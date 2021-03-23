«Арт Москва» на страницах «АртМосковии» или Российский антикварный салон в Гостином Дворе

Масштабная экспозиция объединит разделы «Антиквариат», «Contemporary Art/Design» «Ювелирное искусство», «Ретроавтомобили». Формат «Living together» поможет представить все сферы коллекционирования. Подобная концепция, основываясь на мировой практике таких известных ярмарок, как TEFAF и BRAFA, когда на одной площадке встречаются классика и современность — один из мировых трендов, определяющих вектор развития арт-рынка. Выставка пройдет с 21
«В этом году мы возобновили «Программу Арт Москва», поскольку мы были первыми, кто начал проводить ярмарку современного искусства в Москве. Поэтому, с одной стороны, это напоминание о ней, а с другой — нам хочется уйти от деления искусства на старое и новое. Сегодня посетитель должен прийти к нам и найти то, что его интересует. Возможно, придя за русской классической живописью, он вдруг откроет для себя современное искусство...», – говорит основатель проекта Василий Бычков.
Антиквариат
Шедевры классической живописи и декоративно-прикладного искусства покажут более 20 ведущих российских галерей, работающих не одно десятилетие. Среди самых известных — «Частное собрание М.А. Суслова», «Коллекцiонеръ Клуб», «Кутузовский, 24», «Альтруист», «Русские сезоны», «Наше наследие», «Антик-инвест & Галерея графических искусств», «Кардашиди Арт», «Искусство Востока», галерея «Веллум» и «Русская усадьба», «Три коллекции», «Русский авангард 1910–30х гг.», «Антикварные сезоны», «На Патриарших», «Консьерж», «Элизиум», «Собрание семьи Пешич» (Сербия), Valentina Gallery (США), Boccara (Франция) и другие. Представленные произведения искусства имеют не только художественную и коллекционную, но также инвестиционную привлекательность для крупных частных и корпоративных собраний, не уступая по уровню лучшим музейным экспозициям.
Ценители западно-европейской классики по достоинству оценят уникальные работы Яна Брейгеля, Корнелиса де Хема, Мастера Святой Крови, Франса Эйкенса, Луизы Муайон, Франса Снайдерса, Балтасара ван дер Аста, живопись и графику XIX-XX веков Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского, Василий Поленова, Илья Репин, Алексей Соврасов, Михаил Врубель, Константина Коровина, Зои Серебряковой, Константина Сомова, Александра Яковлева, Ивана Билибина, Константина Горбатова и других. Отдельно будет представлена театральная графика Михаила Ларионова, Сергея Судейкина, Бориса Анисфельда, Александра Бенуа и других.
Вниманию публики будет представлено декоративно-прикладное искусство и произведения ведущих ювелирных фирм, работавших для блистательного русского Двора, произведения мастеров «Фаберже», «Болин», русская кабинетная бронза работы Евгения Лансере, Петра Клодта, Евгения Напса, а также шедевры Императорского Фарфорового и Стеклянного завода.
Спецпроект раздела Антиквариат — Искусство «тихой жизни»
Спецпроект Салона – традиционно некоммерческий проект музейного уровня. В этом году он посвящен истории натюрморта и носит название Западноевропейский и русский натюрморт XVII—XX веков из частных собраний. В экспозиции впервые показано сопоставление работ иностранных и отечественных мастеров. Здесь – фламандец Франс Снейдерс и Иван Хруцкий, голландец Виллем Клас Хеда и Петр Кончаловский, француженка Луиза Муайон и Наталья Гончарова. Эти замечательные живописцы блистательно передавали «тихую жизнь» (Stielleben-нем.) предметного мира: фарфоровых ваз, стеклянных бутылок, роскошных цветов, морских моллюсков и даже насекомых. Редкие экземпляры жанра большей частью скрыты в частных собраниях. Сделать их достоянием широкого круга зрителей – цель специального выставочного проекта.
