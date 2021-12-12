Аня Лео выпустила беспрецедентный альбом «Радио Рая»

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Аня Лео — артистка, автор проекта по раскрытию голоса «Выход из тишины» выпустила беспрецедентный альбом «Радио Рая».



Этот альбом — откровение певицы о важных переживаниях, её внутренний монолог о тех смыслах, которыми терзаются многие, но боятся озвучить. В нём каждый видит себя и постигает свой необъятный внутренний мир.

Анна родилась на Урале, в городе Челябинск. Росла бунтаркой и многие годы активно искала тот путь реализации, который приведёт её к гармонии с самой собой и окружающим миром.

– «Радио Рая» – волна настоящего. Присутствие и доверие, близость и полное включение нашего человеческого естества, – говорит артистка. – Это не я сочинила, это мы!

Альбом «Радио Рая» для всех тех, кто готов открыть своё сердце, принять себя и взглянуть на мир по-новому.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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