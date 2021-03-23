«Арт Москва» на страницах «АртМосковии» или Российский антикварный салон в Гостином Дворе

Мас­штаб­ная экс­по­зи­ция объ­еди­нит раз­де­лы «Анти­ква­ри­ат», «Contemporary Art/Design» «Юве­лир­ное искус­ство», «Ретро­ав­то­мо­би­ли». Фор­мат «Living together» помо­жет пред­ста­вить все сфе­ры кол­лек­ци­о­ни­ро­ва­ния. Подоб­ная кон­цеп­ция, осно­вы­ва­ясь на миро­вой прак­ти­ке таких извест­ных ярма­рок, как TEFAF и BRAFA, когда на одной пло­щад­ке встре­ча­ют­ся клас­си­ка и совре­мен­ность — один из миро­вых трен­дов, опре­де­ля­ю­щих век­тор раз­ви­тия арт-рын­ка. Выстав­ка прой­дет с 21



«В этом году мы воз­об­но­ви­ли «Про­грам­му Арт Москва», посколь­ку мы были пер­вы­ми, кто начал про­во­дить ярмар­ку совре­мен­но­го искус­ства в Москве. Поэто­му, с одной сто­ро­ны, это напо­ми­на­ние о ней, а с дру­гой — нам хочет­ся уйти от деле­ния искус­ства на ста­рое и новое. Сего­дня посе­ти­тель дол­жен прий­ти к нам и най­ти то, что его инте­ре­су­ет. Воз­мож­но, при­дя за рус­ской клас­си­че­ской живо­пи­сью, он вдруг откро­ет для себя совре­мен­ное искус­ство...», – гово­рит осно­ва­тель про­ек­та Васи­лий Бычков.

Антиквариат

Шедев­ры клас­си­че­ской живо­пи­си и деко­ра­тив­но-при­клад­но­го искус­ства пока­жут более 20 веду­щих рос­сий­ских гале­рей, рабо­та­ю­щих не одно деся­ти­ле­тие. Сре­ди самых извест­ных — «Част­ное собра­ние М.А. Сус­ло­ва», «Кол­лек­цiо­неръ Клуб», «Куту­зов­ский, 24», «Аль­тру­ист», «Рус­ские сезо­ны», «Наше насле­дие», «Антик-инвест & Гале­рея гра­фи­че­ских искусств», «Кар­да­ши­ди Арт», «Искус­ство Восто­ка», гале­рея «Вел­лум» и «Рус­ская усадь­ба», «Три кол­лек­ции», «Рус­ский аван­гард 1910–30х гг.», «Анти­квар­ные сезо­ны», «На Пат­ри­ар­ших», «Кон­сьерж», «Эли­зи­ум», «Собра­ние семьи Пешич» (Сер­бия), Valentina Gallery (США), Boccara (Фран­ция) и дру­гие. Пред­став­лен­ные про­из­ве­де­ния искус­ства име­ют не толь­ко худо­же­ствен­ную и кол­лек­ци­он­ную, но так­же инве­сти­ци­он­ную при­вле­ка­тель­ность для круп­ных част­ных и кор­по­ра­тив­ных собра­ний, не усту­пая по уров­ню луч­шим музей­ным экспозициям.

Цени­те­ли запад­но-евро­пей­ской клас­си­ки по досто­ин­ству оце­нят уни­каль­ные рабо­ты Яна Брей­ге­ля, Кор­не­ли­са де Хема, Масте­ра Свя­той Кро­ви, Фран­са Эйкен­са, Луи­зы Муай­он, Фран­са Снай­дер­са, Бал­та­са­ра ван дер Аста, живо­пись и гра­фи­ку XIX-XX веков Ива­на Шиш­ки­на, Ива­на Айва­зов­ско­го, Васи­лий Поле­но­ва, Илья Репин, Алек­сей Совра­сов, Миха­ил Вру­бель, Кон­стан­ти­на Коро­ви­на, Зои Сереб­ря­ко­вой, Кон­стан­ти­на Сомо­ва, Алек­сандра Яко­вле­ва, Ива­на Били­би­на, Кон­стан­ти­на Гор­ба­то­ва и дру­гих. Отдель­но будет пред­став­ле­на теат­раль­ная гра­фи­ка Миха­и­ла Лари­о­но­ва, Сер­гея Судей­ки­на, Бори­са Ани­сфель­да, Алек­сандра Бенуа и других.

