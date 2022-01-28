Музей русского импрессионизма приглашает детей и подростков на программу к выставке «Авангард: на телеге в XXI век»

Музей русского импрессионизма запускает программу для детей и подростков к новой выставке «Авангард: на телеге в XXI век». С 3 февраля каждую неделю посетителей в возрасте от 4 до 18 лет ожидает увлекательное погружение в художественный мир начала XX века: интерактивные и зин-экскурсии, творческие курсы и мастер-классы, креативные дискуссии и Q&A-сессии.

Музей предлагает юным гостям совершить путешествие во времени и узнать о работах ведущих художников, которые сто лет назад были забыты в небольшом городе в Кировской области. Попробовать себя в роли авангардного художника-последователя Василия Кандинского или приверженца реалистической традиции в духе Николая Фешина можно на творческой экскурсии «Точка. Линия? Пятно!». Гости до 12 лет смогут сочинить собственную авангардную историю на мастер-классе «Если бы Малевич рассказывал сказки», подростки – зафиксировать свои впечатления от России 1920-х годов на зин-экскурсии «Куда приводят мечты?» и раскрыть все тайны искусства данного периода на серии Q&A-сессий «Вопросы к авангарду».

Продолжают работу занятия в постоянной экспозиции и творческие курсы музея: «Скетчинг-экскурсия» для подростков, познавательно-развлекательный курс «Карапузы и прекрасное», а также программа по архитектуре «Конструктор».

ЭКСКУРСИИ ПО ВРЕМЕННОЙ ВЫСТАВКЕ И ОСНОВНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

Творческая экскурсия «Точка. Линия? Пятно!» – по субботам в 16:00 раз в две недели для детей от 4 лет, по воскресеньям в 12:30 раз в 2 недели для детей от 7 лет

На выставке «Авангард: на телеге в XXI век» дети найдут и сравнят реалистические и авангардные произведения. Почему природа и предметы изображались так по-разному: дом на картине Александра Якимченко вполне узнаваем, а на пейзаже Ивана Клюна сплошные разноцветные круги и треугольники? Дети сами станут художниками-экспериментаторами и, смешивая разные стили, создадут свои уникальные произведения.

Зин-экскурсия «Куда приводят мечты?» для подростков от 12 до 16 лет – по средам в 17:30 раз в две недели

Зин-экскурсия для подростков позволит переместиться во времени и пространстве: оказаться в России 1920-х годов, посетить уникальную художественную выставку в Вятской губернии и зафиксировать впечатления от увиденного в формате собственного оригинального зина (сокращение от англ. Magazine) – самодельного художественного журнала.

«Скетчинг-экскурсия» по основной экспозиции для подростков от 9 до 13 лет – по средам в 17:30 раз в две недели

Чтобы понять, как устроена картина, участники экскурсии примерят на себя роль художников и попробуют разные творческие приемы. Процесс рисования позволяет замедлить течение жизни, внимательнее посмотреть на окружающий мир и увидеть в нем новые захватывающие детали.

ЗАНЯТИЯ ПО ВЫСТАВКЕ «АВАНГАРД: НА ТЕЛЕГЕ В XXI ВЕК»

Цикл занятий «Если бы Малевич рассказывал сказки» – по субботам в 13:00 раз в две недели для детей от 4 лет, по воскресеньям в 14:30 раз в две недели для детей от 7 лет

Вятская земля, где когда-то были забыты работы, представленные на выставке «Авангард: на телеге в XXI век», известна своими сказочными местами. Выходцем из этих мест был Виктор Васнецов, на картинах которого живут герои знакомых с детства произведений. А что будет, если соединить сюжеты народных сказок со смелыми экспериментами художников-авангардистов: отважная и сильная Марья Моревна отправится в бой со щитом в стиле абстрактных работ Любови Поповой, живую воду для Ивана-царевича нарисует Василий Кандинский, а загадочный город на спине Рыбы-кит построит Алексей Кравченко? Действительно, а что было бы, если бы Малевич рассказывал сказки?

«Вопросы к авангарду»: Q&A для молодых людей от 14 до 18 лет – по воскресеньям в 14:30 раз в две недели

На каждом занятии участники будут формулировать вопросы по одной из выбранных тем, связанных с эпохой русского авангарда. В поисках ответов на эти вопросы ребята обсудят картины, представленные в залах выставки «Авангард: на телеге в XXI век», изучат биографии художников, творивших в начале XX столетия, рассмотрят фотографии и найдут параллели между историями прошлого и настоящего. Конечно же, исследование не обойдется без «авангардных» заметок и зарисовок.

КУРСЫ ПО ЖИВОПИСИ И АРХИТЕКТУРЕ

«Конструктор»: курс по архитектуре для детей от 8 до 12 лет – по субботам в 15:00

Как пещера превратилась в дворец? Какими в разные времена были храмы? Почему парки часто украшают скульптурой? Как устроен небоскреб? В рамках курса эти и другие секреты будут раскрыты, а поможет в этом архитектор Виктория Герасимова. Юных участников ждет не только теория: каждое занятие дети будут придумывать и воплощать в жизнь с помощью простых материалов свои невероятные идеи: здания, парки и необычные конструкции.

«Карапузы и прекрасное»: познавательно-развлекательный клуб для детей от 4 до 7 лет – по субботам в 11:30

Каждые выходные самые юные посетители будут отправляться в особенное приключение, наполненное творческими открытиями: познакомятся с картинами из основной и временной экспозиций, узнают все профессиональные секреты художников, нарисуют целый океан, смешают на бумаге радугу и сделают гигантские автопортреты.

«Живописное все подряд»: курс рисования для детей от 4 до 6 лет – по воскресеньям в 11:30

На занятиях юные живописцы будут рассматривать работы знаменитых мастеров, обсуждать их и создавать свои версии полотен. Дети узнают, кто такие маринисты, что такое амфоры и зачем слону узоры, освоят техники живописи и графики, научатся чувствовать картины, говорить о них и передавать впечатления на бумаге. Курс подходит для тех, кто очень любит рисовать и, когда нет бумаги под рукой, готов это делать даже дома на обоях, у себя и мамы на лице. Педагог поможет направить креативные порывы в созидательное русло, а родители смогут понять, стоит ли отдавать своего художника учиться дальше или лучше оставить увлечение в качестве хобби. На занятиях нет скучных заданий и менторского тона, только вдохновение и удовольствие от творчества.

«Живопись 2.0. В поисках новых символов»: художественные мастер-классы для детей от 7 до 10 лет – по воскресеньям в 13:00

Под предводительством капитана-художника исследователи смогут узнать, как рисовать привычное необычными способами, как изобразить то, чего нельзя увидеть, научатся доблестно сражаться с растекающимися красками и создавать яркие картины.

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