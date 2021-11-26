Анастасия Волочкова и Данна Борисова, Тарзан и Наташа Королева, Екатерина Семенова и Лолита… Новый выпуск программы «Светская хроника»

Анастасия Волочкова поссорилась с Даной Борисовой! Почему телеведущая обвинила балерину в алкоголизме? Что ответила обидчице сама артистка? Из-за чего Волочкова рассталась с очередным возлюбленным? И правда, что танцовщицу выгнали из турецкого отеля за неподобающее поведение?

Тарзан меняет профессию! Знаменитый танцовщик всерьез увлекся живописью и целыми днями пропадает в мастерской. Неужели он решил променять стриптиз на кисти и краски? Как к новому хобби мужа относится Наташа Королева? Сколько денег оно приносит звездному семейству? О чем Сергей предупредил певицу в самом начале их отношений? Что может заставить его плакать? И почему супруги запрещают своему сыну жениться?

Откровенное интервью Екатерины Семеновой. Какая трагедия произошла с ее возлюбленным? Правда ли, что актриса до сих пор жалеет о разрыве с Антоном Табаковым? Что помогло ей выбраться из затяжной депрессии? Из-за чего звезду кино не зовут на свидания? И почему собственные дети говорят, что их мама – женщина с чудинкой?

Певица Лолита худеет на глазах! Сколько килограммов уже сбросила звезда эстрады? Кто помог ей добиться ошеломительного результата? На какой смелый эксперимент она решилась во время съемок нового клипа?

Узнавайте первыми новости из жизни своих кумиров. Программа «Светская хроника» на Пятом канале 26 ноября в 23:45.

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