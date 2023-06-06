Анастасия БРИК: «Мой живописный Пушкин»

Однажды Александр Твардовский сказал: «… у каждого из нас – свой Пушкин, остающийся одним для всех. Он входит в нашу жизнь в самом начале и уже не покидает её до конца». Действительно, на каждом этапе жизни от младенчества до глубокой старости нас сопровождают строки Пушкина. Какой же Пушкин у Анастасии Брик, художницы, президента Евразийского художественного союза мы узнали, побеседовав с ней в день знаменательной даты – День рождения великого поэта.

– 6 июня наша страна отмечает 224-ю годовщину со дня рождения Пушкина. Анастасия, вы помните свои первые впечатления, связанные с великим поэтом?

– Наверное, эти воспоминания можно назвать одними из самых ярких впечатлений детства. Моя мама часто читала мне сказки Пушкина. Я представляла героев так живо и реалистично, что казалось, словно смотрю увлекательный фильм. И уже тогда меня завораживал стиль, ритм и образность поэзии Александра Сергеевича. Хотя, будучи ребенком, объяснить этого еще не могла. Все происходило на уровне чувств.

– Став взрослым человеком со своим определенным жизненным опытом, изменили ли свое восприятие творчества Пушкина?

– Дерзкий, озорной и свободолюбивый Александр Сергеевич. Каждое его произведение наполнено страстью жизни и интересом. Мой опыт, порой не самый прекрасный, дал мне совершенно новое понимание. Я стала более глубоко чувствовать и видеть, какие смыслы вкладывал он в то или иное произведение. Например, несколько лет назад в момент сложной и, казалось бы, безвыходной жизненной ситуации, перечитала стихотворение «Пророк». Конечно, мы его помним из курса школьной программы. Но в более зрелом возрасте оно воспринимается уже совершенно иначе. Скажу, что в тот момент реакция была неожиданной – я ощутила его каждой клеточкой своего тела, на глазах навернулись слезы: «…Восстань, пророк, и виждь, и внемли, Исполнись волею моей, И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей».

– То есть для вас важна именно страсть к жизни в его произведениях?

– Да. И не только. Живописный слог. Я вижу эту живописность, эту жажду любви и свободы, чувственность. Богатство русского языка. Тонкое переплетение смыслов. Пушкин гениально создавал «словесные узоры». При всём переданном богатстве русского языка произведения его понятны. В них читается русская душа. Он раскрывает код русской души – величественной и щедрой. Души доброй, заботливой и открытой. Игривой и веселой при всей своей серьезности.

– Действительно, в последнее время все чаще говорят о русском культурном коде, о тех уникальных чертах характера русских людей, о ярких представителях литературы и искусства.

– Считаю, что эта тема важна особенно сейчас. Ведь мы живем во времена потребительского отношения к жизни, потери жизненных ценностей. Поэтому Пушкин актуален как никогда. Его произведения полны любви и красоты. Как тонко он передает эти чувства через слово. В его произведениях есть сила духа, размах русской души, сострадание и любовь, прощение и принятие. И мы должны учиться у Александра Сергеевича любить свою семью, своих друзей, любить свою Родину, любить жизнь.

– Безусловно, вы являетесь ценителем творчества Александра Сергеевича. Расскажите об одном из любимых произведений.

– Очень люблю повесть «Метель». В ней как раз культурная коннотация. Но мой Пушкин – это лирика с неповторимым узором. Он умел и любил писать в разных стилях. Что мне тоже отзывается. Я пишу в разных стилях.

– В одном из интервью вы упомянули о том, что в своих работах часто используете техники мастеров прошлых веков. Информацию о них черпаете из старинных книг. Но, однажды вам удалось соприкоснуться с «живой» историей. Расскажите об этом удивительном событии.

