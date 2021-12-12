Аня Лео выпустила беспрецедентный альбом «Радио Рая»

Аня Лео — артистка, автор проекта по раскрытию голоса «Выход из тишины» выпустила беспрецедентный альбом «Радио Рая».
artmoskovia.ru.
⠀
Этот альбом — откровение певицы о важных переживаниях, её внутренний монолог о тех смыслах, которыми терзаются многие, но боятся озвучить. В нём каждый видит себя и постигает свой необъятный внутренний мир.
⠀
Анна родилась на Урале, в городе Челябинск. Росла бунтаркой и многие годы активно искала тот путь реализации, который приведёт её к гармонии с самой собой и окружающим миром.
⠀
– «Радио Рая» – волна настоящего. Присутствие и доверие, близость и полное включение нашего человеческого естества, – говорит артистка. – Это не я сочинила, это мы!
⠀
Альбом «Радио Рая» для всех тех, кто готов открыть своё сердце, принять себя и взглянуть на мир по-новому.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.