A*Nik & Ignat Izotov выпустили трек «Память о ней» и представили одноименный клип

21 декабря 2021 года победители 4-го сезона «Музыкастинга», проходившего при поддержке «Нового Радио», лейбла «Первое музыкальное» и «Музыки во ВКонтакте», A*Nik & Ignat Izotov представили сингл и видеоработу «Память о ней».

«Любовь приходит и уходит, а чувства и память хранятся внутри на протяжении всей жизни. Именно об этом наш трек», — делятся артисты. Исполнив сингл в финале 4-го сезона «Музыкастинга» на «Новом радио», A*Nik & Ignat Izotov покорили сердца слушателей и звездного жюри, в состав которого вошли Дима Билан, Zivert, Artik, Мария Опарина, Роман Емельянов и Константин Сидорков.

Съемки клипа проходили в команде с Magnolia Production, известной по работам с NILETTO, Xcho, Руки Вверх и другими артистами. Режиссёрами клипа выступили братья Михаил и Иосиф Райхельгауз.

Это история о двух молодых людях, которые навсегда оставят в памяти самые яркие воспоминания друг о друге, запечатлев их как кадры киноленты. И сколько не пытайся уничтожить эту «пленку из воспоминаний», те самые эпизоды останутся с тобой на долгие годы.

A*Nik (Никита Андреянов) – музыкант, автор-исполнитель. В тандеме с Игнатом Изотовым он отвечает за написание текстов. Неоднократный участник и лауреат различных хип-хоп баттлов, проводившихся в Москве и Казани. Участник шоу ПЕСНИ-2 на ТНТ.

Ignat Izotov (Игнат Изотов) – певец, музыкант. В коллективе отвечает за написание музыки, аранжировок к песням. Лауреат Всероссийских и международных конкурсов в направлениях: «русская классика» и «русская эстрадная музыка».

Трек доступен на всех цифровых площадках.

Напомним, в начале декабря младший редактор АртМосковии и композитор Александра Неснова исполнила на сцене концертного зала «Космос» фортепианное произведение «Память», написанное в память об ушедшем преподавателе Московской государственной консерватории им. П.А. Чайковского Татьяны Алексеевны Чудовой.

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