«В отличие от «строгих» музейных экспозиций ГМИИ им. А.С. Пушкина и ГТГ, где по отдельности экспонировались натюрморты западноевропейской и русской школы, наша выставка – впервые показывает их в сопоставлении работ иностранных и отечественных мастеров. Здесь – фламандец Франс Снейдерс и Иван Хруцкий, голландец Виллем Клас Хеда и Петр Кончаловский, француженка Луиза Муайон и Наталья Гончарова. Эти замечательные живописцы блистательно передавали «тихую жизнь» (Stielleben-нем.) предметного мира: фарфоровых ваз, стеклянных бутылок, роскошных цветов, морских моллюсков и даже насекомых. Редкие экземпляры жанра большей частью скрыты в частных собраниях. Сделать их достоянием широкого круга зрителей – цель нашего выставочного проекта» — комментирует куратор спецпроекта – Людмила Маркина, профессор, заведующая отделом живописи ГТГ.
Никита Макаров. «Первая звезда», 2019. Галерея «АРТ-СОЮЗ»
Соломон Боим (1899–1978). Картина «Зимний вечер. Тверской бульвар». 1959 г. Бумага, акварель. 27 х 37 см. Галерея «Наше наследие»
М.В. Маторин (1901–1976). Картина «Московский Кремль». 1956 г. Бумага, акварель, смешанная техника. 27 х 35 см / Галерея «Наше наследие»
И.Е. Крачковский. «Фиалки». 1909. Холст, масло. Галерея «Кутузовский, 24»
С.Ю. Судейкин (1882–1946). «Пастушка и трубочист». Эскиз костюмов для постановки спектакля «Коробочка» на музыку И. Ф. Стравинского. 1921. Бумага на картоне, графитный карандаш, гуашь. 29,5х37 см (в свету). Галерея «Кардашиди Арт»
М.Ф. Ларионов (1881–1964). «Полосатый кот». Эскиз костюма. 1917 (?). Бумага, уголь. 31х24 см. Происходит из коллекции А. Томилиной-Ларионовой (Париж); коллекции Мадлен Роше-Жоно (Лион), хранителя музея Изящных искусств Лиона (1963 – 1986). Рисунок подарен ей вдовой художника после персональной выставки Ларионова в этом музее, 17 марта – 15 мая 1967. Рисунок опубликован в каталоге выставки, № 90. Галерея «Кардашиди Арт»
Ю.И. Пименов (1903–1977). «Купавина». Эскиз костюма для постановки II акта спектакля по пьесе А. Н. Островского «Волки и овцы». 1941. Бумага, графитный карандаш, тушь, кисть, акварель, белила. 42,5х30 см. Галерея «Кардашиди Арт»
А.Н. Бенуа (1870–1960). «Будуар Настасьи». Эскиз для постановки I акта спектакля по роману Ф. М. Достоевского «Идиот». 1925. Бумага, графитный карандаш, тушь, перо, акварель, белила. 24,6х40 см. Галерея «Кардашиди Арт»
А.Н. Бенуа (1870–1960). Эскиз декорации для постановки II акта спектакля «Царевна Лебедь». 1928. Бумага, графитный карандаш, акварель, белила, коллаж. 48,5х73 см. Галерея «Кардашиди Арт»
Б.И. Анисфельд (1878–1973). Эскиз декорации для сказки. 1920. Бумага на картоне, графитный карандаш, акварель, белила. 55,5х75,5 см. Галерея «Кардашиди Арт»
Г.А. Пожидаев (1894–1977). «Вождь и его приспешники». Эскиз театральных костюмов. 1930‑е. Бумага, графитный карандаш, акварель, белила. 48х60,5 см (в свету). Галерея «Кардашиди Арт»
Мастер Святой Крови (Лейден, 1631–1695, Антверпен) «Святое Семейство». 1510–1520‑е годы. Дерево, масло. Галерея «Центр Искусств»
Бартоломеус ван Бассен (?, около 1590–1652, Гаага), Эсайас ван де Велде (Амстердам, 1587–1630, Гаага) «Интерьер церкви», 1623, Дерево, масло. Галерея «Центр Искусств»
Ян Брейгель Младший (Антверпен, 1601–1678), Абрахам Виллемсен (Антверпен, около 1605–1610 – 1672) — «Аллегория Воздуха и Огня. Венера в кузнице Вулкана». 1630‑е годы, Дерево, масло. Галерея «Центр Искусств»
