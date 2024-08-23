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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Арт-концепт режиссера из Москвы для молодежи Ялты рекомендован к получению грантовой поддержки на «Тавриде»

editor
By editor
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гранты тавриды арт

На площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму в рамках шестого образовательного заезда «Больше чем театр» прошел конкурс Росмолодёжь.Гранты. По его итогам одним из пяти победителей публичных защит стала режиссер из Москвы Лидия Хазова. Экспертная комиссия конкурса рекомендовала ее проект к присуждению грантовой поддержки в размере 500 000 рублей.

Арт-концепт «Я тебя, собака, очень люблю!» — проект, основанный на переписке Антона Павловича Чехова с супругой Ольгой Леонардовной Книппер. Он включает в себя аудиоспектакль-променад, а также интерактивные мультимедийные театральные «Чеховские уроки» для старшеклассников. По словам автора, реализация идеи поможет школьникам и молодежи Ялты познакомиться с наследием великого автора через актуальные и игровые формы.

«Переписка Чехова и Книппер наполнена разнообразными чувствами и смыслами. Спектакль будет говорить не только о великом писателе и драматурге, но и о взаимоотношениях мужа и жены, в которых есть юмор, боль, радость, тоска и бесконечная любовь. Я хочу, чтобы творчество и жизнь этих выдающихся людей стали ближе и понятнее молодежи», — рассказала Лидия Хазова.

По словам режиссера, аудиоспектакль будет бесплатным, его смогут прослушать все желающие, перейдя по ссылке на своем гаджете. Также в рамках проекта планируется провести интерактивные мультимедийные театральные «Чеховские уроки» для учащихся 9–11 классов в 26 школах Ялты. Договоренности с городскими властями уже достигнуты: в Управлении культуры города Ялты и Департаменте образования и молодежной политики проект Лидии Хазовой получил положительный отклик и поддержку. В его реализации планируют принять участие местные работники культуры и специалисты Ялтинского историко-литературного музея.

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