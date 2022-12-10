ANSE: «Нарисую красным»

«При расставании люди часто убеждают себя в том, что уже забыли про своего бывшего партнёра, что не осталось никаких чувств и ассоциаций с ним, но эти убеждения бывают обманчивы» - делится своими мыслями певица ANSE.

Тема расставания стала заглавной в ее новом треке «Нарисую красным», премьера которого состоялась 8 декабря на всех музыкальных площадках. «И многие места напоминают о человеке, и, чем больше и усерднее мы пытаемся его забыть, тем дольше он остаётся у нас в памяти», - продолжает артистка. Примечательно, что ANSE является автором слов этой песни, но вот на прямой вопрос собственный ли это опыт, пройденный с каким-то когда-то близким человеком, или же собирательный, от ответа уходит.

В уходящем году ANSE уже неоднократно радовала своих поклонников не только сольными треками, которые уже звучат в эфирах ТОП-вых радиостанций, но и интересными фитами, исключительно с мужчинами: Стас Пьеха, Владимир, NGM и др. Кстати, с последними трек «Девочка стала взрослой» был впервые исполнен в финальном выпуске популярного шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница».

Но на одной музыке артистка не останавливается, и уже пробует свои силы в эфире телеканала «Music Box Gold» в качестве постоянной звездной ведущей рубрики «HOT BOX».

Какие еще сюрпризы готовит артистка для своих поклонников увидим и услышим в следующем году, а пока слушайте трек «Нарисую красным» и любите друг друга.

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