Франс Франкен Младший (Антверпен, 1581–1642), Андрис Даниэлс (Антверпен, около 1580 – после 1640) «Мистический розарий со сценами из жизни Богоматери», Первая треть XVII века, Дерево, масло. Галерея «Центр Искусств»
Даши Намдаков. «Стремительный» 2013 г. 5/7, бронза, литье, патина 57х71х21 см. Галерея «АРТ-СОЮЗ»
К.К. Коровин. «Ночной бульвар в Париже». 1927. Холст, масло. «Коллекцiонеръ Клуб»
Марк Шагал, «Весна», авторская монотипия 1965 года, в единственном экземпляре, подписана автором в чернилах, напечатана Jacques Frelaut, Paris, на китайской бумаге. В оригинальной раме. Галерея Altmans Gallery
Давид Герштейн, настенная скульптура из алюминия. «Милый день» (2016). Размер работы 119 на 200 см. Галерея Altmans Gallery
Такаси Мураками, «Шангри-Ла Голубая», офсетная литография 2012 года, Размер 65 на 65 см. Работа подписана и пронумерована ”88/300” автором с использованием серебряных чернил. В оригинальной бамбуковой раме. Опубликована Kaikai Kiki Co., Ltd., Tokyo на бумаге wove. Галерея Altmans Gallery
Ваза. Императорский стеклянный завод. 1870–1880‑е гг, Санкт-Петербург. Стекло, гранение, роспись золотом и эмалью. Галерея «Кутузовский, 24»
Шкаф-поставец, нач. XVIII — третьей четверти XVIII века, стиль барокко, для хранения посуды, книг, а также для письменных принадлежностей и корреспонденции. Галереи «Русская усадьба» и «Веллум»
Скульптура «Обезьяна с инро», высота 24 см, Япония, период Мэйдзи (1868–1912), Бронза, медь, стекло, литье, гравировка, золочение, патинирование. Галерея «Искусство Востока»
Contemporary Art/Design
С главными тенденциями современного искусства гостей познакомят участники Программы Арт Москва, в числе которых галереи «Триумф», Ovcharenko, Крокин галерея, «Гридчинхолл», «Файн Арт», «Культпроект», Восточная галерея, Е.К.АртБюро, «Тираж 1/1», Askeri Gallery, Syntax gallery, Artstory, Boccara art и другие. Гостям будет представлена коллекция российских современных художников разных поколений –– Сергея Базилева, Семена Агроскина, Леонида Ротаря, Владимира Дубосарского, Михаила Блинова, Ильи Гапонова, Сергея Волкова, Анатолия Ганкевича, Ольги Тобрелутс, Нестора Энгельке. В экспозиции Программы 30 ведущих галерей и более 100 имен современных художников.
Галерея Ovcharenko покажет серию текстовых работ известного художника Сергея Браткова, созданную преимущественно в последнее десятилетие. Они созданы по одному схожему принципу: композиция произведения включает в себя две части: фотографию и слоган, помещенный поверх нее.
«Файн Арт», одна из старейших галерей современного искусства, представит живопись и графику художников трех разных поколений: корифея московского концептуализма Сергея Шаблавина, номинанта Премии Кандинского Дмитрия Шорина и молодой художницы Анастасии Кузнецовой-Руф.
Галерея «Гридчинхолл» объединит на своем стенде изобразительные работы двух номинантов премии Кандинского – художников Владимира Грига и Александра Дашевского, дополнив их скульптурным объектом Валентина Коржова – финалиста венецианской премии Arte Laguna.
Askeri Gallery решила разделить пространство стенда на две части – белую и черную, своего рода Инь и Ян. А представлять эту философию будут четыре, разных по стилю, технике и мировосприятию автора: живописец Павел Полянский, работающий на грани живописи, скульптуры и дизайна Глеб Скубачевский, ученик Захи Хадид – скульптор Даниэль Закх, и французский уличный художник Ромен Фроке.
