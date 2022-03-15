«Аптекарский огород» приглашает на выставку гигантских жуков и пауков

Несколько десятков видов громадных пауков и жуков будут представлены на новой выставке в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» с 18 марта до 10 апреля 2022 года.

В холле оранжерейного комплекса можно будет познакомиться с большим количеством членистоногих — живых обитателей тропиков!

Чилийский розовый птицеед, жук-геркулес с гнутым рогом и другие экзотические существа, многие из которых удивляют необычным окрасом и крупными размерами.

На выставке пушистики будут содержаться в стеклянных террариумах в привычной для них среде, чтобы посетители могли рассмотреть пауков и жуков максимально детально.

Торопитесь, пока пауки не разбежались!

Выставка открыта в часы работы сада: ежедневно с 10:00 до 20:00. Посещение бесплатно для всех посетителей «Аптекарского огорода».

Пауков трогать нельзя — могут укусить.

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