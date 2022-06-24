Анна СЕМИКИНА: «Мечтаю много путешествовать и побывать в Париже»

Анна Семикина — модель и телеведущая, в юном возрасте открыла творческий потенциал и умение работать на камеру.

— Ты всегда потрясающе выглядишь! Кто занимается твоим стилем? Какая твоя любимая одежда на сцене и в жизни?

— Обожаю шопинг. Образы мы всегда подбираем с мамой. Наряды предпочитаю разные, под настроение и повод. На сцене хочется блистать и я выбираю яркие луки и платья, а в обычной жизни отдаю предпочтение джинсам. Но а уж если я участвую в показе, то выбора нет — нужно достойно представить работы дизайнера на подиуме.

— Твоя карьера модели началась давно. Что ты считаешь самым главным достижением за это время? В каких мероприятиях удалось принять участие в России?

— Да, я давно в этой индустрии, и мне очень нравится! Свет, музыка и камеры — это всё очень завораживает и увлекает! Не знаю, что можно назвать главным за это время. Скорей всего то, что всё это со мной случилось. Я училась, пробовала себя в разных направлениях и что не собираюсь на этом останавливаться. Я участвовала в неделях моды в Москве, снималась на обложки журналов, вела ковровую дорожку концерта на Music Вox вместе с известным ведущим Романом Мировым. Совсем недавно я была соведущей концерта на Europa Plus TV. Настя Негода, Павел Рослик и я вели концерт, в котором участвовали известные представители шоу-бизнеса. Всё это очень интересно! Уверена, такой опыт мне пригодится. Ведь главное у меня ещё впереди.

— Что ты больше любишь: фотопроекты или модные показы?

— Выбрать одно сложно. Это две довольно разные проекты. На модных показах всегда очень атмосферно! Обстановка, музыка, свет и много людей. Фотопроекты обычно не такие шумные, тут всё внимание приковано к деталям и нюансам. Я считаю себя профессионалом, несмотря на юный возраст. И для меня интересны любые проекты!

— Расскажи о своём опыте в роли ведущей, на каких мероприятиях удалось поработать? Есть ли интересные истории, которые остались «за кадром»?

— Мне везло. Мои соведущие всегда помогали мне, ведь я начинающая ведущая и ещё не имею большого опыта. Но, как я говорила, недавно была соведущей концерта Europa Plus TV и это было очень волнительно. Я думала, что всё будет по сценарию, но на самом деле большинство реплик рождались в живой беседе. В начале мне было сложно найти баланс в этом формате, но Настя и Павел очень помогли мне подстроиться. Они большие профессионалы своего дела. Думаю, со временем и я почувствую себя комфортно на любой сцене в любой роли.

— Интересна ли тебе киноиндустрия? Ты очень артистична, хотелось бы попробовать себя в качестве актрисы? Если да, то какой жанр тебе ближе – драма или комедия?

— Да, это было бы здорово! Я уже немного познакомилась с этой индустрией, когда снималась в рекламе, но попробовать себя именно в кино – ужасно интересно! Думаю, что мне больше подойдёт жанр комедии, ведь я очень энергичная и веселая. Но это не точно, нужно попробовать для начала и другие варианты. Я не знаю пока что мне ближе. Думаю, что если процесс захватывает, то можно справиться с любой поставленной задачей.

— Кем из известных людей ты восхищаешься и кто тебя вдохновляет?

— Я много провожу времени в телефоне и в Tik Tok. Мне импонируют некоторые личности, например Клава Кока. Она веселая и мне нравятся ее песни. Ещё люблю творчество Хабиба. И кстати, мы познакомились с ним лично, как раз когда я вела ковровую дорожку. Тогда же я брала интервью у прекрасной Ольги Бузовой. Все эти известные личности меня вдохновляют.

— Ты успеваешь учиться и работать. Сколько часов в день уделяется школе и работе?

— Я только перешла в третий класс. Пока не могу назвать это работой, скорее — хобби. В школе я каждый день учусь до обеда, а потом иду на дополнительные занятия по английскому. У нас школа с углублённым изучением английского языка, поэтому нужны дополнительные занятия.

— Соцсети – большая часть жизни для всех нас. Как бы ты отреагировала, если бы они полностью исчезли?

— Пока что я не сильно зависима от социальных сетей. Но признаться честно, люблю в свободное время посидеть и поснимать видео в Tik Tok – это весело! Но я не сильно расстроюсь если в один прекрасный день все соцсети исчезнут с лица земли. Буду больше гулять, рисовать, видеться и играть с друзьями – мы найдем чем заняться!

— Как ты любишь проводить свободное время? Любимый вид отдыха?

— Я просто обожаю путешествия! Очень здорово видеть новые места, города и страны. Но это, конечно, во время каникул. А вообще, я люблю гулять, кататься на велосипеде или самокате. В хорошую погоду мы семьей и с друзьями выходим на озеро на катере, и это самое любимое мое занятие — нырять и купаться без ограничений!

— Твои творческие планы на этот год?

— Грандиозные! В этом году я представляю свой город Владивосток на конкурсе «Маленькая Мисс Россия». Очень надеюсь достойно представить свой город и рассчитываю на призовые места. А ещё хочу сняться в рекламе!

— О чём ты мечтаешь?

— Мечтаю много путешествовать и побывать в Париже, Америке, в Нью-Йорке. Мечтаю о том, чтобы все мои были здоровы. И очень хочу почаще бывать и видеться с бабушками и дедушками.

— Давай пофантазируем, кем ты видишь себя через 10 лет?

— Сложно сказать. Мне так всё интересно сейчас, что скорей всего и через десять лет я буду очень любознательной и буду заниматься всем на свете.

Беседовала Полина ЮДАКОВА

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