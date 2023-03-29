БФ «Гольфстрим» рассказал об итогах проекта «Искусство быть»

На протяжение года реализации этого проекта «Искусство быть» в 2022-2023 году участники проекта работали с нормотипичными людьми, рассказывая им, что такое культура инклюзии.

На итоговой конференции третьего цикла выставочного и образовательного проекта «Искусство быть» спикеры из разных уголков России рассказали о развитии инклюзии в регионах и как современное искусство с помощью инклюзии меняет отношение к людям с инвалидностью в обществе. Организатором итоговой конференции выступил благотворительный фонд помощи людям, попавши в трудную жизненную ситуацию «Гольфстрим».

С 2019 года Благотворительный фонд помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим» реализует выставочный и образовательный инклюзивный проект «Искусство быть». В музейных пространствах проходят выставки современного искусства, ориентированные на самую широкую аудиторию. Проект нацелен на то, чтобы через искусство помочь понять каждого человека вне зависимости от его особенностей, места жительства и мировоззрения. Он помогает каждому взглянуть на себя и окружающих приоткрывая внутренний мир художника.

Итогом третьего цикла стала конференция «Искусство быть: запредельно близко» на которой гости поделились своими мыслями о прошедшем цикле выставок и были оглашены итоги исследований музейной среды в регионах реализации проекта.

Конференция проходила в зале Коворкинг-центра НКО в ЮВАО.

Ведущей конференции стала актриса и модель Алина Засобина, - амбассадор благотворительного фонда «Гольфстрим».

С приветственной речью выступила Виктория Якимова, президент БФ «Гольфстрим».

«В этом году проекту «Искусство быть» исполняется 5 лет. Все проекты фонда направлены на развитие инклюзивной культуры, проект не про то, что есть люди нормотипичные или не нормотипичные, а про то, что все люди живут и существуют со своими особенностями. Если взять наше общество, то у каждого есть своя особенность и об этом нужно говорить и это нужно признавать. И это история не про то, что «я нормальный, у меня нет никаких проблем»… Этот проект про то, что мы все разные и принимать эти особенности нужно в каждом конкретном человеке», - рассказала Виктория Якимова, президент БФ «Гольфстрим.

«За эти 5 лет мы продолжаем говорить, что мы одно целое на нашей планете и должны слышать и слушать друг друга. Нам, как организаторам проекта, хочется показать выставку всем регионам. Но мы понимаем, чтобы организовать выставку, для начала нужно пригласить всех участников процесса познакомиться с регионом, организовать их работу, включить локальных волонтеров и музейных представителей в проект, распределить силы команды, продумать информационную поддержку проекта», - дополнила она.

«Каждый регион – новая выставка. В Свияжске помимо арт-объектов была одна специальная экспозиция художницы Анны Мартыненко «Тактильно-звуковая прогулка», которая была выполнена только для этого региона. Во Владимире художники Валерий Казас и Юлия Казас (Юка Юка) представили интерактивную инсталляцию «Быть внутри», где был представлен мир в миниатюре. Аудиогид к выставке был озвучен амбассадором фонда «Гольфстрим» Линой Ивановой, российской актрисой театра, кино и озвучивания, голосом которой говорят Эмма Уотсон и её персонаж Гермиона Грейнджер из саги о Гарри Поттере и Шейлин Вудли и её персонаж Беатрис (Трис) Прайор из трилогии «Дивергент». В Иваново на открытие приехал еще один представитель нашей звездной команды - актёр театра и кино Илья Древнов, служащий в театре «Современнике. К слову Илья озвучил аудиоэкскурсию к выставке и лично приехал на открытие. Проект также поддержала актриса и телеведущая Екатерина Стриженова, прислав нам видеоткрытку», - заключила она.

Сергей Конорев, директор ГБУ Ивановской области «Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д.Г. Бурылина» рассказал «О значимости выставки «Искусство быть: Запредельно близко» для развития инклюзии в регионе». Поделился проблемой приспособления исторических зданий музеев для посещения людьми с ОВЗ в условиях недостаточного финансирования, а зачастую из-за невозможности архитектурных решений.

«Музей уже много лет работает по программе доступная среда и имеет достаточно большой опыт в этом вопросе. Не так давно эта тема открылась для нас с новой стороны. Мы, безусловно, закупали для музея специальное оборудование, но главное оказалось не в этом. Главное в отношении людей к этому вопросу. А это не только отношение сотрудников, но и людей, для которых мы хотим сделать музей доступным, людей с особенностями здоровья. Нам помогают в этом вопросе некоммерческие организации, в частности благотворительный фонд «Гольфстрим», - рассказал Сергей Конорев.

