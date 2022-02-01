«Дачники» вновь в филиале РГБМ – театральный эксперимент ГИТИСа продолжается

4 и 5 февраля в 19:00 актёры ГИТИСа (мастерская Владимира Байчера и Тимофея Сополёва) представят в Особняке Носова, филиале Российской государственной библиотеки для молодежи, иммерсивный спектакль-променад «Дачники» по пьесе Максима Горького, написанной им в 1904 году.

Уникальный памятник деревянного модерна, Особняк купца В.Д. Носова, спроектированный Львом Кекушевым, является современником персонажей пьесы, и он же станет одним из главных действующих лиц спектакля. Зрители совершат увлекательное путешествие в прошлое, побывают в разных комнатах дома и станут свидетелями разворачивающейся между героями пьесы драмы.

«Интересный сюжет складывается ввиду того, что особняк и пьеса — «соратники», «одноклассники», родились почти в один и тот же год: мы немного привыкли к идеализации прошлого и, когда видим модернистский или любой другой особняк, то нам кажется, что там жили абсолютно гармоничные, счастливые, прекрасные люди. — считает театральный критик Павел Руднев, побывавший на пробных показах спектакля. — Однако горьковские «Дачники» — это пьеса, которая шельмует интеллигенцию, критикует её за пассивность в революционную эпоху, — в общем, говорит о том, что в комфорте этих дач, особняков (модерн всё-таки очень связан с идеей отдыха, гиперкомфорта, за что этот стиль впоследствии критиковали) скрывались на самом деле боль, страх, ужас и бессмысленное светское существование. В этом смысле «вписанность» пьесы в особняк передаёт дух предреволюционной эпохи, время, когда обострились социальные противоречия, расслоение общества, так что идеи про возмездие, которое, возможно, придёт, а возможно, не придёт, оформились в этом контексте».

Действие происходит на резной, отделанной светлым дубом парадной лестнице, в гостиной с камином и роялем. Кульминация и развязка будут сопровождаться настоящим дачным застольем.

«Самые эффектные сцены были даже не в прекрасных интерьерах гостиной, — делится впечатлениями Павел Руднев, — а тогда, когда мы видели все возможности лестницы: все мизансцены были развёрнуты в разные стороны и люди, сидящие в разных местах, могли всё увидеть и услышать. Сцены на лестнице получились виртуозными, охватывающими это чудесное пространство, доказывающими, что театр может быть везде».

Режиссёр спектакля: Владимир Байчер.

Где? Особняк Носова, филиал РГБМ, Москва, Электрозаводская ул., д. 12, строение 1.

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