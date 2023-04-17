В МГУ стартовал студенческий фестиваль, приуроченный к 200-летию Александра Островского

В МГУ имени М.В. Ломоносова прошло торжественное открытие фестиваля «Студенты МГУ, вперед к Островскому!», приуроченного к 200-летию со дня рождения великого русского драматурга. Фестиваль проводит Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере (факультет) МГУ, инициатором проведения мероприятия и руководителем проекта выступила декан факультета, профессор Елена Вячеславовна Халипова.
Фестиваль стартовал с открытия выставки «Погружаясь в театральный мир Островского», которая была организована при поддержке театра «Школа драматического искусства», Российского академического молодежного театра (РАМТ), Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и других московских театров.
Торжественная церемония прошла сегодня, в день рождения великого драматурга, в библиотеке Шуваловского учебного корпуса МГУ. В ней приняли участие научный руководитель факультета, профессор, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Ефимович Швыдкой, начальник Управления театров и концертных организаций Департамента культуры г. Москвы, доцент факультета Наталья Викторовна Дрожникова, директор театра «Школа драматического искусства», заслуженный работник культуры РФ Ольга Эдуардовна Соколова, сотрудники и артисты театра, занятые в спектаклях «Трудовой хлеб» и «Гроза. Апокриф» по пьесам А.Н. Островского, а также студенты, магистранты и аспиранты факультета.
Выступая на церемонии, профессор М.Е. Швыдкой подчеркнул значимость мероприятия, а также отметил важность и актуальность фестиваля и выставки:
«Знаменательно, что открытие выставки и фестиваля происходит именно сегодня, в день 200-летия А.Н. Островского – драматурга, который по существу создал не только репертуар русского национального театра, но и самый его фундамент. Он во многом выявил философию русской жизни, русского самосознания. Неслучайно его часто называют самым русским драматургом. Важно, что выставка и фестиваль проходят в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, потому что театр, который называли домом А.Н. Островского, называют еще и вторым университетом. Их связывали глубокие идейные и творческие связи».
Это же отметила в приветственном слове Н.В. Дрожникова, которая поблагодарила факультет за реализуемые культурно-образовательные проекты, а студентов – за усилия по подготовке фестиваля и выставки. «Важно, чтобы студенты стали профессиональными продюсерами, менеджерами, чьи проекты найдут признание зрителя», – добавила она.
Директор театра «Школа драматического искусства» О.Э. Соколова также поблагодарила факультет за возможность сотрудничества и творческие коллаборации. С театром факультет реализует совместный образовательно-творческий проект «Студенты-продюсеры МГУ и ШДИ. Новый взгляд», в рамках которого на постоянной основе проходят просмотры спектаклей и встречи-обсуждения театральных постановок.
«Сегодня исторический день – здесь присутствуют актёры театра, чьё творчество связано с А.Н. Островским уже не один год. Вечером мы ждем студентов факультета на просмотр нашего спектакля «Гроза. Апокриф». Другой наш молодой и смелый спектакль «Трудовой хлеб» недавно стал победителем в номинации «Хрустальный гвоздь» ежегодной театральной премии «Гвоздь сезона». Мы очень рады, что факультет так разносторонне развивается, а его студенты имеют возможность посещать редкие, уникальные спектакли нашего театра», - сказала О.Э. Соколова.
Артисты театра, которые присутствовали на встрече, поделились своими впечатлениями о профессии, творческом опыте, актуальности тем и драматургии спектаклей по произведениям А.Н. Островского, а также ответили на многочисленные вопросы студентов.
В открытии выставки и фестиваля принял участие Дмитрий Викторович Родионов, секретарь Союза театральных деятелей РФ, почетный член Российской академии художеств, главный редактор журнала «Сцена», кандидат искусствоведения, доцент факультета. Он отметил, что «Островский не сходит и не сходил со сцен российских театров. И когда говорят, что Островский – это русский Шекспир, но можно улыбнуться и сказать, что Шекспир — это «английский» Островский. И Шекспир, и Островский – бессмертные классики».
Подводя итоги торжественной церемонии, декан факультета Е.В. Халипова подчеркнула, что посетить экспозицию могут как студенты МГУ, так и ученики столичных школ, для которых будут проводиться экскурсии и мастер-классы.
«Мы делали эту выставку для того, чтобы с творчеством Островского могли познакомиться ближе не только студенты, но и школьники Москвы. Когда они придут к нам, и студенты – практически их ровесники – расскажут им об Островском, о его творчестве, спектаклях, это будет по-другому восприниматься. Это может пробудить в них интерес к чтению, истории литературы, к национальным культурным богатствам, которые есть в нашей стране. Мы благодарны московским театрам и библиотеке Шуваловского учебного корпуса МГУ за помощь в организации выставки», - отметила она.
Сегодня факультет создаёт современные форматы и события, которые будут интересны молодежи, таким образом, расширяя кругозор студентов, развивая интеллект и духовность, что в дальнейшем может служить формированию их мировоззрения и развития личности. «Именно такие культурные связи и определяют связь поколений», - подвела итог декан факультета.
Выставка, будет работать до конца апреля. Посетители смогут увидеть редкие издания, театральные костюмы, фотографии, афиши, программки спектаклей по пьесам А.Н. Островского начала ХХ века. Среди программок - мейерхольдовский «Лес» 1927 года и «Лес» 1937 года, поставленный в Малом театре с легендарной Александрой Яблочкиной в главной роли, таировская постановка 1944 года «Без вины виноватые» с Алисой Коонен другие. На экспозиции представлены издания пьес А. Н. Островского, например, комедия в пяти действиях «Воевода» 1890-го года издания, а также редкая серия изданий пьес, напечатанных издательством «Искусство» в 30-е – 50-е годы ХХ века, где каждая пьеса издана в формате небольшой, почти миниатюрной книжки, как особая драгоценность.
Где? Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4, библиотека Шуваловского учебного корпуса МГУ имени М.В. Ломоносова.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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