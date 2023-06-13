В Китае при поддержке ВТБ пройдут гастроли Симфонического оркестра Петербургской филармонии

Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Петербургской филармонии выступит в семи крупнейших городах Китая. Гастроли пройдут при поддержке банка ВТБ с 15 по 25 июня под управлением главного дирижера, народного артиста России Николая Алексеева.

«Петербургская филармония – одна из визитных карточек России, а ВТБ – первый банк из России, открывший свой филиал в Шанхае в 2008 году, и единственный на сегодня российский банк с лицензией на проведение банковских операций на территории КНР. Поддержка гастролей – прекрасная возможность укрепить не только экономические, но и культурные взаимоотношения с Китаем. Безусловно, Россия и Китай – страны, которым есть что рассказать о своем культурном опыте, и ВТБ стремится создавать для этого все условия», – сказала Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

Старейший симфонический оркестр России отправляется на гастроли после трехлетнего перерыва, связанного с пандемией. Тур откроет выступление артистов в Национальном центре исполнительских искусств в Пекине, после чего состоится серия концертов в Таньцзине, Ухани, Нанкине, Гуанчжоу, Чанше. Завершат программу музыканты в Шанхайском центре Восточного искусства.

В программу выступлений вошли сочинения Сергея Рахманинова: Вторая симфония и Второй фортепианный концерт, солирует лауреат Международного конкурса имени Чайковского, пианист Даниил Харитонов. Программа приурочена к 150-летию со дня рождения Рахманинова.

ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального и международного уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей (кинопроизводство, телевидение) в интересах национального проекта «Культура». Банк уделяет большое внимание укреплению и расширению международных культурных связей, оказывая поддержку проектам, которые направлены на обмен культурным опытом с глобальным сообществом.

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