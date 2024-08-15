Арт-директор «ЯРКО» нарисовал мурал в Южно-Сахалинске и провел творческую встречу с жителями города

Арт-директор «ЯРКО» Станислав Метельский стал одним из 33-х художников из России и Сербии, которые стали финалистами паблик-арт программы «Взгляды». Они получили возможность создать муралы в столице Сахалина. Первый художественный проект призван поддержать местное арт-сообщество, развитие уличного искусства и современной городской среды в Южно-Сахалинске.

«Южно-Сахалинск – довольно урбанизированный город, в нем много зданий, плотная застройка. И люди, которые занимаются его визуальным обликом, захотели добавить красок, чтобы город немного ожил за счет таких ярких картин. Сейчас в Южно-Сахалинске представлено порядка 22 муралов. Я подал на конкурс 5 заявок, из которых в финал прошла одна под названием «Сахалинская русалка». Недавно я завершил работу над муралом, на это у меня ушло четыре дня. Мне кажется, получилось отлично! Своей работой очень доволен, и рад, что смог украсить любимый город, сделав его еще привлекательнее для туристов со всего мира», – поделился Станислав Метельский.

Всего в конкурсе приняло участие 280 художников из России, Сербии, Германии, Испании и Турции, предложив на рассмотрение жюри более 500 эскизов. Победителей отбирал экспертный совет, в который вошли художники из Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Углегорска, Рязани, Уфы и других городов страны, один из участников – из Белграда. Основными темами проекта стали история и морское освоение Сахалина, его природа и ее сохранение, молодые жители региона и их интересы. Муралы художников разместятся на территории Южно-Сахалинска, формируя пешие и велосипедные маршруты.

Помимо выставки финалистов конкурса паблик-арт программа «Взгляды» на Сахалине включает образовательные курсы от художников, лекции и мастер-классы от экспертов в сфере искусства и урбанистики. Станислав Метельский, арт-директор анимационной компании «ЯРКО», выступил с лекцией на одной из самых современных и стильных площадок Южно-Сахалинска – в арт-галерее «Художественная фабрика». В выставочном зале пространства, где экспонируются наиболее яркие художники Сахалина, Станислав провел творческую встречу, во время которой рассказал, как после окончания Сахалинского училища искусств попал в сферу анимации, где работает уже более 15 лет. Сегодня Станислав в качестве арт-директора и художника принимает участие в создании двух проектов «ЯРКО» – мультсериалов «Тикабо» и «Живой гараж».

Участниками встречи стали жители, в том числе начинающие художники, студенты творческих профессий, преподаватели Сахалинского колледжа искусств. На протяжении двух часов они задавали эксперту вопросы и узнавали особенности создания анимационных проектов.