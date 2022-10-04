«HER NAME IS SUMMER»: ASKERI GALLERY открывает выставку российского художника Павла Полянского

С 5 октября по 21 октября в московской галерее современного искусства ASKERI GALLERY состоится выставка российского художника Павла Полянского. Новая серия работ художника представляет собой рефлексию об ушедшем лете, как одного из самых ярких и насыщенных периодов года. Лето – символ пробуждения природы и человека, открытая метафора свободы и мечты.

Как и прежде, красивый женский образ является смыслообразующим на картинах Полянского. Вокруг него формируется особая реальность, наполненная иллюзией бесконечного спокойствия и фантазии. Женщины Полянского – истинное олицетворение летнего зноя и полуденной дремы, в которой соединяются сон и явь, человеческое и природное начала. В новой серии художник также активно задействует образ собаки – как символа свободы, искренней радости и дружелюбия. Являясь репрезентацией природы во взаимоотношениях естественного и техногенного, человеческого и животного, собака (настоящий далматин или усовершенствованный робопёс) становится связующим звеном между этими аспектами нашего мира.

Павел Полянский. Утренняя пробежка

Павел Полянский. Лунный пёс

Павел Полянский. День рождения

Павел Полнский. Переписка

Павел Полянский. Two sides

Павел Полянский — московский художник, посвятивший свое творчество изучению современного мира. Поп-культура, цифровизация, роботизация и взаимодействие с природой — излюбленные темы живописи Полянского.

Лаконичная серо-белая колористика, близкая к сепии, или даже Средневековой гризайли, позволяет художнику достичь ассоциации изображения с фотографией и добиться максимальной реалистичности, несмотря на порой абсолютно сюрреалистичный сюжет.

Работы Павла Полянского — умелый конструктор из множества знакомых современному зрителю отсылок. Это и мультсериалы, и документальные фильмы о далеких племенах и северных уголках Земли, и последние разработки в сфере высоких технологий. Например, сразу в нескольких картинах появляются всем известные роботы-собаки от Boston Dynamics, VR-очки и голограммы.

Многие работы представляют собой умелую сатиру на общество потребления, к которому относят современных людей.

Полянский не боится сталкивать человека и природу, природу и высокие технологии, сексуальность и эстетику женского тела, и равнодушный холод металла. А разрыв реальности и фантазии демонстрирует с помощью ярких цветовых пятен, смело и гармонично вписывающихся в черно-белые миры.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.