Вни­ма­нию пуб­ли­ки будет пред­став­ле­но деко­ра­тив­но-при­клад­ное искус­ство и про­из­ве­де­ния веду­щих юве­лир­ных фирм, рабо­тав­ших для бли­ста­тель­но­го рус­ско­го Дво­ра, про­из­ве­де­ния масте­ров «Фаб­ер­же», «Болин», рус­ская каби­нет­ная брон­за рабо­ты Евге­ния Лан­се­ре, Пет­ра Клод­та, Евге­ния Нап­са, а так­же шедев­ры Импе­ра­тор­ско­го Фар­фо­ро­во­го и Стек­лян­но­го завода.

Спецпроект раздела Антиквариат — Искусство «тихой жизни»

Спец­про­ект Сало­на – тра­ди­ци­он­но неком­мер­че­ский про­ект музей­но­го уров­ня. В этом году он посвя­щен исто­рии натюр­мор­та и носит назва­ние Запад­но­ев­ро­пей­ский и рус­ский натюр­морт XVII—XX веков из част­ных собра­ний. В экс­по­зи­ции впер­вые пока­за­но сопо­став­ле­ние работ ино­стран­ных и оте­че­ствен­ных масте­ров. Здесь – фла­ман­дец Франс Сней­дерс и Иван Хруц­кий, гол­лан­дец Вил­лем Клас Хеда и Петр Кон­ча­лов­ский, фран­цу­жен­ка Луи­за Муай­он и Ната­лья Гон­ча­ро­ва. Эти заме­ча­тель­ные живо­пис­цы бли­ста­тель­но пере­да­ва­ли «тихую жизнь» (Stielleben-нем.) пред­мет­но­го мира: фар­фо­ро­вых ваз, стек­лян­ных буты­лок, рос­кош­ных цве­тов, мор­ских мол­люс­ков и даже насе­ко­мых. Ред­кие экзем­пля­ры жан­ра боль­шей частью скры­ты в част­ных собра­ни­ях. Сде­лать их досто­я­ни­ем широ­ко­го кру­га зри­те­лей – цель спе­ци­аль­но­го выста­воч­но­го проекта.

«В отли­чие от «стро­гих» музей­ных экс­по­зи­ций ГМИИ им. А.С. Пуш­ки­на и ГТГ, где по отдель­но­сти экс­по­ни­ро­ва­лись натюр­мор­ты запад­но­ев­ро­пей­ской и рус­ской шко­лы, наша выстав­ка – впер­вые пока­зы­ва­ет их в сопо­став­ле­нии работ ино­стран­ных и оте­че­ствен­ных масте­ров. Здесь – фла­ман­дец Франс Сней­дерс и Иван Хруц­кий, гол­лан­дец Вил­лем Клас Хеда и Петр Кон­ча­лов­ский, фран­цу­жен­ка Луи­за Муай­он и Ната­лья Гон­ча­ро­ва. Эти заме­ча­тель­ные живо­пис­цы бли­ста­тель­но пере­да­ва­ли «тихую жизнь» (Stielleben-нем.) пред­мет­но­го мира: фар­фо­ро­вых ваз, стек­лян­ных буты­лок, рос­кош­ных цве­тов, мор­ских мол­люс­ков и даже насе­ко­мых. Ред­кие экзем­пля­ры жан­ра боль­шей частью скры­ты в част­ных собра­ни­ях. Сде­лать их досто­я­ни­ем широ­ко­го кру­га зри­те­лей – цель наше­го выста­воч­но­го про­ек­та» — ком­мен­ти­ру­ет кура­тор спец­про­ек­та – Люд­ми­ла Мар­ки­на, про­фес­сор, заве­ду­ю­щая отде­лом живо­пи­си ГТГ.

