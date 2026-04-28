Анимационный фильм «Тень» — это история бродячего кота и фотомодели

Мультфильм «Тень», дебютировавший на Каннском кинорынке, стал результатом шестилетней работы более 300 художников, арт-дизайнеров, аниматоров и специалистов по компьютерной графике со всего мира. Он сочетает в себе увлекательное повествование с искренним исследованием стойкости, доверия и значения дома для животных и для человека.

Режиссер Мохаммад Пирзади вдумчиво погрузился в контекст фильма. Он изучил все фильмы и документальные передачи о кошках, исследовал их поведение, особенности психологии и, в частности, язык тела. Сам Мохаммад вырос в окружении уличных кошек и чувствует глубокую связь с их характером.

Финальным штрихом в детальной подготовке фильма стало решение продюсеров разместить офис рядом с приютом для животных, чтобы аниматоры могли каждый день приходить туда и наблюдать за спасенными кошками. Как отмечают создатели, психология уличных кошек полна сомнений и недоверия. Именно с этого «недоверия» писался образ Скотти, главного героя, который учится снова доверять, заводит друзей и в конце концов обретает счастье. Кроме того, ключевую роль играет тема «дома». Для Пирзади дом — это не просто физическое пространство.

Мультфильм дает почувствовать и юным, и взрослым зрителям что именно радость от общения с близкими превращает «пространство» в настоящий дом.

Али Нури Оскуи, известный иранский продюсер, режиссер и обладатель Гран-при кинофестиваля SICAF, выступил продюсером-консультантом и проникся симпатией к фильму: с его слов, в мире, где бесчисленное множество детей и взрослых сталкиваются с психологическими травмами, этот мультфильм идет по необычному пути, он одновременно и радует сердце, и мягко успокаивает зрителя.

В картине представлена бродячая жизнь кота Скотти рушится при появлении домашней кошки по имени Тень. Их совместное путешествие оборачивается большим приключением, но когда Скотти получает шанс вернуть желанную свободу, выбор между ней и дружбой оказывается совсем непростым.

