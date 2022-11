Английский язык для начинающих — с чего начинать?

Если вы считаете, что знание английского языка превратилось в ключевой навык – эта статья для вас. Но если ваши познания ограничиваются фразой «London is the capital of Great Britain» и несколькими словами из обихода… ничего страшного! В этой статье делимся 5-ю советами о том, с чего начать изучение английского языка самостоятельно.

Расширяйте словарный запас

Оксфордский словарь английского языка содержит 171 476 слов, но вам не обязательно знать их все. 95% текстов общей тематики покрывает словарный запас всего в 3 000 слов. И носители языка пользуются ровно таким количеством — от 3 000 до 10 000.

Получается, что все что вам нужно – найти и изучить списки глаголов и существительных на базовые темы (работа, семья, покупки, еда). Берите наиболее общеупотребительные из них, аналогами которых вы пользуетесь ежедневно.

Смотрите видеоуроки

Чтобы пересмотреть YouTube, понадобится 1000 лет. Но, ограничившись поиском занятий для начинающих, вы упростите задачу. Выбирайте популярных блогеров-преподавателей и обратите внимание на то, чтобы количество подписчиков было примерно равно числу просмотров видео.

Слушайте аудиоуроки

Так вы научитесь воспринимать язык на слух – то, что нужно для понимания речи собеседника. Во время аудирования мозг задействует оба полушария, поэтому в эффективности данного способа сомневаться не приходится.

Изучайте грамматику

Интуитивное понимание языка – хорошо, но еще лучше – использовать при построении фраз и предложений некие законы. Ведь, не зная правил дорожного движения, вы не вольетесь в автотрафик – это попросту опасно.

Так и с языком: хотите нелепо выражаться, чтобы никто ничего не понял? Нет? Тогда учите «матчасть». А здесь учим времена в английском быстро и просто.

Повторяйте пройденное

Выучить – легко, запомнить навсегда – сложно. Мы можем разговаривать только потому, что каждый день это делаем, то есть, повторяем усвоенное снова и снова.

Не поленитесь вернуться к пройденному уроку – время вы не потеряете. А вот если забудете материал и будете возвращаться к нему раз от раза — начнете лишаться драгоценных минут/часов жизни.

Начать учиться никогда не поздно – важно сделать процесс продуманным, чтобы знания «укладывались» в голову легко и непринужденно. Мы рассказали вам о 5-ти шагах, которые позволят начать эффективное изучение английского языка.