Ники­та Мака­ров. «Пер­вая звез­да», 2019. Гале­рея «АРТ-СОЮЗ»

Соло­мон Боим (1899–1978). Кар­ти­на «Зим­ний вечер. Твер­ской буль­вар». 1959 г. Бума­га, аква­рель. 27 х 37 см. Гале­рея «Наше наследие»

М.В. Мато­рин (1901–1976). Кар­ти­на «Мос­ков­ский Кремль». 1956 г. Бума­га, аква­рель, сме­шан­ная тех­ни­ка. 27 х 35 см / Гале­рея «Наше наследие»

И.Е. Крач­ков­ский. «Фиал­ки». 1909. Холст, мас­ло. Гале­рея «Куту­зов­ский, 24»

С.Ю. Судей­кин (1882–1946). «Пас­туш­ка и тру­бо­чист». Эскиз костю­мов для поста­нов­ки спек­так­ля «Коро­боч­ка» на музы­ку И. Ф. Стра­вин­ско­го. 1921. Бума­га на кар­тоне, гра­фит­ный каран­даш, гуашь. 29,5х37 см (в све­ту). Гале­рея «Кар­да­ши­ди Арт»

М.Ф. Лари­о­нов (1881–1964). «Поло­са­тый кот». Эскиз костю­ма. 1917 (?). Бума­га, уголь. 31х24 см. Про­ис­хо­дит из кол­лек­ции А. Томи­ли­ной-Лари­о­но­вой (Париж); кол­лек­ции Мад­лен Роше-Жоно (Лион), хра­ни­те­ля музея Изящ­ных искусств Лио­на (1963 – 1986). Рису­нок пода­рен ей вдо­вой худож­ни­ка после пер­со­наль­ной выстав­ки Лари­о­но­ва в этом музее, 17 мар­та – 15 мая 1967. Рису­нок опуб­ли­ко­ван в ката­ло­ге выстав­ки, № 90. Гале­рея «Кар­да­ши­ди Арт»

Ю.И. Пиме­нов (1903–1977). «Купа­ви­на». Эскиз костю­ма для поста­нов­ки II акта спек­так­ля по пье­се А. Н. Ост­ров­ско­го «Вол­ки и овцы». 1941. Бума­га, гра­фит­ный каран­даш, тушь, кисть, аква­рель, бели­ла. 42,5х30 см. Гале­рея «Кар­да­ши­ди Арт»

А.Н. Бенуа (1870–1960). «Буду­ар Наста­сьи». Эскиз для поста­нов­ки I акта спек­так­ля по рома­ну Ф. М. Досто­ев­ско­го «Иди­от». 1925. Бума­га, гра­фит­ный каран­даш, тушь, перо, аква­рель, бели­ла. 24,6х40 см. Гале­рея «Кар­да­ши­ди Арт»

А.Н. Бенуа (1870–1960). Эскиз деко­ра­ции для поста­нов­ки II акта спек­так­ля «Царев­на Лебедь». 1928. Бума­га, гра­фит­ный каран­даш, аква­рель, бели­ла, кол­лаж. 48,5х73 см. Гале­рея «Кар­да­ши­ди Арт»

Б.И. Ани­сфельд (1878–1973). Эскиз деко­ра­ции для сказ­ки. 1920. Бума­га на кар­тоне, гра­фит­ный каран­даш, аква­рель, бели­ла. 55,5х75,5 см. Гале­рея «Кар­да­ши­ди Арт»

Г.А. Пожи­да­ев (1894–1977). «Вождь и его при­спеш­ни­ки». Эскиз теат­раль­ных костю­мов. 1930‑е. Бума­га, гра­фит­ный каран­даш, аква­рель, бели­ла. 48х60,5 см (в све­ту). Гале­рея «Кар­да­ши­ди Арт»

Мастер Свя­той Кро­ви (Лей­ден, 1631–1695, Ант­вер­пен) «Свя­тое Семей­ство». 1510–1520‑е годы. Дере­во, мас­ло. Гале­рея «Центр Искусств»

Бар­то­ло­ме­ус ван Бас­сен (?, око­ло 1590–1652, Гаа­га), Эсай­ас ван де Вел­де (Амстер­дам, 1587–1630, Гаа­га) «Инте­рьер церк­ви», 1623, Дере­во, мас­ло. Гале­рея «Центр Искусств»

Ян Брей­гель Млад­ший (Ант­вер­пен, 1601–1678), Абра­хам Вил­лем­сен (Ант­вер­пен, око­ло 1605–1610 – 1672) — «Алле­го­рия Воз­ду­ха и Огня. Вене­ра в куз­ни­це Вул­ка­на». 1630‑е годы, Дере­во, мас­ло. Гале­рея «Центр Искусств»