– В 2017 году меня – девушку из Самары позвали на Пушкинский вечер. И куда? Во Францию, в Ниццу! Я получила приглашение лично от французской графини Татьяны дё Баняже, с которой ранее посчастливилось познакомиться на выставке в Каннах. На этом мероприятии мне предстояло встретиться с прямыми потомками Пушкина. Конечно, я не могла приехать без подарка и решила презентовать картину. Образ родился мгновенно. За основу был взят сюжет поэмы «Руслан и Людмила». В центре композиции я изобразила Руслана и Людмилу на коне. В руке у Руслана мешок, в котором карла с отрубленной бородой. А автор – А.С. Пушкин как бы наблюдает за своими персонажами со стороны. И во время работы над картиной со мной произошла некая трансформация, новое понимание смыслов. В очередной раз я посмотрела на творчество Пушкина иначе, с точки зрения зашифрованных символов, метафор и сравнений. Поясню свою мысль. Руслан символизирует силу, мощь государства, иначе саму Русь. А Людмила – русский народ, христианскую веру. Карла с отрубленной головой – это некий собирательный образ зла, которое рано или поздно будет повергнуто.

Пушкин передал мне этот код. Я художник, который вкладывает в свои картины смыслы. В каждой картине есть тонкий духовный посыл – это чистота, любовь, красота, служение и вера. Вера в людей. Вера в Создателя. И, конечно, свобода. Я делаю это красками и кистью. Пушкин делал это пером и словом. В произведениях Пушкина душа. Именно это мне откликается, именно это мне присуще.

– Каково ваше впечатление от знакомства с потомком Александра Сергеевича Пушкина?

– Познакомились мы на званом ужине в Ницце. Александр Александрович является последним прямым потомком великого поэта по мужской линии. На Пушкинский вечер он приехал со своей очаровательной супругой Марией-Мадлен Александровной Пушкиной-Дурновой. К слову, она двоюродная правнучка Николая Гоголя. Александр Александрович очень импозантный, интеллигентный мужчина и очень приятный собеседник. С огромным удовольствием рассказывал мне историю своего рода. Они с супругой живут в Бельгии и активно популяризируют имя Пушкина в Европе. Оказывается, там очень хорошо знают имена Достоевского и Толстого. А вот с творчеством Пушкина европейцы практически не знакомы. Парадокс.

С 1999 года Александр Александрович является сопредседателем Международного благотворительного фонда им. А.С. Пушкина. Они с супругой регулярно устраивают русские вечера, где звучат стихи великого поэта. Организуют театральные постановки. А вырученные средства передают на благотворительность. Одно время они очень активно возили своих друзей из Бельгии в Россию. Знакомили с богатейшей культурой нашей страны, традициями и укладом жизни русского народа.

В той поездке я познакомилась и с представителями Российского Императорского Дома. Была представлена Её Высочеству княгине Феодоре Романовой. Среди высоких гостей вечера были дипломаты и общественные деятели. Приятное знакомство состоялось с консулом, президентом ассоциации «Друзья Русского Собора Ниццы» Пьером де Фермором. Он также является членом Союза Императорской гвардии России и членом Петербургского круга. У него русские корни. Мы до сих пор поддерживаем связь и иногда созваниваемся.

Во Франции я прикоснулась к эпохе, которую просто обожаю, через атмосферу и общение с потомками великих русских людей. И эти впечатления останутся со мной на всю жизнь.

– Выше вы упомянули о том, что в свои картины вкладываете тонкий духовный посыл через служение и веру. Поясните, пожалуйста.

– Искусство служит людям. Оно является частью духовной жизни общества. Через произведения мы – художники можем влиять на духовный мир человека, на его мировоззрение. Искусство проносит через годы и столетия код красоты, величия, примет времени.

- В заключение нашего разговора, что бы вы пожелали читателям?

– Читайте Пушкина, друзья. Это эстетика целой прекрасной эпохи, изящной и нравственной. Пушкин – это Вселенная, загадочная и манящая своими тайнами. Их предстоит разгадывать ещё многим поколениям. Его произведения будут жить вечно. Потому, что они не только обогащают словарный запас читателя, но и дают духовную силу. Они несут тот самый культурный код русского человека.

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