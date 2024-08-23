Где прокатиться на настоящем паровозе?

План развития Московского транспорта и ближайших регионов до 2030 года, включающий запуск Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, создание центрального транспортного узла (ЦТУ), расширение московских центральных диаметров (МЦД), обеспечит его обновление и модернизацию вместе с сохранением исторического наследия.

Об этом в лектории выставки «Станция Манеж. Московский транспорт 2030», проходящей в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», рассказал потомственный машинист и автор блога «Заповедная магистраль» Алексей Алексеев.

Так, по Бологое-Полоцкой линии Октябрьской железной дороги до сих пор ходит регулярный ретро-поезд на паровозной тяге, станция Куженкино на 23-24 км пути выступает в роли музейно-производственного комплекса «Старинная станция», а освещаемые указатели ручного стрелочного перевода — флюгарки — до сих пор обеспечивают бесперебойное движение поездов.

Старые тепловозы, ретро-вокзалы и водонапорные башни сохраняются на заповедных железных дорогах. А отсутствие на некоторых маршрутах привычных цивилизационных удобств – как мобильной сети, так и технической радиосвязи – только привлекает туристов.

«Заповедными бывают экологические тропы, озера, деревни. Таким локациям присущи определенные особенности, из-за которых они называются заповедными и являются такими на самом деле. А заповедные железные дороги обладают определенной стариной, которая выражена в инфраструктуре и наполненности», — отметил Алексей Алексеев.

Бережное отношение к историческому наследию при модернизации является характерным для Московского транспорта. В столице уже несколько лет ведется обновление метро. Рассказывая об этой программе, заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отмечал, что «мы получили от министерства культуры специальное разрешение, которое дало нам право самим реставрировать исторические объекты, при этом департамент культурного наследия Москвы обязательно наблюдает за процессом».