Франс Фран­кен Млад­ший (Ант­вер­пен, 1581–1642), Анд­рис Дани­элс (Ант­вер­пен, око­ло 1580 – после 1640) «Мисти­че­ский роза­рий со сце­на­ми из жиз­ни Бого­ма­те­ри», Пер­вая треть XVII века, Дере­во, мас­ло. Гале­рея «Центр Искусств»

Даши Нам­да­ков. «Стре­ми­тель­ный» 2013 г. 5/7, брон­за, литье, пати­на 57х71х21 см. Гале­рея «АРТ-СОЮЗ»

К.К. Коро­вин. «Ноч­ной буль­вар в Пари­же». 1927. Холст, мас­ло. «Кол­лек­цiо­неръ Клуб»

Марк Шагал, «Вес­на», автор­ская моно­ти­пия 1965 года, в един­ствен­ном экзем­пля­ре, под­пи­са­на авто­ром в чер­ни­лах, напе­ча­та­на Jacques Frelaut, Paris, на китай­ской бума­ге. В ори­ги­наль­ной раме. Гале­рея Altmans Gallery

Давид Гер­штейн, настен­ная скульп­ту­ра из алю­ми­ния. «Милый день» (2016). Раз­мер рабо­ты 119 на 200 см. Гале­рея Altmans Gallery

Така­си Мура­ка­ми, «Шан­гри-Ла Голу­бая», офсет­ная лито­гра­фия 2012 года, Раз­мер 65 на 65 см. Рабо­та под­пи­са­на и про­ну­ме­ро­ва­на ”88/300” авто­ром с исполь­зо­ва­ни­ем сереб­ря­ных чер­нил. В ори­ги­наль­ной бам­бу­ко­вой раме. Опуб­ли­ко­ва­на Kaikai Kiki Co., Ltd., Tokyo на бума­ге wove. Гале­рея Altmans Gallery

Ваза. Импе­ра­тор­ский стек­лян­ный завод. 1870–1880‑е гг, Санкт-Петер­бург. Стек­ло, гра­не­ние, рос­пись золо­том и эма­лью. Гале­рея «Куту­зов­ский, 24»

Шкаф-поста­вец, нач. XVIII — тре­тьей чет­вер­ти XVIII века, стиль барок­ко, для хра­не­ния посу­ды, книг, а так­же для пись­мен­ных при­над­леж­но­стей и кор­ре­спон­ден­ции. Гале­реи «Рус­ская усадь­ба» и «Вел­лум»

Скульп­ту­ра «Обе­зья­на с инро», высо­та 24 см, Япо­ния, пери­од Мэйд­зи (1868–1912), Брон­за, медь, стек­ло, литье, гра­ви­ров­ка, золо­че­ние, пати­ни­ро­ва­ние. Гале­рея «Искус­ство Востока»

Contemporary Art/Design

С глав­ны­ми тен­ден­ци­я­ми совре­мен­но­го искус­ства гостей позна­ко­мят участ­ни­ки Про­грам­мы Арт Москва, в чис­ле кото­рых гале­реи «Три­умф», Ovcharenko, Кро­кин гале­рея, «Грид­чин­холл», «Файн Арт», «Культ­про­ект», Восточ­ная гале­рея, Е.К.АртБюро, «Тираж 1/1», Askeri Gallery, Syntax gallery, Artstory, Boccara art и дру­гие. Гостям будет пред­став­ле­на кол­лек­ция рос­сий­ских совре­мен­ных худож­ни­ков раз­ных поко­ле­ний –– Сер­гея Бази­ле­ва, Семе­на Агрос­ки­на, Лео­ни­да Рота­ря, Вла­ди­ми­ра Дубосар­ско­го, Миха­и­ла Бли­но­ва, Ильи Гапо­но­ва, Сер­гея Вол­ко­ва, Ана­то­лия Ган­ке­ви­ча, Оль­ги Тоб­ре­лутс, Несто­ра Энгель­ке. В экс­по­зи­ции Про­грам­мы 30 веду­щих гале­рей и более 100 имен совре­мен­ных художников.

Гале­рея Ovcharenko пока­жет серию тек­сто­вых работ извест­но­го худож­ни­ка Сер­гея Брат­ко­ва, создан­ную пре­иму­ще­ствен­но в послед­нее деся­ти­ле­тие. Они созда­ны по одно­му схо­же­му прин­ци­пу: ком­по­зи­ция про­из­ве­де­ния вклю­ча­ет в себя две части: фото­гра­фию и сло­ган, поме­щен­ный поверх нее.

