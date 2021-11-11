Анонсирована конкурсная программа «Телемании — 2021»

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На «Телеманию – 2021» пришло более 550 заявок из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска, Челябинска, Краснодара, Калининграда, Тамбова, Ростова-на-Дону, Брянска, Казани, Крыма, а также Беларуси, Украины, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и пр. В конкурс попали лучшие из лучших.  Победителей определит жюри во главе с его Президентом Дмитрием Дибровым, журналистом, шоуменом, телеведущим, продюсером и режиссёром.

В состав Профессионального жюри «Телемании — 2021» вошли:

  • Юрий Быков, режиссер («Метод», «Дурак», «Завод» и пр.);
  • Андрей Ульянин, директор по контенту SHOT TV;
  • Давид Шнейдеров, режиссёр, теле- и радиоведущий, киножурналист;
  • Алексей Лихницкий, продюсер;
  • Влад Аганов, радиоведущий, продюсер, сооснователь издательства подкастов KULTBAZA;
  • Дмитрий Якунин, Исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России, продюсер;
  • Нина Ромодановская, главный редактор интернет-портала ПрофиСинема, доцент ВГИК;
  • Мария Поддубная, актриса;
  • Дмитрий Заслуев, заместитель исполнительного директора Международной академии телевидения и радио (IATR), государственный советник Российской Федерации, заслуженный работник культуры;
  • Римма Моисеева, заместитель директора Российского государственного архива кинофотодокументов (РГФКФД).

Молодежное жюри «Телемании — 2021» представлено студентами Института кино и телевидения (ГИТР).

Победители будут объявлены в рамках Церемонии закрытия Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания» в концертном зале «Останкино» во Всемирный день телевидения 21 ноября 2021.

Телемания Junior:

  • «ID-PROJECT | Вокруг Новокузнецка. Выпуск 1», реж. Татьяна Пархачёва (МАУ ДО Детско-юношеский центр «Орион», студия молодёжной тележурналистики «ID-MEDIA»)
  • «liberté dans l’art», реж. Виктория Григорьева (АНОО «Гуманитарная школа» г. Дедовска Истринского района Московской области)
  • «Постмодернизм в кинематографе», реж. Арина Воронина (Школа ГБОУ № 1793)
  • «Смотри, чтобы я тебя услышал», реж. Владимир Данилов (Медиацентр «Три кита», МОУ Гимназия Сертолово)
  • «Экспедиция на зимний берег Белого моря», реж. Алина Каргополова (Студия «В Связке-Юниор», телеканал «Регион 29»)
  • «Way down we go», реж. Алиса Полунина (ГБОУ школа № 1637)

Телемания Individual:

  • «S[QUARE]D», реж. Елена Гудкова;
  • «Авако», реж. Ксения Пчелинцева;
  • «Хорошая девочка Лида», реж. Антон Елисеев;
  • «Зарница», реж. Алена Шевченко;
  • «Сестра», реж. Алина Доценко;
  • «После нас», реж. Инна Цгоева;
  • «Как разжечь потухший огонь», реж. Сергей Филатов.

Телемания Professional:

  • «Бред», реж. Ждан Тихонов (Краснодарский государственный университет культуры и искусств);
  • «Гоголь-Моголь», реж. Александр Котт (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова);
  • «Особенные», реж. Роман Померанцев (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);
  • «Подводная война на Балтике. М-96″, реж. Сергей Мерзляков, Сергей Нейлау (Институт кино и телевидения (ГИТР).

Телемания, основной конкурс

Лучший репортаж:

  • «Неправильные», автор Инесса Хачатрян (Институт кино и телевидения (ГИТР);
  • «Тик-ток головного мозга», автор Маргарита Орловская (Институт кино и телевидения (ГИТР);
  • «Война и мир на улице Рубинштейна», автор Надежда Подберезных (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения).

Лучший документальный фильм:

  • «Наследие предков», реж. Аманат Рахманова (Кыргызско-Турецкий университет «Манас»);
  • «Без тормозов», реж. Сергей Рахамимов (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);
  • «Жизнь вечная», реж. Анна Бондарь (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова);
  • «Родченко», реж. Иван Батурин (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);
  • «В поиске», реж. Вероника Рубцова (Институт кино и телевидения (ГИТР);
  • «В эту страну…», реж. Дарья Фирсова (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова).