Галерея ARTSTORY познакомит гостей выставки с творчеством молодых москвичей – Ани и Андрея Абакумовых, использующих в своих работах необычную технику «string art» – рисование нитями. Также на стенде будут представлены работы Владимира Мигачева, Александра Кабина и Маши Шмидт.
«Такие разные пейзажи» – тема галереи «Культпроект». Художники галереи Евгения Буравлева, Егор Плотников и Алексей Ланцев переосмыслили тему с точки зрения состояния некоторой изоляции и отсутствия привычного нам пространства, доступных и быстрых перемещений в последнее время.
На стенде Крокин галереи будет представлены живопись Константина Батынкова, Василия Смирнова, Антона Чумака, Марины Рин, объекты Леонида Тишкова и видео Платона Инфанте. Главный же акцент будет сделан на идее игры с контекстом, в данном случае — с произведениями антиквариата, балансируя на тонкой грани восприятия современного и старого искусства, с элементами иронии и легкой провокационности по отношению к «старшим» коллегам
Галерея Tolstoy, покажет живопись итальянца Анджело Аккарди, мало известного в России. Творчество Аккарди – это соединение прошлого и настоящего. Его картины красочны, символичны и сюрреалистичны одновременно. Художник иронизирует, объединяя на одном холсте элементы массовой поп-культуры с классическими художественными стилями.
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Ольга Тобрелутс. «Мост» из серии «Транскодированные структуры». 2019. Холст, масло. Pogodina gallery
Ли Чинчжу «Три вопроса». 2019. Порошкообразный пигмент, мездровый клей, небеленый хлопок. Галерея «Триумф»
Диана Воуба «Спасская башня». Из серии «Красная Москва». 2006. ARTinvestment.RU
Даниэль Закх Inflow Vertical II. 2019. Композитный материал. Askeri gallery
Валентин Коржов. «Черное веретено». 2019. Стеклопластик, хром. Галерея «Гридчинхолл»
Леонид Ротарь. «Полёт». 2020. Холст, масло. Восточная галерея
Анастасия Кузнецова-Руф. «Дорога». 2020. Холст, угольный карандаш, акрил. Галерея «Файн Арт»
Ани и Андрей Абакумовы. «Голубь мира». 2019. ARTSTORY
Евгения Буравлева. «Конец зимы». 2020. Холст, масло. «КультПроект»
Ювелирное искусство
Современными ювелирные бренды премиум-класса, такие как Chamovskikh, Tarutin, Daiko, Marco, Natasha Libelle и другие, представят свои новые лимитированные коллекции, вдохновленные искусством и историей разных столетий. Так, Tarutin покажет серию «Барокко» с уникальными жемчужинами, а коллекция «Готика» ювелирного дом Daiko переосмысляет искусство средневековой Европы. Источником вдохновения украшений бренда Natasha Libelle послужили картины Клода Моне, Альфонса Мухи и Жана Гранвиля, а коллекция дома Chamovskikh в русском стиле – это напоминание о роскошных балах и драгоценностях представителей Дома Романовых. Художники бренда Marco исходят от природы самого камня, создавая индивидуальный дизайн для каждого из них, чтобы наиболее полно подчеркнуть его красоту.
Ретроавтомобили с историей
Ретроавтомобили – новый раздел выставки, в котором каждый экспонат – легенда, воплощение в металле духа и стиля ушедшего столетия – 1900–1960‑х годов. Эти автомобили побеждали в конкурсах элегантности и сложнейших гонках, были покорителями сердец и недоступными мечтами для целых поколений, переживали моменты триумфа и годы забвения, многократно меняли своих владельцев, среди которых – короли и миллионеры, известные гангстеры и знаменитые актеры. Например, здесь можно будет увидеть знаменитый «автомобиль Штирлица» – Mercedes-Benz 230 W143 (1939 года выпуска), на котором в фильме «Семнадцать мгновений весны» ездил всенародно любимый актер Вячеслав Тихонов, сыгравший штандартенфюрера Макса Отто фон Штирлица.
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