Анна Асти рассказала, что выводит её из себя

Фото © пресс-служба МТС

На фестивале «Новая волна» певица Анна Асти откровенно поделилась с журналистами своими личными триггерами и рассказала, какие ситуации вызывают у неё раздражение.

По словам артистки, она очень чувствительно относится к чрезмерному вниманию. «Когда вокруг меня слишком много людей, я начинаю нервничать, могу резко отреагировать», — призналась певица.

Особенно тяжело Анна переносит моменты, когда внимание окружающих становится хаотичным. «Когда со мной начинают одновременно говорить десять человек или перебивают — я действительно могу сильно разозлиться», — добавила она.

Тема личных границ и умения сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях близка и другим представителям шоу-бизнеса. Телеведущая и певица Анастасия Казанцева отметила, что прекрасно понимает коллегу: «Мне тоже бывает непросто в толпе — особенно, когда все пытаются сказать что-то одновременно. Но, наверное, в этом и есть прелесть нашей профессии: учишься держать себя в руках даже в нестандартных ситуациях. А если уж совсем сложно, я просто шучу или ухожу в сторону. Главное — не терять лёгкость и самоиронию».

