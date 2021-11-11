Анонсирована конкурсная программа «Телемании — 2021»

На «Телеманию – 2021» пришло более 550 заявок из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска, Челябинска, Краснодара, Калининграда, Тамбова, Ростова-на-Дону, Брянска, Казани, Крыма, а также Беларуси, Украины, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и пр. В конкурс попали лучшие из лучших. Победителей определит жюри во главе с его Президентом Дмитрием Дибровым, журналистом, шоуменом, телеведущим, продюсером и режиссёром.
В состав Профессионального жюри «Телемании — 2021» вошли:
- Юрий Быков, режиссер («Метод», «Дурак», «Завод» и пр.);
- Андрей Ульянин, директор по контенту SHOT TV;
- Давид Шнейдеров, режиссёр, теле- и радиоведущий, киножурналист;
- Алексей Лихницкий, продюсер;
- Влад Аганов, радиоведущий, продюсер, сооснователь издательства подкастов KULTBAZA;
- Дмитрий Якунин, Исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России, продюсер;
- Нина Ромодановская, главный редактор интернет-портала ПрофиСинема, доцент ВГИК;
- Мария Поддубная, актриса;
- Дмитрий Заслуев, заместитель исполнительного директора Международной академии телевидения и радио (IATR), государственный советник Российской Федерации, заслуженный работник культуры;
- Римма Моисеева, заместитель директора Российского государственного архива кинофотодокументов (РГФКФД).
Молодежное жюри «Телемании — 2021» представлено студентами Института кино и телевидения (ГИТР).
Победители будут объявлены в рамках Церемонии закрытия Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания» в концертном зале «Останкино» во Всемирный день телевидения 21 ноября 2021.
Телемания Junior:
- «ID-PROJECT | Вокруг Новокузнецка. Выпуск 1», реж. Татьяна Пархачёва (МАУ ДО Детско-юношеский центр «Орион», студия молодёжной тележурналистики «ID-MEDIA»)
- «liberté dans l’art», реж. Виктория Григорьева (АНОО «Гуманитарная школа» г. Дедовска Истринского района Московской области)
- «Постмодернизм в кинематографе», реж. Арина Воронина (Школа ГБОУ № 1793)
- «Смотри, чтобы я тебя услышал», реж. Владимир Данилов (Медиацентр «Три кита», МОУ Гимназия Сертолово)
- «Экспедиция на зимний берег Белого моря», реж. Алина Каргополова (Студия «В Связке-Юниор», телеканал «Регион 29»)
- «Way down we go», реж. Алиса Полунина (ГБОУ школа № 1637)
Телемания Individual:
- «S[QUARE]D», реж. Елена Гудкова;
- «Авако», реж. Ксения Пчелинцева;
- «Хорошая девочка Лида», реж. Антон Елисеев;
- «Зарница», реж. Алена Шевченко;
- «Сестра», реж. Алина Доценко;
- «После нас», реж. Инна Цгоева;
- «Как разжечь потухший огонь», реж. Сергей Филатов.
Телемания Professional:
- «Бред», реж. Ждан Тихонов (Краснодарский государственный университет культуры и искусств);
- «Гоголь-Моголь», реж. Александр Котт (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова);
- «Особенные», реж. Роман Померанцев (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);
- «Подводная война на Балтике. М-96″, реж. Сергей Мерзляков, Сергей Нейлау (Институт кино и телевидения (ГИТР).
Телемания, основной конкурс
Лучший репортаж:
- «Неправильные», автор Инесса Хачатрян (Институт кино и телевидения (ГИТР);
- «Тик-ток головного мозга», автор Маргарита Орловская (Институт кино и телевидения (ГИТР);
- «Война и мир на улице Рубинштейна», автор Надежда Подберезных (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения).
Лучший документальный фильм:
- «Наследие предков», реж. Аманат Рахманова (Кыргызско-Турецкий университет «Манас»);
- «Без тормозов», реж. Сергей Рахамимов (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);
- «Жизнь вечная», реж. Анна Бондарь (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова);
- «Родченко», реж. Иван Батурин (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);
- «В поиске», реж. Вероника Рубцова (Институт кино и телевидения (ГИТР);
- «В эту страну…», реж. Дарья Фирсова (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова).
