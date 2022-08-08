LOST CULTURE: «Музыка — это отличное средство, чтобы передать людям свои эмоции»

Lost Culture — молодой и амбициозный музыкальный продюсер из России, его трек «Waiting For Love», выпущенный в июле 2020 года до сих пор занимает места в чартах более, чем в 30 странах. А его поздние песни охотно поддерживаются западными радиостанциями и российской DFM. За последний месяц на площадке Spotify набрали более 100 тыс. постоянных слушателей.

— Расскажите о вашем музыкальном творчестве, как давно занимаетесь музыкой?

— Около 5 лет. 3 из которых воспринимал музыку скорее как хобби, не планировал как-либо развиваться в этом направлении. Последние 2 года решил для себя, что это то, чем я хотел бы заниматься по жизни, стал более активно втягиваться в это.

Трек «Waiting For Love» стремительно идет к миллиону прослушиваний, уже около года занимает позиции в чартах более, чем в 30 странах. «Say it Right» за неделю собрал более 100 тысяч прослушиваний, был поддержан редакцией Spotify в плейлистах «Dance Alert», «Dance Covers», «Hit DanceFloor», «Some Say» был хорошо принят как западными, так и местными радиостанциями.

— Как происходит написание песен? О чем они?

— Музыка — это отличное средство, чтобы передать людям свои эмоции, своё настроение, какой-либо посыл. В голову приходит какая-либо идея и ты переносишь её в звук, бывают моменты, когда приходится напевать какую-либо мелодию на диктофон телефона, потом переносить в музыку.

В своих песнях я делюсь со слушателями своими какими-либо эмоциями, переживаниями.

— С кем вам удалось поработать из артистов? Как происходит работа в команде?

— Удалось поработать с такими людьми как: The Fithguys, EQRIC, Besomorph, Coopex, MØRFI, из вокалистов хотел бы выделить Carine и Harley Bird. Работать над песней в команде, безусловно намного интереснее, кому-то в голову приходит идея, кто-то делает аранжировку, кто-то записывает вокал и на выходе вы получаете совершенный материал.

На данный момент активно сотрудничаю с лейблами : LoudKult, Magic Music, Future House Cloud, One Seven, Warner Music. Треки получили поддержку от таких артистов как: LANNE, Rompasso и др.

– Планы на будущее?

— Прямо сейчас работаем с известными артистами над совместными проектами, плотно сотрудничаю с различными медиа-ресурсами, крупными лейблами, готовлю много всего интересного.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.