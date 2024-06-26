Анна Кулешова: «Как эффективно управлять проектами в промышленном дизайне?»

Ведение проектов в промышленном дизайне звучит красиво. Однако, что это означает? Накануне Международного дня промдизайна и конференции Design Day 2050, которая пройдет 29 июня, мы пообщались с директором по проектам студии 2050.ЛАБ Анной Кулешовой. Мы расспросили ее о деталях работы в этой сфере и узнали, какой он, современный индустриальный дизайн в России.

– Вы работаете в сфере промышленного дизайна, что это такое?

– Промышленный дизайн — это разработка серийно изготавливаемых объектов. Любой объект обладает дизайном, а вот то, насколько качественно он решает задачу бизнеса и пользователя — зависит уже от дизайнеров. Осознанное использование промышленного дизайна в производстве позволяет сделать продукт эффективным, удобным и эстетически привлекательным, благодаря чему им будет приятнее пользоваться. Так что дизайн — это про счастье людей.

– Как Вы пришли в эту сферу?

– Я закончила МГТУ им. Баумана, что дало мне понимание техпроцесса производства, основ микроэлектроники и, главное, инженерный кругозор. В 2017 году пришла в Студию Артемия Лебедева РП в отдел промышленного дизайна, что оказалось одним из моих самых удачных карьерных решений, потому что именно управление в промышленном дизайне соединяет для меня все интересные области развития. Тут и люди, и производства, и, что самое привлекательное — настоящий, живой объект в качестве результата работы. Когда ставишь на выставку Российского промышленного дизайна в Новой Третьяковке разработанные своей командой рации (Созвездие), или когда встречаешь в городе станции самокатопроката, которые тоже вы сделали — понимаешь, что вот тот смысл твоей работы, остающийся в реальности и влияющий на мир.

В начале 2024 я перешла в 2050.ЛАБ, потому что сейчас это одна из самых сильных команд промышленных дизайнеров в стране. Вот Вы когда-нибудь ездили на поезде, который помогали создавать? И я тоже хочу.

– Сколько Вы в этой профессии?

– Уже больше 7 лет, если не считать опыт управления собственным небольшим бизнесом, где у меня было производство предметов интерьера на внешних мощностях.

– Что нравится?

– Создавать объекты, которыми пользуются вживую миллионы людей — это лучший мотиватор для меня. И отдельно приятно делать это с сильной командой, которой восхищаешься — непередаваемо зажигают моменты создания нового, когда происходит то самое ощущение «щелк!» и складывается изящное, разумное решение на стыке эстетики и технологий.

– Что можно узнать, лишь погрузившись в процесс работы в этой индустрии?

– Почему объекты выглядят именно так, а не иначе, как на самом деле все работает и почему же нельзя просто так взять и создать процессор мощнее интеловского за целых 5 лет. Но, возможно, это просто возраст и опыт.

– Как эффективно управлять проектами в креативной индустрии?

– Проекты в креативной индустрии отличаются двумя моментами:

критерии оценки креатива невозможно формализовать, а значит защита проекта перед заказчиком может превратиться в отдельный вызов. Однако, такие условия помогают держать фокус на задаче и аргументированно доказывать, почему предложенное решение действительно решает предположительную проблему;

креаторы это всегда хаос, который упорядочивает управленец. Ни у одного человека не могут быть хорошо развиты все черты личности, мы все разные, и это нормально. Работа управленца в том, чтобы соединять сильные стороны своей команды, и сглаживать противоречия внутри. И, конечно, понимать, поддерживать, ценить, оберегать своих дизайнеров — именно они основной актив проекта и компании в целом.

Ещё всегда старайтесь зафиксировать договоренности двух инженеров между собой. Если вы не понимаете, что они только что сказали, ничего страшного. Сначала запишите, потом начните разбираться и уточнять у них детали.

– С какими сложностями сталкиваетесь в работе?

– Люди вообще существа непростые, а мы управляем, в первую очередь, людьми, причем с нескольких сторон, и внутри команды, и снаружи — ожиданиями клиента, его восприятием. И главное, сам продукт, который мы создаем, тоже для людей, для пользователей, у которых тоже есть свои ожидания, желания и потребности. Менеджеры не вмешиваются в дизайн, но важно держать в поле зрения и себя, и команду, и конечную цель. Порой приходится быть «адвокатом пользователя», задавать вопросы, помогать тестировать гипотезы, придумывать самые неочевидные пути взаимодействия с объектом, чтобы проверить, а точно ли наше решение будет интуитивно понятно. Не скажу, что это прямо сложности, это интересные задачи, над которыми иногда приходится долго думать. Единственная сложность, наверное, это нехватка времени — столько всего же хочется сделать!

– Что стоит прочитать / изучить, чтобы улучшить свои навыки?

– Своих начинающих менеджеров я обычно прошу начать с трех — Комбата и его 40 татуировок менеджера, чтобы привить привычку все время читать, расти и думать. «Пиши, сокращай» потрясающего Ильяхова, чтобы учиться доносить мысли, ну и «Сначала скажите нет!» Кэмпа, чтобы переговоры и встречи с клиентами были успешными.

Кстати, о том, что такое промдизайн, зачем он нужен бизнесу, кейсы и лекции от известных дизайнеров вы сможете узнать на конференции Design Day 2050, которую мы проводим уже 5 лет. Хороший повод подискутировать и познакомиться с лидерами индустрии.