«Арт.Молодость» в Манеже – «Таврида» познакомит московскую публику с работами перспективных российских творцов

С 5 по 22 декабря в центре Москвы развернется ярмарка-выставка молодого искусства и дизайна «Арт.Молодость». Событие, организованное арт-кластером «Таврида», объединит на одной площадке модельеров, художников и авторов со всей страны и откроет столичной публике многогранный мир современного творческого ремесла молодых россиян.

В самом сердце столицы, в Центральном выставочном зале «Манеж», начинающие предприниматели и зрелые отечественные бренды представят яркие изделия собственного производства: аксессуары, украшения, одежду, обувь, интерьерный декор, картины, книги, предметы искусства и многое другое.

К участию в ярмарке-выставке «Арт.Молодость» приглашаются российские дизайнеры, модельеры, художники, писатели и декораторы, готовые выставить свои творческие работы в специально оборудованном корнере.

Участие в маркете бесплатное, продавцам необходимо отправить заявку, заполнив форму и прикрепив информацию о товаре, его наличии и стоимости. Заявки принимаются до 20 ноября 2022 года на сайте https://moscow.tavrida.art/artmolodost

«Арт.Молодость» – это наша попытка поддержать локальные бренды и сделать творчество современных дизайнеров и мастеров доступным широкой аудитории. К тому же в этом проекте, как и во многих других проектах «Тавриды», мы стремимся обратить внимание людей на аутентичность и многогранность российского дизайна, – рассказывает продюсер проекта «Арт.Молодость», продюсер направлений «мода, дизайн и архитектура» арт-кластера «Таврида» Виктория Данилова. – Подобный арт-маркет мы уже реализовали в августе 2022 года в Крыму во время фестиваля «Таврида.АРТ». Его результаты нас вдохновили – и по уровню ажиотажа, и по объему выручки мы поняли, что у аудитории есть реальный интерес и готовность покупать вещи молодых авторов. Так что, коллеги, готовые заявить о себе, сегодня ваше время, с радостью приглашаю вас в «Арт.Молодость».

Мероприятие пройдет в Доме молодежи, который откроет свои двери для всех молодых россиян в декабре этого года в ЦВЗ «Манеж» в Москве. Помимо ярмарки-выставки арт-кластер «Таврида» представит насыщенную культурную программу: шоу-кейсы резидентов, театрализованные представления, творческие станции, художественную выставку и многое другое. Посетители декабрьских мероприятий первыми узнают, какие возможности арт-кластер готовит для молодых профессионалов в наступающем году.

Дом молодежи объединит ряд общественно значимых мероприятий в сфере молодежной политики. В период с 5 по 23 декабря запланировано проведение Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, Всероссийского студенческого форума «Твой Ход – 2022», церемоний чествования победителей Национальной премии «Патриот – 2022», Всероссийской премии «Больших перемен» и Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых», I Съезда Российского движения детей и молодежи, а также ряда творческих мероприятий с участием резидентов арт-кластера «Таврида». Участниками линейки мероприятий станут более 20 тысяч человек: школьники, студенты, волонтеры, активисты общественных организаций, руководители организаций патриотической направленности, главы субъектов РФ, представители региональных органов исполнительной власти, реализующих государственную молодежную политику, творческая молодежь.

Название «Дом молодёжи» было выбрано в ходе открытого голосования на официальных страницах Росмолодёжи ВКонтакте и Telegram.

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