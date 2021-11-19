Арсен Ревазов посвятит третий сезон «Одиночества-13» пародийной конспирологии и расколу общества

Видеокнига Арсена Ревазова «Одиночество-13. Метаферонты» вошла в шорт-лист литературной премии издания «Сноб». Итоги голосования состоятся 25 ноября 2021 года, а в начале декабря Арсен Ревазов запустит на YouTube третий сезон своего произведения, форма подачи которого является абсолютно новаторской.

— Для меня сама концепция формата видеокниги гораздо важнее авторских прав на него, — признался Арсен Ревазов. – И я рад, что формат вызвал большой интерес на разных площадках. Сейчас он тестируется и на Megogo, и на МТС, и на Kion. Заметен интерес и со стороны других площадок. Разумеется, не в том варианте, когда автор сам читает по главе. Далеко не все готовы слушать 15-20 минут в неделю, а потом еще неделю ждать продолжения и за это время половину забыть. То есть я начал с самого трудного. Конечно, правильнее, если книгу будет читать профессиональный актер, чтобы она была в той форме, которая удобна читателю, а не в том виде, в каком ее хочется публиковать писателю.

Тем не менее на YouTube к произведению Арсена Ревазова пользователи проявили большой интерес.

— Честно говоря, такой аудитории я не ожидал, — признается Арсен Ревазов. — Думал, будет человек 50 — это уже много. Правда, если говорить об отзывах, то я их не читаю вовсе. Это дико заводит, ты начинаешь вступать в дискуссию, а я не хочу тратить на это силы. У меня есть менеджер Катя Поймёнова, которая это все постит, а сам я на канале практически не бываю. Однако первые 3-4 ролика я монтировал сам своими руками. Но на это уходило много времени, и я поручил это делать профессионалам, но они сохраняют мою концепцию монтажа и верстки.

Формат видеокниги Арсен Ревазов использовал еще и для того, чтобы подстегнуть себя в процессе создания романа «Одиночество-13. Метаферонты», который является продолжением его нашумевшего «бумажного» произведения «Одиночество-12».

— В этом смысле все сработало, — рассказал писатель. — Сейчас я закрыл сезон и наслаждаюсь отдыхом. Но вообще должен сказать со всей ответственностью, делать главу в неделю — это тяжело физически, особенно — с учетом того, что я ее должен написать сразу начисто. «Нормальный» писатель обычно пишет в одном режиме, а редактирует в другом. В моем случае это невозможно, так как за неделю я должен сделать чистовую версию и прочесть ее предварительно хотя бы 2-3 раза вслух до того, как я это потом сделаю перед камерами. Безусловно, это очень тяжело.

Еще одним несомненным плюсом видеоформата Арсен Ревазов называет динамичность построения материала.

— Любого писателя «раздувает», ему хочется писать как можно больше, — замечает он. — А у меня есть четкие ограничения, Я понимаю, что больше двадцати минут — никак. Я вынужден сокращать, поэтому у меня возникает гораздо большая динамика, чем в письменном варианте. Она проявляется и в экшне, и диалогах, и в выброшенных длиннотах. Естественно, в итоге повышается качество текста.

Над манерой чтения книги Арсен Ревазов специально не работал и пришел к ней по наитию.

— Я сам расставляю камеры и диктую в полном одиночестве, — поделился он. — Снимаю в своем рабочем кабинете, ведь идеальным фоном для моего романа являются книжные полки. Дальше я отслушиваю звучащий материал и отмечаю, что удачно, что нет. Сейчас с этим стало проще — я слышу это гораздо быстрее, чем раньше, слежу за дикцией, чтобы не проглатывать окончания слов.

Если в первых двух частях романа «Одиночество-13» у Арсена Ревазова одной из доминант сюжета стала линия науки, то в третьем сезоне, который начнется в декабре, она продолжится, но к ней добавится линия социологии.

— Герой находится в Америке, поэтому повествование пойдет об актуальном ныне BLM, расколе общества, проблемах СМИ и тем, кто какой страной рулит, — рассуждает писатель. — Появляется социология, но в пародийном аспекте. Также появится конспирология и политология. Ведь моя книга — это пародия на триллер, детектив и конспирологический роман. Что естественно, ведь, например, «Дон Кихот» — это тоже пародия на рыцарский роман. Никуда не деться и от всяких эпидемических историй, которые уже стали частью нашей жизни. Будет и экшн, и стеб. Останется наука. И, конечно, любовная линия будет дальше развиваться.Готовых фрагментов у меня пока нет вообще, все пишется с нуля, но так же это создавалось и раньше. Зато есть очень детальный синопсис, в котором прописаны все линии, арки героев. Все это приходится постоянно держать в голове и контролировать. Дело в том, что у хорошей прозы должен быть ритм. И этот ритм — низкочастотный. Он определяется не только диалогами, а тем, как будут разворачиваться события. Иногда мне кажется, что правильный низкочастотный ритм текста в прозе важнее правильных слов.

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