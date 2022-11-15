Грантовый конкурс «АРТ-ОКНО»: меняй свой город к лучшему!

Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» запускает ежегодный Грантовый конкурс «АРТ-ОКНО». Любой желающий из любого региона страны может воспользоваться поддержкой Фонда и реализовать свой социокультурный проект в трех российских городах: Старый Оскол, Губкин, Железногорск. Прием заявок стартовал 14 ноября и продлится до 4 декабря 2022 года.

Основная задача грантового конкурса — поддержать идеи неравнодушных граждан по улучшению культурной среды выбранных городов и дать возможность воплотить лучшие из них в жизнь. Проект «АРТ-ОКНО» уже не первый год представляет комплексный подход по поддержке социокультурных региональных инициатив с целью устойчивого развития городов и культурного потенциала в Белгородской и Курской областях. Конкурс реализуется при поддержке компании «Металлоинвест».

«Грантовый конкурс «АРТ-ОКНО» — невероятная важная грантовая инициатива на карте нашей страны. Отличительной особенностью конкурса является фокус на определенные территории, городах-присутствия Фонда «Искусство, наука и спорт», но самым важным становится стремление интеграции на этих территориях различных художественных высказываний со всей страны, а не создание закрытого сообщества из локальных инициатив. Конкурс «АРТ-ОКНО» создает самое, на мой взгляд главное, а именно — возможность обмена идеями и помощь во встраивании их в локальный контекст», – сказала победитель прошлого конкурса из Санкт-Петербурга Ксения Волкова (проект аудиоспектакль «Волшебник рудного города»).

К участию приглашаются все, кто стремится менять мир вокруг себя во благо других. Это могут быть как лидеры и эксперты культурной сферы региона, так и просто неравнодушные граждане, которые создают социально-культурную повестку.

«Когда состоялась реализация проекта, и я получила отклики и слова благодарности от участников, невозможно описать это чувство, то чувство, когда ты понимаешь, что с помощью проекта ты поможешь поменять ситуацию: кого-то замотивировать, кого-то воодушевить, кого-то удивить. Самое важное, чтобы вами двигала ваша идея, чтобы вы верили в ваш проект, если два этих пункта будет соблюдено, то вас будет невозможно остановить. Вы должны быть одержимы своей идеей», – поделилась грантополучатель из Курской области Диана Попова (проект «Битва Железногорска»).

Конкурс традиционно проходит по двум номинациям: «Культурный дом» и «Открытая территория». В первом случае потенциальным грантополучателям предлагается покреативить в направлении развития современных общественных пространств: библиотек, центров досуга и творчества, музеев, выставочных галерей. Во втором — предложить идеи мероприятий для улучшения инфраструктуры на открытых территориях города: в помещениях или на улицах.

«В этом году для победителей творческих инициатив мы предоставим более широкие возможности для реализации проектов. Максимальные суммы грантов увеличены по обеим номинациям, – рассказала Светлана Титова, руководитель Грантового конкурса «АРТ-ОКНО». – В номинации «Культурный дом» максимальная сумма гранта до 2 млн рублей, в номинации «Открытая территория» максимальный размер гранта до 0,75 млн рублей».

Помимо этого, для повышения открытости конкурса, впервые в экспертное жюри наравне с профессиональными экспертами, будут привлечены активные горожане, которые прошли конкурсный отбор.

«Мотивационные письма для участия в конкурсе направили участники, имеющие активную жизненную позицию, и кто действительно может оценить значимость проектов для своего города. Инициативные горожане, прошедшие отбор смогут не только принимать участие в оценке проектов, поданных на грантовый конкурс, но и повысить свои профессиональные компетенции, работая в одной команде с профессионалами третьего сектора», – отметила Светлана Титова.

Отметим, что проекты-победители конкурса будут реализованы в течение 2023 года. Ознакомиться с конкурсной документацией можно на сайте Культурной платформы «АРТ-ОКНО» в разделе Грантовый конкурс. Электронные заявки в этом году принимаются через личный кабинет участников конкурса на сайте.

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