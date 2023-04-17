В МГУ стартовал студенческий фестиваль, приуроченный к 200-летию Александра Островского

В МГУ имени М.В. Ломоносова прошло торжественное открытие фестиваля «Студенты МГУ, вперед к Островскому!», приуроченного к 200-летию со дня рождения великого русского драматурга. Фестиваль проводит Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере (факультет) МГУ, инициатором проведения мероприятия и руководителем проекта выступила декан факультета, профессор Елена Вячеславовна Халипова.

Фестиваль стартовал с открытия выставки «Погружаясь в театральный мир Островского», которая была организована при поддержке театра «Школа драматического искусства», Российского академического молодежного театра (РАМТ), Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и других московских театров.

Торжественная церемония прошла сегодня, в день рождения великого драматурга, в библиотеке Шуваловского учебного корпуса МГУ. В ней приняли участие научный руководитель факультета, профессор, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Ефимович Швыдкой, начальник Управления театров и концертных организаций Департамента культуры г. Москвы, доцент факультета Наталья Викторовна Дрожникова, директор театра «Школа драматического искусства», заслуженный работник культуры РФ Ольга Эдуардовна Соколова, сотрудники и артисты театра, занятые в спектаклях «Трудовой хлеб» и «Гроза. Апокриф» по пьесам А.Н. Островского, а также студенты, магистранты и аспиранты факультета.

Выступая на церемонии, профессор М.Е. Швыдкой подчеркнул значимость мероприятия, а также отметил важность и актуальность фестиваля и выставки:

«Знаменательно, что открытие выставки и фестиваля происходит именно сегодня, в день 200-летия А.Н. Островского – драматурга, который по существу создал не только репертуар русского национального театра, но и самый его фундамент. Он во многом выявил философию русской жизни, русского самосознания. Неслучайно его часто называют самым русским драматургом. Важно, что выставка и фестиваль проходят в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, потому что театр, который называли домом А.Н. Островского, называют еще и вторым университетом. Их связывали глубокие идейные и творческие связи».

Это же отметила в приветственном слове Н.В. Дрожникова, которая поблагодарила факультет за реализуемые культурно-образовательные проекты, а студентов – за усилия по подготовке фестиваля и выставки. «Важно, чтобы студенты стали профессиональными продюсерами, менеджерами, чьи проекты найдут признание зрителя», – добавила она.

Директор театра «Школа драматического искусства» О.Э. Соколова также поблагодарила факультет за возможность сотрудничества и творческие коллаборации. С театром факультет реализует совместный образовательно-творческий проект «Студенты-продюсеры МГУ и ШДИ. Новый взгляд», в рамках которого на постоянной основе проходят просмотры спектаклей и встречи-обсуждения театральных постановок.

«Сегодня исторический день – здесь присутствуют актёры театра, чьё творчество связано с А.Н. Островским уже не один год. Вечером мы ждем студентов факультета на просмотр нашего спектакля «Гроза. Апокриф». Другой наш молодой и смелый спектакль «Трудовой хлеб» недавно стал победителем в номинации «Хрустальный гвоздь» ежегодной театральной премии «Гвоздь сезона». Мы очень рады, что факультет так разносторонне развивается, а его студенты имеют возможность посещать редкие, уникальные спектакли нашего театра», - сказала О.Э. Соколова.

Артисты театра, которые присутствовали на встрече, поделились своими впечатлениями о профессии, творческом опыте, актуальности тем и драматургии спектаклей по произведениям А.Н. Островского, а также ответили на многочисленные вопросы студентов.

В открытии выставки и фестиваля принял участие Дмитрий Викторович Родионов, секретарь Союза театральных деятелей РФ, почетный член Российской академии художеств, главный редактор журнала «Сцена», кандидат искусствоведения, доцент факультета. Он отметил, что «Островский не сходит и не сходил со сцен российских театров. И когда говорят, что Островский – это русский Шекспир, но можно улыбнуться и сказать, что Шекспир — это «английский» Островский. И Шекспир, и Островский – бессмертные классики».

Подводя итоги торжественной церемонии, декан факультета Е.В. Халипова подчеркнула, что посетить экспозицию могут как студенты МГУ, так и ученики столичных школ, для которых будут проводиться экскурсии и мастер-классы.

«Мы делали эту выставку для того, чтобы с творчеством Островского могли познакомиться ближе не только студенты, но и школьники Москвы. Когда они придут к нам, и студенты – практически их ровесники – расскажут им об Островском, о его творчестве, спектаклях, это будет по-другому восприниматься. Это может пробудить в них интерес к чтению, истории литературы, к национальным культурным богатствам, которые есть в нашей стране. Мы благодарны московским театрам и библиотеке Шуваловского учебного корпуса МГУ за помощь в организации выставки», - отметила она.

Сегодня факультет создаёт современные форматы и события, которые будут интересны молодежи, таким образом, расширяя кругозор студентов, развивая интеллект и духовность, что в дальнейшем может служить формированию их мировоззрения и развития личности. «Именно такие культурные связи и определяют связь поколений», - подвела итог декан факультета.

Выставка, будет работать до конца апреля. Посетители смогут увидеть редкие издания, театральные костюмы, фотографии, афиши, программки спектаклей по пьесам А.Н. Островского начала ХХ века. Среди программок - мейерхольдовский «Лес» 1927 года и «Лес» 1937 года, поставленный в Малом театре с легендарной Александрой Яблочкиной в главной роли, таировская постановка 1944 года «Без вины виноватые» с Алисой Коонен другие. На экспозиции представлены издания пьес А. Н. Островского, например, комедия в пяти действиях «Воевода» 1890-го года издания, а также редкая серия изданий пьес, напечатанных издательством «Искусство» в 30-е – 50-е годы ХХ века, где каждая пьеса издана в формате небольшой, почти миниатюрной книжки, как особая драгоценность.

Где? Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4, библиотека Шуваловского учебного корпуса МГУ имени М.В. Ломоносова.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.