Сергей, на примере своего музея рассказал о работе с «особенными» группами населения, о взаимодействии с организациями инвалидов и некоммерческими организациями и конечно о подготовке персонала музея к такой работе.

Ольга Сорокина, директор центра музейной педагогики Владимиро-Суздальского музея-заповедника, в своей эмоциональной речи поделилась информацией «О реализации проекта «Искусство быть» в Музейном центре «Палаты»: об обучении, арт-медиации, итогах выставки».

«Мне очень нравится идея школы арт-медиаторов. В ней в неформальной комфортной обстановке встретились музейные сотрудники, волонтеры, внештатные экскурсоводы и сотрудники музея «Флигель». На занятиях мы смогли встать на сторону людей с опытом инвалидности. Эксперты объясняли, как воспринимают мир люди с определенными нарушениями и ограниченными возможностями здоровья.

Сейчас, работая с новыми выставочными проектами мы стараемся учесть особенности всех групп посетителей. Ведь у многих людей есть проблемы, особенно проблемы со зрением», - рассказала Ольга Николаевна.

Во Владимире школу арт-медиации прошло 28 человек, среди них были сотрудники музея, внештатные экскурсоводы и волонтеры. Ольга отметила интересную коллаборацию современного искусства в стенах классического музея, большинство экспонатов которого относится к XII веку. Выставку в Музейном центре «Палаты» посетили 2901 человек.

Анастасия Вавилова, владелец галереи и основатель Центра современной культуры «Флигель» рассказала «О сотрудничестве с БФ «Гольфстрим» при реализации инклюзивного выставочного проекта «Искусство быть»». Она уделила внимание вопросу восприятия современного искусства в городах с многовековой историей, где очень сильно довлеют традиции. И тем не менее выставку во «Флигеле» посетило 3750 человек. Большое внимание привлекла работа Валерия и Юлии Казас «Быть внутри», для которой фондом был выстроен отдельный павильон на улице и каждый желающий мог зайти и побыть внутри этого арт-объекта.

«Для популяризации современного искусства мы делаем много бесплатных выставок, показов кинофильмов, дискуссий и много других мероприятий. Сотрудничество с благотворительным фондом «Гольфстрим» было очень ярким событием не только в нашем музее, но и в культурной жизни Владимира.

В нашем музее фонд построил павильон для работы «Быть внутри». Он был сделан специально чтобы туда могли легко зайти люди с особенностями и заезжали маломобильные посетители. И каждый смог почувствовать себя внутри этого арт-объекта ребенком.

Эта выставка нашла большой отклик в наших соцсетях. Нам писали, как журналисты, так и горожане. За счет того, что объект стоял в павильоне на улице и был открыт для всех нашу выставку посетило порядка 3750 человек», - рассказала Анастасия.

Артем Силкин, директор Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Остров-град Свияжск» и Луиза Низамова, руководитель экспозиционно-выставочного отдела музея- заповедника «Остров-град Свияжск» выступили с темой: «Инклюзивные мероприятия в музее и выставка «Искусство быть: Запредельно близко»». Докладчики рассказали о специально сделанной для острова Свияжск работе «Тактильно-звуковая прогулка» Анны Мартыненко. Это картины из звуков, в которой можно было изучить Свияжск с помощью зин-карт. Эта работа нашла широкий отклик у посетителей острова и помогла с новой точки увидеть знакомые места.

«Тема инклюзии присутствует в нашей деятельности. Мы очень много работаем с посетителями с особыми потребностями. Проект фонда «Гольфстрим» оказался нам очень близким и полезным.

Для дальнейшей работы и организации инклюзивных выставок нам помогла работа с арт-медиаторами. И прежде всего это то, что надо встать на место человека с особенностями здоровья. Многие рекомендации не дают полной картины, а общаясь с этими людьми мы по-другому взглянули на то, как надо организовывать пространство и какие потребности могут быть у разных групп посетителей.

Среди всех экспонатов особый отклик вызвала работа тактильно звуковой прогулки по острову Анны Мартыненко. Люди с удовольствием брали зины и гуляли по острову. Это было интересно как жителям острова, так и туристам, особое удовольствие и радость она принесла детям», - рассказала спикер.

С первых дней реализации проекта «Искусство быть» в 2022-2023 он был поддержан партнерской ассоциацией фонда «Гольфстрим» - Ассоциацией менеджеров.

«Мы рады поддержать социокультурный проект «Искусство быть» благотворительного фонда «Гольфстрим».

