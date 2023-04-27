В Москве представят творчество Маркоса Анзиани на выставке «WHISPER TO ME»

С 27 апреля по 12 мая в московской галерее современного искусства ASKERI GALLERY пройдет выставка американского художника родом из Доминиканы Маркоса Анзиани - «WHISPER TO ME». Серия работ американского художника посвящена самым сильным и искренним человеческим эмоциям. Все самые важные слова всегда произносятся шепотом. Все самые важные чувства переживаются глубоко внутри. А самые трепетные воспоминания хранятся у самого сердца.

Ощущение влюбленного удивления от знакомства с новым городом или человеком. Зарождение любви и страсти, драгоценные дни и ночи, проведенные вместе, и бесценные минуты перед расставанием - Анзиани умело использует яркую колористику и эмоциональный, близкий к неоэкспрессионизму стиль, для воссоздания самых мощных и пробуждающих чувств в нашей жизни.

Смелый авторский стиль погружает в атмосферу вечернего Парижа и утреннего Марокко, трансформируя гамму визуальных, слуховых и тактильных ощущений в яркие, словно спонтанные штрихи и цветовые пятна.

Маркос Анзиани не боится хаоса и не стесняется визуализировать собственное мироощущение. Он убежден, что в истинном хаосе всегда рождается гармония, а внутренний мир человека - всегда гармоничен в многообразии эмоций и чувств.

Маркос Анзиани (1984 г.) - молодой перспективный художник из Нью-Йорка, воплощающий настоящие психологические портреты с помощью ярких экспрессивных абстракций. Впервые работы Маркоса в России были показаны на международной ярмарке современного искусства Сosmoscow в 2020 году, и сразу же влюбили в себя ценителей искусства.

Художник выплескивает на холст свои чувства, мысленно помещая себя внутрь картины и концентрируясь на конкретном образе или идее. Анзиани строит композицию изнутри, полностью отдаваясь ей, и именно поэтому в его работах возникают по-настоящему искренние изображения эмоций, мыслей и стремлений.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.