«Но даже игрушке надоест быть куклой»: Margo Sarge представила новый социальный трек

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Песня «Кукла» от исполнительницы нового поколения Margo Sarge завораживает слушателя с первых нот. Здесь дело не только в звучании и смешении стилей, но и в, действительно, стоящем внимания тексте.

margp sarge - кукла

Эклектика в музыке — именно тот продакшн, который нужно делать по-настоящему качественно, только настоящие профессионалы способны совместить несколько стилей красиво. И у Margo это получилось: trip hop + pop — легкие для восприятия жанры, которые подходят и для коммерческой аудитории, и для более продвинутых слушателей.

Сама песня рассказывает о чувствах девушки, которая не может найти себя в современном мире, поэтому она выбрала образ безэмоционального существа — куклы. Margo уверена в том, что у каждой есть свой особенный внутренний мир, ценность которого сейчас, к сожалению, стирается — людям нужно шоу. Трек «Кукла« — это разговор с самой собой, затрагивающий очень злободневную тему.

«Но даже игрушке надоест быть куклой» — цитата из песни. Но есть ли шанс стать бездушной на 100 процентов? — это главный вопрос, который задает певица слушателям и, конечно, себе. Каждый на него ответит по-своему, в этом, пожалуй, вся прелесть трека.

Трек уже можно послушать на всех площадках.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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