Для управленцев сегодня как никогда актуально выражать свою эмпатию — компании-члены Ассоциации менеджеров активно внедряют программы по психологической поддержке сотрудников, программы по охране здоровья, развивают ESG-стратегии. Так и обществу важно быть доброжелательным, открытым, позитивным и ориентированным на инклюзию. Живопись, инсталляции, разнообразные формы искусства помогают чувствовать и проявлять доброту, внимание к ближнему.

Как говорил художник Василий Кандинский, «всякое произведение искусства есть дитя своего времени, часто оно и мать наших чувств». И такие проекты как «Искусство быть» в том числе формируют осознанную социальную ответственность», — прокомментировала Лариса Чугуевская, пресс-секретарь Ассоциации менеджеров.

Яна Васильева, художник, автор работы «Остров камней и равновесия» выступила с темой «Роль художника в проекте «Искусство быть»: путь от арт-медиации до создания арт-объекта». Яна рассказала о своем пути, пройденном в этом проекте с момента подачи заявки до реализации. О создании арт-объекта, как ей пришла идея работы, которая навеяна садиком её мамы, как она собирала коряги (дрифтвуд) для каждой скульптуры с рек, объединённых географией проекта «Искусство быть» – Свияжск, реки Свияга, Волга, Щука; Владимир, река Клязьма; Иваново, река Уводь; Краснодар (родной город художницы), река Кубань. Яна показала, как изменилась её работа после арт-резиденции: в ней появилось углубление, для удобства осмотра объекта маломобильных граждан; работа стала разноуровневой; для безопасности появились большие статичные объекты.

«О проекте «Искусство быть» я узнала давно. В первом и втором циклах проектах участвовали мои друзья, поэтому, когда я услышала про третий цикл выставки решила участвовать в ней обязательно. Кроме того в последнее время тема инклюзии очень близко вошла в мою жизнь. С 2016 года я строю большой фотографический проект с мамой. У неё большие проблемы со здоровьем, в частности с суставами. Но не смотря на это она разбила сад у нас во дворе. Вид этого садика вдохновил меня на работу «Остров камней и равновесия», - рассказала Яна.

Мила Михайлова, художник, автор короткометражного фильма «LIGHTINCLUSION» поделилась «Опытом участия в проекте и инклюзии света: что это и как на нас влияет». В своей работе Мила провела исследование о восприятии света нормотипичными людьми и людьми с различными нозологиями.

«Последние два года я очень тесно связана с проблемой света. Стараюсь взглянуть на эту тему шире, посмотреть на неё с точки зрения искусства, дизайна, урбанистики и с точки зрения людей с особенностями здоровья и с особенной сенсорной восприимчивостью»,- рассказала Мила

Софья Шубина, арт-медиатор из города Иванова говорила на тему: «Как я стала арт-медиатором: новые навыки и работа с посетителями». Софья после обучения в школе арт-медиаторов в корне переосмыслила себя и свою роль в профессии. Ей стало легче общаться с разными группами посетителей, появилась уверенность и готовность развиваться.

«Обучение в школе арт-медиаторов было для меня очень интересно и полезно. Все материалы, даже если у меня не было возможности присутствовать на занятиях физически, я могла посмотреть в наших чатах. Таким образом я ничего не пропускала. Я узнала для себя очень много ценных и интересных вещей. Благодаря занятиям стала намного увереннее в общении в целом, узнала тонкости общения с людьми с ОВЗ», - рассказала Софья.

Екатерина Карцева, кандидат культурологии, доцент РГГУ, основатель и главный редактор портала о культуре и искусстве ArtandYou.ru, ведущая телеграмм канала Арт-консультант. Выступила с темой «Информационная поддержка инклюзивных арт проектов на примере выставок «Искусство быть: запредельно близко». Екатерина рассказала об интересных материалах и интервью, написанных совместно с сотрудниками фонда «Гольфстрим», художниками и участниками проекта, дала рекомендации для пиарщиков по работе с журналистами и поделилась советами, что делать, чтобы медиа издание согласилось стать и нфопартнером мероприятия.

«Этот проект говорит об инклюзии не только в контексте доступной, без барьерной среды для людей с инвалидность, но и в более широком контексте равного включения разных людей с разными взглядами и возможностями. И это в тренде мировой тенденции инклюзии в музейном пространстве», - рассказала Екатерина.

Елена Кройтор, методолог БФ «Гольфстрим» озвучила результаты исследования музейной среды в регионах реализации проекта «Искусство быть». Елена рассказала о доступности музейной среды в регионах. Специалистами фонда «Гольфстрим» был разработан специальный чек-лист, который включал в себя проранжированные показатели доступности для 4-х категорий посетителей с ОВЗ:

Люди с особенностями мобильности;

Незрячие и слабовидящие посетители;

Неслышащие и слабослышащие посетители;

Посетители с ментальными нарушениями.

