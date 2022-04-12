Мелодрама «Синдром жизни» – полнометражный режиссерский дебют актрисы Марии Шалаевой к юбилею актрисы Светланы Немоляевой

Премьера мелодрамы «Синдром жизни» из линейки KION Originals состоится 18 апреля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION. Автором фильма выступила Мария Шалаева — популярная российская актриса, «Синдром жизни» ее полнометражная дебютная работа. Премьера приурочена к 85-летнему юбилею актрисы Светланы Немоляевой, исполнившей главную роль.

Фильм снимался полностью на камеру мобильного телефона. Концептуальный подход к мобильному кино как инструменту и пространству, идеологически связывающему культовых режиссеров современности — многие из них снимают свои фильмы именно так — продвигают в массы продюсеры Борис Гуц и Максим Муссель, принявшие участие в работе над этой картиной.

Елизавета Петровна только что похоронила мужа, с которым прожила всю жизнь. Единственная дочь и единственный внук — вот и вся семья, жизнь которых во многом определял покойный. В процессе разбора вещей мужа она обнаруживает письмо супруга. В его содержании — тайна, которую глава семьи хранил от Елизаветы Петровны несколько десятилетий, история своей французской любви и ребенка, рожденного вне брака. Женщина пытается рассказать об этом своей дочери Валерии, но у той свои проблемы и интересы, «не до того». Что говорить о внуке, который живет в обособленной, отдельной реальности. Кажется, в этой семье просто не принято ни слушать, ни тем более слышать друг друга. Но постепенно члены семейства, переживающие горе каждый по-своему, находят точки соприкосновения.

«Синдром жизни» выполнен на стыке классических жанров — в драматическую историю о жизни одной семьи постепенно проникают комедийные, сатирические элементы. Сцены трогательных переживаний или долгих пауз, которые образуются в попытках диалога внутри семьи, перемежаются забавными отрезками из жизни Елизаветы Петровны, ее дочери и внука. Художественное пространство картины играет со зрителем, то представляя ему документальные кадры с московских улиц, то погружая в утрировано декоративный мир героев.

Автором фильма выступила Мария Шалаева, российская актриса, выпускница актерского факультета ВГИКа. Начинала карьеру в начале 2000-х с ролей в фильмах таких режиссеров как Петр Буслов («Бумер»), Анна Меликян («Русалка»), Игорь Волошин («Нирвана»), Борис Хлебников («Пока ночь не разлучит») и Павел Руминов («Я буду рядом»). За роль в фильме «Русалка» получила приз на фестивале «Кинотавр» и премию «Ника». «Синдром жизни» — полнометражный игровой дебют Марии.

Продюсеры фильма: Борис Гуц, Игорь Мишин, Максим Муссель и Мария Шалаева.

«Есть, наверное, две темы для меня здесь — жизнь может бить ключом в любом возрасте, и так хочется, чтобы не она тебя изживала, а ты ее жил полноценно, осмысленно, помогая, создавая, любя, принимая, переживая! А вторая тема — это семья, отношения самых близких людей. Вот вроде все ясно — главное семья, но как часто люди живя вместе и сидя за одним столом не видят и не слышат друг друга. Мне хотелось “отремонтировать” семью, развязать все узлы обид, стереотипов и страхов и вручить этот инструмент самому хрупкому члену семьи, бабушке. Ведь с семьи начинается общество, хочется оздоровить как-то все», – говорит Мария Шалаева, режиссер, продюсер и соавтор сценария о своём фильме.

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