«Арбенин. Маскарад без слов». Театр Сатиры приглашает на премьеру!

Новая Сатира начинается с неожиданного спектакля. В его основе знаменитый «Маскарад» М.Ю. Лермонтова — история сильных чувств. Только рассказана она будет не словами, а с помощью пластики, выразительности актерского тела.

Сегодня мы живем на высокой скорости. Считываем эмоцию и смысл происходящего порой с одного жеста или поворота головы. Тело никогда не врет, в отличие от слов, которые часто маскируют ложь.

«Арбенин. Маскарад без слов» — это дьявольская игра в которой беспощадно схлестнулись ложь и правда. Здесь те, кто мнит себя кукловодами становятся марионетками интриги, и наоборот. В этом «королевстве кривых зеркал», в ловушке собственных заблуждений оказывается и главный герой спектакля в исполнении Максима Аверина.

Эта премьера — первая работа объединенного театра. Новый худрук Театра сатиры Сергей Газаров с большим интересом принял предложение режиссера и хореографа Сергея Землянского поставить пластическую драму «Маскарад». Землянский – мастер рассказывать театральные истории без слов. Со всеми чувственными метаморфозами лермонтовских героев он взаимодействует без текста, работая в уникальном жанре wordless-drama. В этой работе впервые собраны воедино артисты двух трупп. Соавторами режиссера в этой постановке стали: художник-сценограф Максим Обрезков, композитор Павел Акимкин, художник по свету Александр Сиваев.

Сложить историю из пластических образов, сочиненных Сергеем Землянским, сможет каждый: и тот, кто знает пьесу Лермонтова наизусть, и тот, кто встречается с ней впервые.

Где? Театр Сатиры. Когда? 21 апреля 2022 года.

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