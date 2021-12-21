Авторские права на символику Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 зарегистрированы в n’RIS

Цифровой сервис для защиты и охраны интеллектуальной собственности n’RIS обеспечит защиту авторских прав на визуальный образ соревнований, которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 году с участием представителей 170 стран.
У спортивного события три талисмана: девушка-блогер Хити, олень Ягги и соболенок Кедри. Исключительные права на образы принадлежат исполнительной дирекции Всемирных студенческих игр. Описания и изображения этих объектов наряду с логотипами и эскизами медалей зарегистрированы в n’RIS и зафиксированы в общественно-государственной инфраструктуре оборота и защиты прав на результаты творческой деятельности IPChain, оператором которой является созданный по решению президента страны Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности.
Защита прав на визуальный образ — такой же важный этап подготовки к Играм, как и строительство спортивных объектов или утверждение транспортных маршрутов, отметил руководитель дирекции Игр Александр Чернов: «Мы понимаем, что изображения персонажей, дизайн медалей, слоганы будут активно использоваться в сети, а экономический эффект столь масштабного и важного для страны и мира события во многом зависит от умения защитить эти объекты от неправомерного использования. Уверен, что депонирование в n’RIS поможет нам избежать неприятных последствий нелегального копирования, противостоять производству контрафакта и усилить каждый из креативных брендов Игр в Екатеринбурге».
n’RIS — узел блокчейн-инфраструктуры IPChain, и процесс регистрации прав полностью происходит в режиме онлайн: сведения о том, что определенный объект, охраняемый авторским правом, создан, сведения, позволяющие идентифицировать этот объект, и заявление о принадлежности прав записываются в блокчейн, не могут быть изменены, удалены или фальсифицированы. Поэтому и сама блочейн-запись, и сертификат n’RIS, который содержит данные об узлах блокчейн-инфраструктуры, которые могут дать независимое подтверждение о такой записи в случае любых споров или нарушений, могут послужить доказательством авторства как при внесудебных процедурах урегулирования споров, так и в ходе судебной защиты.
Соревнования, особенно международные, — это всегда не только спортивные рекорды, праздник для болельщиков, но и привлекательный бизнес. И есть один общий «спортивный» принцип — не нарушать правила. Поэтому одна из актуальных задач — исключить появление контрафактной продукции.
Проблема контрафакта и нарушения авторских прав характерна для многих отраслей креативного бизнеса, отмечает директор департамента Минпромторга России Дмитрий Колобов: «Совсем недавно на комиссии по противодействию контрафактной продукции под руководством министра Дениса Валентиновича Мантурова обсуждался вопрос защиты прав на анимационные образы. Есть соответствующее поручение о проработке технической стороны вопроса — использовании данных блокчейн-инфраструктуры об охраняемых авторским правом объектах для противодействия ввозу контрафактной продукции. До конца года мы должны совместно с ФТС России, с Российским центром оборота прав на результаты творческой деятельности подготовить соответствующие предложения. Я уверен, что, хотя мы подходили к этой проблеме со стороны коллабораций промышленности и российских анимационных компаний, решение будет полезно для всех отраслей и, конечно для защиты спортивной символики».
Всемирные студенческие игры ФИСУ пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. В программе запланированы соревнования по 18 видам спорта. Будет разыграно 246 комплектов медалей. Ожидается, что за них поборются более 11 000 студентов из 2600 университетов.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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