный не устраиваю. Одно слово: скукота! А если без шуток, то ради успеха я не готова поступиться своими отношениями с близкими людьми и друзьями, не готова обмануть своего зрителя. Предать – никогда!

– Чем вы занимаетесь вне сцены? Есть ли какое-то хобби, которое поглощает вас с головой?

– Всё очень просто: вне сцены я мама и жена. Условно свободное время остаётся только на мою любимую вторую профессию. Я преподаватель по вокалу. И эта профессия требует постоянного обучения и саморазвития.

Беседовала Наталья ПЕЛЕХАЦКАЯ,

Фото из архива группы «Ярмарка»

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