Лучший игровой короткометражный фильм:
- «Cop», реж. Роман Синицын (Высшая школа режиссёров и сценаристов);
- «Скользкая дорога», реж. Гульнара Айтмаматова (Кыргызско-Турецкий университет «Манас»);
- «Берега», реж. Есения Антипина (Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д Макаровой);
- «Обуза», реж. Манзарали Шерали (Таджикский государственный институт искусств имени М. Турсунзаде);
- «Убийца», реж. Виктор Салимьянов (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова).
Лучший web-проект / телевизионная программа:
- «Факультет по обмену. Медик vs Философ», авторы Наталья Безрукова, Ольга Плешко, Арина Родионова (Новосибирский государственный университет);
- «Чёрное зеркало», автор Анастасия Суковская (Институт кино и телевидения (ГИТР);
- «Радио и война», автор Маргарита Карпюк (Институт кино и телевидения (ГИТР).
Лучшее короткое видео (реклама, клип, арт):
- «Milliseconds», реж. Дарья Анастюк (Институт кино и телевидения (ГИТР);
- «Тик-так», реж. Максим Емельянов (Липецкий государственный технический университет);
- «Дан Вирлан», реж. Даниил Демичев (Институт кино и телевидения (ГИТР).
Лучшая работа режиссёра:
- «Тик-так», реж. Максим Емельянов (Липецкий государственный технический университет);
- «Берега», реж. Есения Антипина (Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д Макаровой);
- «Милюта», реж. Даниил Демичев (Институт кино и телевидения (ГИТР);
- «Без тормозов», реж. Сергей Рахамимов (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения).
Лучшая работа журналиста / репортёра:
- Маргарита Орловская («Тик-ток головного мозга», Институт кино и телевидения (ГИТР);
- Анастасия Суковская («Чёрное зеркало», Институт кино и телевидения (ГИТР);
- Надежда Подберезных («Война и мир на улице Рубинштейна», Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения).
Лучшая операторская работа:
- Есения Антипина («Берега», Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д. Макаровой);
- Елизавета Волошина («Жизнь вечная», Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова);
- Семён Кретов («Последний танец», Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова);
- Эржан Аракеев («Человек-вселенная», Университет Центральной Азии).
Лучшая работа звукорежиссёра:
- Дарья Чекулаева («С определенным местом жительства», Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова);
- Андрей Егоров («Берега», Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д. Макаровой);
- Николай Александров («Милюта», Институт кино и телевидения (ГИТР).
Лучшая работа художника:
- Всеволод Булавкин («Seva kills the coronavirus», Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова);
- Андрей Зашихин («The Way», Уральский государственный архитектурно-художественный университет);
- Наталья Потемкина («Fire Granny — Девки пляшут», Школа дизайна НИУ ВШЭ);
- Анастасия Мяделец («Нелюбовь», Российский институт театрального искусства — ГИТИС).
Лучший сценарий:
- Леонид Никифоров («Бессонница», Институт кино и телевидения (ГИТР);
- Иван Батурин («Родченко», Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);
- Манзарали Шерали, Некруз Джалилиён («Обуза», Таджикский государственный институт искусств имени М. Турсунзаде);
- Дина Семыкина («В последний путь», Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);
- Владислав Кутузов и Мирослав Станкович («Убийца», Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова).
Лучшая работа продюсера:
- Лилия Логинова («Тик-ток головного мозга», Институт кино и телевидения (ГИТР);
- Сергей Мельников («Убийца», Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова);
- Виктория Чернова («В последний путь», Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения).
Международный открытый молодежный фестиваль телевизионных программ и фильмов «Телемания» учрежден Институтом кино и телевидения (ГИТР) в 2003 году, проводится при патронаже Международной академии телевидения и радио (IATR). В 2021 году фестиваль получил грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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