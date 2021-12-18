АРХАНГЕЛЬСК: «В другом месте» стал лучшим на кинофестивале стран Арктики Arctic Open

Северная Ютландия – край суровый, полный дюн, «возвышавшихся на берегу, словно чудовищные, внезапно остановившиеся на пути, песочные волны», – как писал самый известный сказочник Ханс Кристиан Андерсен. Край, где неприветливое море забирает не только корабли и лодки, но и отважных моряков. Край, где люди очень зависимы от жестоких явлений природы, край, где живы персонажи скандинавского фольклора, где человек постоянно и ежечасно ведёт борьбу за существование, ибо стихия наступает на него – ветрами ли, штормами, насылая бедствия.

В документальном повествовании Вибике Брилд есть место далеко не только реальности, где так редко и мало светит солнце, а также ландшафту – главному герою фильма. Фильм – документально-художественный сплав действительности и мифологии, верований, легенд. С одной стороны, скандинавская мифология, насыщенная злобными троллями, Странником без лица (вспомним экранизацию сказок Ханса Кристиана Андерсена «Принцесса на горошине» Бориса Рыцарева, где без лица был тролль), проделками Бузинной матушки или Хульдры, коварными русалками, утаскивающими моряков в холодные воды. С другой, звон церковных колоколов, после которого все злые духи исчезают. «И Бог был с ним, и родину он носил с собою – всюду, даже «на краю моря».

Марина АБРАМОВА

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