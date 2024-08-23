Арт-концепт режиссера из Москвы для молодежи Ялты рекомендован к получению грантовой поддержки на «Тавриде»

На площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму в рамках шестого образовательного заезда «Больше чем театр» прошел конкурс Росмолодёжь.Гранты. По его итогам одним из пяти победителей публичных защит стала режиссер из Москвы Лидия Хазова. Экспертная комиссия конкурса рекомендовала ее проект к присуждению грантовой поддержки в размере 500 000 рублей.

Арт-концепт «Я тебя, собака, очень люблю!» — проект, основанный на переписке Антона Павловича Чехова с супругой Ольгой Леонардовной Книппер. Он включает в себя аудиоспектакль-променад, а также интерактивные мультимедийные театральные «Чеховские уроки» для старшеклассников. По словам автора, реализация идеи поможет школьникам и молодежи Ялты познакомиться с наследием великого автора через актуальные и игровые формы.

«Переписка Чехова и Книппер наполнена разнообразными чувствами и смыслами. Спектакль будет говорить не только о великом писателе и драматурге, но и о взаимоотношениях мужа и жены, в которых есть юмор, боль, радость, тоска и бесконечная любовь. Я хочу, чтобы творчество и жизнь этих выдающихся людей стали ближе и понятнее молодежи», — рассказала Лидия Хазова.

По словам режиссера, аудиоспектакль будет бесплатным, его смогут прослушать все желающие, перейдя по ссылке на своем гаджете. Также в рамках проекта планируется провести интерактивные мультимедийные театральные «Чеховские уроки» для учащихся 9–11 классов в 26 школах Ялты. Договоренности с городскими властями уже достигнуты: в Управлении культуры города Ялты и Департаменте образования и молодежной политики проект Лидии Хазовой получил положительный отклик и поддержку. В его реализации планируют принять участие местные работники культуры и специалисты Ялтинского историко-литературного музея.