АЛЬМЕТЬЕВСК: Российские художники и архитекторы преобразили город в рамках паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках»

В Альметьевске завершается пятилетняя программа развития «Сказки о золотых яблоках», созданная экспертами в архитектуре и современном искусстве из бюро «Новь» и Института исследования стрит-арта по инициативе компании «Татнефть». Сеть из более чем 40 объектов паблик-арта, переосмысляющих локальную историю и сюжеты татарского эпоса, дополнили работы художников последнего сезона со всей России. Также команда представила новое городское пространство «Индустриальный сквер».

Финальный сезон пятилетней программы «Сказки о золотых яблоках» продолжает начатую в 2017 году миссию команды, посвященную художественному развитию локальной среды через культурологические исследования, паблик-арт и просветительские программы. Приглашая российских и зарубежных художников и экспертов, команда преображает Альметьевск на протяжении пяти лет, повышая сопричастность горожан с родным местом и прокладывая горизонтальные связи между региональными художниками и локальным сообществом.

«Этот проект больше, чем просто арт-объекты в городе — в первую очередь это гений места, помноженный на опыт большой команды профессионалов и приглашенных специалистов. За все сезоны программы мы привлекли более 50 исследователей, историков, кураторов и художников. Для нас очень важен «теплый контур» «Сказок» — вовлечение местных жителей. Участвуя в мероприятиях программы, они делились своими историями, осваивали новые навыки, рисовали, водили экскурсии, раскрывали свои таланты, влияя вместе с художниками и экспертами на облик города, устанавливая с ним тем самым глубокую, творческую-эмоциональную связь», – рассказывает куратор программы «Сказки о золотых яблоках» Екатерина Удалова.

Первым направлением работы программы стало создание в Альметьевске нового городского пространства «Индустриальный сквер» по проекту архитектора Андрея Воронова. Концепция перевоплощения котельной площадью 8000 кв.м. с пустырем, обнесенным колючей проволокой, возникла после создания на её резервуарах и стенах в 2018 году масштабных муралов художников Артема Стефанова и Кирилла Kreal. Через два года на территории появилась медиаскульптура Виктора Полякова «Солнечный факел» со смотровой площадкой и лазерная инсталляция «Нокта» от студии С Е Т А П, созданная на основе экспериментов со светом Булата Галеева — учёного и художника из Татарстана. Позднее газовые трубы промышленного назначения превратились в объекты паблик-арта, на площадке появился современный скейт-парк и городской сад, растения для которого были собраны в результате специальной ботанической экспедиции Игоря Сафиуллина.

Художник Наталья Пастухова

Художник Dulk

«Территорию между газопроводом и газовой котельной мы решили превратить в общественное пространство, где природа и индустриальная эстетика, борясь и контрастируя друг с другом, всё же достигают гармонии в соседстве. Трубы стали художественным жестом, опорами для освещения, скамейками, указателями, выбиваясь из асфальта вместе с местной зеленью и рамами bmx-парка. Так современное искусство, ландшафт и дизайн образовали уникальное высказывание», – говорит архитектор проекта Андрей Воронов.

Второе направление программы, которая завершится весной 2023 года — работа приглашенных российских и международных художников с уличным пространством Альметьевска и его городским сообществом. С августа 2022 по апрель 2023 года художники финального, пятого сезона представят ещё семь новых арт-объектов, посвященных теме заботы в разных её проявлениях. В городе уже появились четыре новых мурала: «Забота» Марата Morik (Прага, Новосибирск), «Коробочка с детскими сокровищами» Данилы Shozzy (Москва), «Ожидание» Никиты Erendaj (Пенза), «Без названия» Рустама Qbic (Казань). До весны в Альметьевске появятся скульптуры: «Великан» Андрея Люблинского (Санкт-Петербург), кинетическая скульптура Максима Свищева и Константина Новикова (Санкт-Петербург) и композиция «Радиолярии» Сергея Соболева. Результатом второго направления «Сказок о золотых яблоках» стало создание более 40 новых объектов паблик-арта, включая работы таких известных зарубежных художников, как Hitnes (Италия), AlfaAlfa (Уругвай), Fikos (Греция), Dulk (Испания), проведение более 100 специальных событий, лабораторий и мастерских, а также обучение местных гидов, которые провели более 300 экскурсий по городу.

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