В ногу со временем: Какие технологии можно встретить в музеях

Технологии давно стали неотъемлемой частью гуманитарной сферы. И даже гармонично внедрились в произведения искусства, различные культурные площадки и исторические памятники. Художники активно используют VR и 3D-технологии, создают интерактивные инсталляции, музеи — размещают анимированные карты, а мемориальные и исторические комплексы используют QR-коды для экскурсий и даже предлагают роботов-гидов.

Большая часть таких инноваций вводится именно для зрителя, чтобы любые культурные, исторические и арт-площадки были более открыты и доступны посетителям. Технологии передают полную информацию, дают возможность взаимодействия, помогают перемещаться по площадке по логичному маршруту и просто служат инструментом для привлечения широкой аудитории. Однако многие инициативы остаются не совсем понятны посетителю, хотя и призваны упростить и разнообразить его досуг. Поэтому мы подготовили небольшую подборку с рассказом о технологических инициативах, которые вводят различные культурные институции в нашей стране.

Интерактивный музей

В столице и других городах России музеи все больше начинают использовать интерактивные инструменты. Это вполне объяснимо: самый действенный метод заинтересовать посетителя — дать возможность включиться в экспозицию, почувствовать историю и смыслы.

Так, в Музее истории Екатеринбурга можно полистать интерактивную книгу с историей города. Особое место занимают интерактивные технологии в Политехническом музее, где гости могут стать буквально учеными-исследователями, включаясь в представленные выставки. А в Музее-заповеднике «Сталинградская битва» в экспозиции с помощью технологий буквально оживили события времен обороны города: анимированный макет города показывает в деталях мирную довоенную жизнь горожан, а затем героические бои.

VR как новая реальность искусства

Выставки с виртуальной реальностью — еще один тренд, активно развивающийся на музейных и других культурных площадках. Погружение в художественный замысел благодаря технологиям VR происходит для зрителя еще в более масштабной мере, чем с интерактивными инструментами.

Экспозиции дополняются VR, создаются целые проекты, посвященные виртуальной реальности. Например, в Мультимедиа Арт Музее Москва еще в 2019 году была представлена выставка «VR: Новые законы искусства», а сейчас зрителям предлагают проникнуть в «Искусство будущего» на международной биеннале. Серии VR-проектов представляла и Третьяковская галерея, с новым взглядом на творчество Гончаровой, Малевича и Шишкина. Регулярно VR-проекты показывает Центр Марс в Москве.

Навигация и экскурсии

Пока в нашей стране немного музеев, у которых есть собственные мобильные приложения. Однако такие программы уже доступны, например, у Эрмитажа и Пушкинского музея. Кроме виртуальной экскурсии по музею и получения информации о текущих выставках с помощью этих приложений можно организовать себе самостоятельно информационное сопровождение во время живой экскурсии в музее. Приложения доступны для скачивания на Android и iOS.

Еще одно удобство, доступное посетителям некоторых культурных учреждений, — технологии навигации. Например, платформа Navigine разработала мобильные гиды, интерактивные карты и персональные мини-туры, которые подойдут именно музеям. Такими технологиями могут воспользоваться посетители Кунсткамеры, например. А платформа «Код Памяти» предоставляет возможность размещения на площадках QR-кодов не только с полноценными, уникальными данными, но и специализированными маршрутами экскурсий. Такие можно посетить, к примеру, в Пискаревском мемориальном комплексе.

Как помогают роботы

Лидерами среди стран, которые уже не первый год в качестве помощников и экскурсоводов используют роботов, остаются Япония и Южная Корея. Но и в нашей стране можно встретить таких необычных сотрудников.

Например, в московском океанариуме «Москвариум» на ВДНХ, комплексе «Цитадель Нарын-Кала» в Дербенте и Государственном центральном музее современной истории России в Москве на входе можно встретить робота российского разработчика «Проморобот». Такая «очеловеченная» машина приветствует посетителей и предлагает им экскурсии. Роботы способны запоминать имена и лица людей, определять пол и возраст, с помощью датчиков видеть препятствия и аккуратно объезжать их, выстраивать речевые конструкции на основе анализа посетителей на базе более 100 000 речевых модулей.

Цифровизация искусства

Оцифровка музейных коллекций — необходимая часть для функционирования современного учреждения, учета всех его предметов, надежного хранения данных и взаимодействия с коллекцией. Однако актуальность создания цифрового поля для экспонатов стала еще более востребованной с началом пандемии. Цифровая каталогизация необходима музею, но, как оказалось, цифровая презентация коллекций важна и для посетителей. Так, многие музеи начали более основательную разработку виртуальных площадок с оцифрованными предметами искусства.

Одним из крупнейших примеров оцифровки музейных коллекций в современной России является Государственный каталог Музейного Фонда Российской Федерации, который был разработан с помощью информационной системы «КАМИС». В каталоге можно найти предметы искусства не только крупнейших музеев нашей страны, но и произведения из небольших региональных музеев. Ранее упоминавшиеся приложения Эрмитажа и Пушкинского музея — также пример оцифрованной версии музея. Они дают доступ зрителю к экспонатам с мобильного и других устройств, что помогает включиться в деятельность музея вне зависимости от местонахождения — оцифрованные выставки можно увидеть зайдя на сайт или в приложение.

«Умный музей»

«Умный музей» — вероятно, будущее если не всех таких учреждений, то уж точно самых крупных площадок страны. В его концепцию входит возможность управления большей частью комплекса через систематический анализ данных. Они могут быть получены как традиционными методами (вроде анкетирования и включенного наблюдения), так посредством технологий — видеоаналитики, датчиков определения взаимодействия с экспонатами и тд.

Теперь музеи могут не только считать посещаемость залов, но определять внутренний трекинг посетителей, выявляя, какие точки в экспозиции людям более интересны, у каких экспонатов задерживаются дольше, и как лучше организовать навигацию, чтобы не было скоплений.

Пушкинский музей уже использует тепловые карты для анализа распределения посетителей. Также команда музея пробует систему светового кодирования LinkRay, которая, в отличие от QR-кода, как у «Код Памяти», позволяет получить данные об экспонате даже на расстоянии нескольких метров. Кроме того, музей ввел в использование AR-приложение «Артефакт», которое передает информацию об объекте зрителю с помощью наведения камеры на экспонат.

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