«Сегодня очень активно развивается инклюзивный туризм, а это ведет к развитию инклюзивной среды в музейных институциях.

Мы произвели мониторинг музейной среды в трех регионах. Всего мы исследовали 34 музея. В Казани 15 музеев, Владимире - 10 и в Иваново - 9. К сожалению общая доступность музеев в регионах достаточно низкая. Но, благодаря нашему исследованию мы выявили, что во всех регионах есть музеи доступные для определенных категорий граждан», - рассказала Елена.

Елена Лесина, административный директор БФ «Гольфстрим» выступила на тему: «История развития проекта «Искусство быть». Основные вехи». В своём интерактивном выступлении Елена вместе с залом поговорила на тему восприятия инклюзии каждым конкретным человеком.

«С самого начало это был исключительно образовательный проект для сотрудников музеев. А выставки являлись практическим материалом для этого образовательного процесса. И мы не думали, что это может вылиться в такой масштабный выставочный проект. Мы решили сделать проект с профессиональными художниками и совместить это с доступностью работ для посетителей с особенностями здоровья», - об этом рассказала Елена.

Алиса Николаева, куратор выставок «Искусство быть: запредельно близко» рассказала о художниках и арт-объектах выставки: как соединить инклюзию и современное искусство.

«Благодаря проекту мы рассказываем широкому кругу людей о том, что такое инклюзия. С точки зрения открытой среды: на выставке должно быть комфортно разным людям вне зависимости от разных особенностей здоровья.

Мы говорим на выставках не только с точки зрения вовлеченности людей с ограниченными возможностями, но и с точки зрения доступности, открытости проекта детям, людям третьего возраста, подросткам, людям интересующимся, не интересующимся или критически настроенным к теме современного искусства», - рассказала Алиса.

Анастасия Чекрыжова, сотрудница отдела специальных программ Третьяковской Галереи, член ICOM, выпускница магистерской программы «Кураторские исследования» факультета Свободных искусств и наук СПбГУ выступила с темой: «Что такое школа арт-медиаторов и как увлечь людей, далеких от искусства, инклюзивным современным искусством». В своём докладе Анастасия рассказала об интересной находке проекта – это общении художника с посетителями посредством параллельной программы.

«Выставка начинает работать только после ее открытия. В это время начинается её интерпретация, понимание, раскрытие для публики. Эту мысль я доносила художникам вовремя арт-резиденции.

Художник помимо своей работы, которая есть физически на выставке может предложить еще дополнительно практики с посетителями выставки, участвовать в обсуждениях своей работы. И именно это важно не только для посетителей, но и для любого художника, так как после этого работа обрастает определенными смыслами и начинает жить по новому», - дополнила Анастасия.

Первыми арт-объекты выставки «Искусство быть: запредельно близко» увидели жители и гости Татарстана. В музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» выставка работала с 10 сентября по 13 ноября 2022 года.

Далее эстафету подхватил Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (Палаты) и Центре современной культуры «Флигель». На Владимирской земле выставка работала с 1 декабря 2022 года по 22 января 2023 года.

Завершающей площадкой этого цикла выставочного проекта стал Музейно-выставочный комплекс Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Д.Г. Бурылина. Здесь выставку можно было увидеть с 16 февраля по 26 марта 2023 года.

Проект нацелен на популяризацию современного искусство как ресурса для развития инклюзивной культуры в стране. Лучшие художники страны приняли участие в проекте, пройдя предварительно обучение в арт-резиденции от фонда «Гольфстрим».

Специалисты фонда «Гольфстрим» обучили сотрудников музейных институций, участвующих в проекте создавать инклюзивные проекты.

Всего десять арт-объектов российских художников, отобранных со всей России увидели жители и гости трех городов России. Художники через арт-объекты рассказали, что их волнует сейчас больше всего в рамках инклюзивной культуры.

У проекта официальная группа в Вконтакте. В рамках проекта «Искусство быть» в Арт-резиденцию для художников со всей России были приглашены ведущие эксперты в сфере искусства и инклюзивной культуры. Информация о выставке «Искусство быть: запредельно близко» доступна на русском жестовом языке.

Проект «Искусство быть» поддержали Одноклассники, российская социальная сеть разрабатывала пользовательские рамки, которые доступны всем желающим.

«Искусство быть» — один из проектов благотворительного фонда «Гольфстрим». Проект реализуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

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