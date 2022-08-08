Анири уезжает в военный городок

12 августа певица и блогер Анири выступит с сольным концертом в военном городке неподалеку от подмосковного Чехова и поздравит с профессиональным праздником военных строителей.

В концертную программу певица включила как уже хорошо известные её слушателям песни «Вода», «Найди меня», «Мир для двоих», «Два полюса», так и совершенно новые композиции. Одну из них — песню на стихи историка, эксперта по политической истории ХХ века Наталии Таньшиной и музыку композитора Андрея Покутного — Анири записала буквально на днях.

«Наталья Таньшина очень много помогает военным и солдатам. И, в частности, словом. Одно из первых её стихотворений, которые она выложила в свой телеграм-канал, вызвало множество откликов, а кто-то из подписанных на неё солдат предложил написать на эти стихи музыку. И эту песню она доверила спеть мне — «ЖИВИ» . Песня «НА ОБЩЕЙ ВОЙНЕ» — уже вторая песня в моём репертуаре на стихи Наталии, и мне очень хочется, чтобы её услышало как можно больше людей, — рассказывает Анири. — Я думаю, что в это непростое время всем нам очень нужны такие по-настоящему искренние и глубокие песни. Песни о любви, смерти и жизни».

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