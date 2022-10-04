«Андрей Князев. 1960-1990». Вышла в свет четвёртая книга уникальной серии монографий классиков советской фотографии XX века

Четвёртая книга, вошедшая в уникальную серию монографий классиков советской фотографии XX века, изданную Галереей Люмьер совместно с фондом Still Art.

Новый альбом открывается вступительным словом журналиста, культуролога и арт-критика Жанны Васильевой. Дизайн книги разработал Евгений Корнеев. На страницах нового издания представлены работы из уникального авторского фонда фотографа Андрея Князева, посвятившего своё творчество кино, моде и образу советской женщины 60-х—90-х годов. Первый раздел «Нет тебя прекрасней» – визуальный дневник, героини которого впечатляют своей лёгкостью и непринуждённостью, поражают красотой и органикой.

Во второй раздел «Звёздный билет» вошли фотографии Людмилы Гурченко, Андрея Тарковского, Олега Табакова, Инны Чуриковой, Михаила Ульянова, Людмилы Савельевой, Олега Ефремова, Татьяны Самойловой, Софи Лорен, Федерико Феллини и многих других знаменитых актёров и режиссёров, часто появлявшихся на обложках «Советского экрана». Работа в журнале дала возможность Андрею Князеву проникать за кулисы кинематографа, а также освещать Московский Международный кинофестиваль в разные годы. Князев стремился повторить технические приёмы великих кинооператоров, показать, как ведут себя любимцы публики в обычной жизни.

ISBN 978-5-9901613-9-9. Год издания: 2022. Формат: 240х320 мм. Количество страниц: 172. Тираж: 1000 экз. Печать: Август Борг, Москва.

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