ANSE и ВладиМир презентуют свой новый трек!

27 мая вышел в свет лиричный и чувственный трек яркого тандема талантливых молодых исполнителей ВладиМир и ANSE. Эта композиция — как отражение современных реалий отношений между мужчиной и женщиной, о сложностях и неопределенности, которые нам приносят сильные и глубокие чувства.

История двух людей, которые находятся в созависимых отношениях, потребительских и лишенных чистоты и искренности. Эта на первый взгляд романтичная, но печальная история знакома многим. Так и исполнители композиции «Second Hand» проживали подобный опыт, который до сих пор напоминает о себе горечью и тяжелыми мыслями. А люди, испытывавшие однажды схожие чувства и эмоции, притягиваются друг к другу магнитом. Со слов исполнительницы ANSE, на написание этого трека ее подтолкнула история, свидетелем которой она стала: «…За столиком сидели две молодые девушки, они веселились, а потом к ним пришли их молодые люди с подарками. На подарки девушки отреагировали холодно и продолжили веселиться, не обращая особого внимания на парней. Я смотрела на все это со стороны и думала: «Как же так можно: быть в отношениях и при этом не ценить человека?…»». Так родился текст песни, которым смог проникнуться и ВладиМир. Опыт, близкий каждому из исполнителей, стал вдохновением для создания песни Second Hand.

ВладиМир (Владимир Киселев) — амбициозный, энергичный и очень успешный музыкант и певец, который заряжает своим драйвом и хочет донести до каждого своего слушателя, что нужно верить в себя и свои силы. Артист выступает на самых главных музыкальных мероприятиях страны и не только, таких как: RUSSIAN GOLDEN GRAMMY, GRADUATE BALL IN ТНЕ KREMLIN, RUSSIA DAY ON ТНЕ RED SOUARE, "ТОР DISCO РОР" IN CROCUS CITY HALL и другие. Несколько успешных работ с зарубежными артистами, популярные треки и запоминающаяся манера исполнения.

ANSE — яркая и талантливая певица, поэтесса и художница. Исполнительница выпустила 4 трека и клип на тему метавселенной, который набрал более 3 миллионов просмотров в VK и Одноклассники. Клип ротируется на таких крупных телеканалах, как RU.TV, МУЗ-ТВ, Music Box, Музыка Первого. ANSE выступила в дуэте с Vlade Kay на юбилейном концерте Виктора Дробыша в ВТБ Арене, а также в финале шоу «Пацанки», вместе с группой «Не говори маме», на их совместном треке «Девочка стала взрослой» уже более 5 миллионов стримов.

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