Лучший игровой короткометражный фильм:

  • «Cop», реж. Роман Синицын (Высшая школа режиссёров и сценаристов);
  • «Скользкая дорога», реж. Гульнара Айтмаматова (Кыргызско-Турецкий университет «Манас»);
  • «Берега», реж. Есения Антипина (Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д Макаровой);
  • «Обуза», реж. Манзарали Шерали (Таджикский государственный институт искусств имени М. Турсунзаде);
  • «Убийца», реж. Виктор Салимьянов (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова).

Лучший web-проект / телевизионная программа:

  • «Факультет по обмену. Медик vs Философ», авторы Наталья Безрукова, Ольга Плешко, Арина Родионова (Новосибирский государственный университет);
  • «Чёрное зеркало», автор Анастасия Суковская (Институт кино и телевидения (ГИТР);
  • «Радио и война», автор Маргарита Карпюк (Институт кино и телевидения (ГИТР).

Лучшее короткое видео (реклама, клип, арт):

  • «Milliseconds», реж. Дарья Анастюк (Институт кино и телевидения (ГИТР);
  • «Тик-так», реж. Максим Емельянов (Липецкий государственный технический университет);
  • «Дан Вирлан», реж. Даниил Демичев (Институт кино и телевидения (ГИТР).

Лучшая работа режиссёра:

  • «Тик-так», реж. Максим Емельянов (Липецкий государственный технический университет);
  • «Берега», реж. Есения Антипина (Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д Макаровой);
  • «Милюта», реж. Даниил Демичев (Институт кино и телевидения (ГИТР);
  • «Без тормозов», реж. Сергей Рахамимов (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения).

Лучшая работа журналиста / репортёра:

  • Маргарита Орловская («Тик-ток головного мозга», Институт кино и телевидения (ГИТР);
  • Анастасия Суковская («Чёрное зеркало», Институт кино и телевидения (ГИТР);
  • Надежда Подберезных («Война и мир на улице Рубинштейна», Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения).

Лучшая операторская работа:

  • Есения Антипина («Берега», Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д. Макаровой);
  • Елизавета Волошина («Жизнь вечная», Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова);
  • Семён Кретов («Последний танец», Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова);
  • Эржан Аракеев («Человек-вселенная», Университет Центральной Азии).

Лучшая работа звукорежиссёра:

  • Дарья Чекулаева («С определенным местом жительства», Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова);
  • Андрей Егоров («Берега», Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д. Макаровой);
  • Николай Александров («Милюта», Институт кино и телевидения (ГИТР).

Лучшая работа художника:

  • Всеволод Булавкин («Seva kills the coronavirus», Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова);
  • Андрей Зашихин («The Way», Уральский государственный архитектурно-художественный университет);
  • Наталья Потемкина («Fire Granny — Девки пляшут», Школа дизайна НИУ ВШЭ);
  • Анастасия Мяделец («Нелюбовь», Российский институт театрального искусства — ГИТИС).

Лучший сценарий:

  • Леонид Никифоров («Бессонница», Институт кино и телевидения (ГИТР);
  • Иван Батурин («Родченко», Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);
  • Манзарали Шерали, Некруз Джалилиён («Обуза», Таджикский государственный институт искусств имени М. Турсунзаде);
  • Дина Семыкина («В последний путь», Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);
  • Владислав Кутузов и Мирослав Станкович («Убийца», Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова).

Лучшая работа продюсера:

  • Лилия Логинова («Тик-ток головного мозга», Институт кино и телевидения (ГИТР);
  • Сергей Мельников («Убийца», Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова);
  • Виктория Чернова («В последний путь», Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения).

Международный открытый молодежный фестиваль телевизионных программ и фильмов «Телемания» учрежден Институтом кино и телевидения (ГИТР) в 2003 году, проводится при патронаже Международной академии телевидения и радио (IATR). В 2021 году фестиваль получил грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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