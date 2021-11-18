В Сочи завершился финал Всероссийского конкурса красоты «Краса России 2021»

17 ноября 2021 года в Сочи состоялся Финал конкурс «Краса России», победительницей которого стала Екатерина Вельмакина из Подмосковья. Корона, которую вручили Екатерине, изготовлена из серебра с позолотой и украшена полудрагоценными камнями. Она является произведением русского ювелирного искусства и переходит от предыдущей победительницы.

Конкурс «Краса России» является одним из старейших в России и прошел уже в 27 раз. За корону победительницы соревновалось 50 девушек страны. Участницы не только продемонстрировали свою красоту и грацию, но и показывали свои творческие таланты. Не обошлось и без традиционных дефиле в красивых вечерних платьях и роскошных бикини.

В состав жюри конкурса вошли члены Правительства и Государственной Думы, выдающиеся деятели культуры и искусства, популярные артисты, дизайнеры, модельеры, эксперты в области красоты и стиля.

Звание первой вице-мисс «Краса России» досталось Дине Шариповой из Татарстана, в номинации «Юная краса России» победила 17-летняя Дарья Ченубытова из Ижевска. Кроме этого, Дарья была удостоена особой номинации «Мисс сияние» от бьюти-эксперта, автора книги о красоте «Красивые игры» и члена жюри — Елены Колнооченко. Елена отметила лучезарную и сияющую улыбку юной номинантки и вручила в подарок целую корзину с косметическими продуктами от бренда «Sunday Riley».

«Девочка с естественной красотой и сияющей улыбкой покорила мое сердце, именно поэтому я выбрала ее среди многих», — комментирует свой выбор Елена Колнооченко.

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