«Файн Арт», одна из ста­рей­ших гале­рей совре­мен­но­го искус­ства, пред­ста­вит живо­пись и гра­фи­ку худож­ни­ков трех раз­ных поко­ле­ний: кори­фея мос­ков­ско­го кон­цеп­ту­а­лиз­ма Сер­гея Шаб­ла­ви­на, номи­нан­та Пре­мии Кан­дин­ско­го Дмит­рия Шори­на и моло­дой худож­ни­цы Ана­ста­сии Кузнецовой-Руф.

Гале­рея «Грид­чин­холл» объ­еди­нит на сво­ем стен­де изоб­ра­зи­тель­ные рабо­ты двух номи­нан­тов пре­мии Кан­дин­ско­го – худож­ни­ков Вла­ди­ми­ра Гри­га и Алек­сандра Дашев­ско­го, допол­нив их скульп­тур­ным объ­ек­том Вален­ти­на Кор­жо­ва – фина­ли­ста вене­ци­ан­ской пре­мии Arte Laguna.

Askeri Gallery реши­ла раз­де­лить про­стран­ство стен­да на две части – белую и чер­ную, сво­е­го рода Инь и Ян. А пред­став­лять эту фило­со­фию будут четы­ре, раз­ных по сти­лю, тех­ни­ке и миро­вос­при­я­тию авто­ра: живо­пи­сец Павел Полян­ский, рабо­та­ю­щий на гра­ни живо­пи­си, скульп­ту­ры и дизай­на Глеб Ску­ба­чев­ский, уче­ник Захи Хадид – скуль­птор Дани­эль Закх, и фран­цуз­ский улич­ный худож­ник Ромен Фроке.

Гале­рея ARTSTORY позна­ко­мит гостей выстав­ки с твор­че­ством моло­дых моск­ви­чей – Ани и Андрея Аба­ку­мо­вых, исполь­зу­ю­щих в сво­их рабо­тах необыч­ную тех­ни­ку «string art» – рисо­ва­ние нитя­ми. Так­же на стен­де будут пред­став­ле­ны рабо­ты Вла­ди­ми­ра Мига­че­ва, Алек­сандра Каби­на и Маши Шмидт.

«Такие раз­ные пей­за­жи» – тема гале­реи «Культ­про­ект». Худож­ни­ки гале­реи Евге­ния Буравле­ва, Егор Плот­ни­ков и Алек­сей Лан­цев пере­осмыс­ли­ли тему с точ­ки зре­ния состо­я­ния неко­то­рой изо­ля­ции и отсут­ствия при­выч­но­го нам про­стран­ства, доступ­ных и быст­рых пере­ме­ще­ний в послед­нее время.

На стен­де Кро­кин гале­реи будет пред­став­ле­ны живо­пись Кон­стан­ти­на Батын­ко­ва, Васи­лия Смир­но­ва, Анто­на Чума­ка, Мари­ны Рин, объ­ек­ты Лео­ни­да Тиш­ко­ва и видео Пла­то­на Инфан­те. Глав­ный же акцент будет сде­лан на идее игры с кон­тек­стом, в дан­ном слу­чае — с про­из­ве­де­ни­я­ми анти­ква­ри­а­та, балан­си­руя на тон­кой гра­ни вос­при­я­тия совре­мен­но­го и ста­ро­го искус­ства, с эле­мен­та­ми иро­нии и лег­кой про­во­ка­ци­он­но­сти по отно­ше­нию к «стар­шим» коллегам

Гале­рея Tolstoy, пока­жет живо­пись ита­льян­ца Андже­ло Аккар­ди, мало извест­но­го в Рос­сии. Твор­че­ство Аккар­ди – это соеди­не­ние про­шло­го и насто­я­ще­го. Его кар­ти­ны кра­соч­ны, сим­во­лич­ны и сюр­ре­а­ли­стич­ны одно­вре­мен­но. Худож­ник иро­ни­зи­ру­ет, объ­еди­няя на одном хол­сте эле­мен­ты мас­со­вой поп-куль­ту­ры с клас­си­че­ски­ми худо­же­ствен­ны­ми стилями.

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Оль­га Тоб­ре­лутс. «Мост» из серии «Тран­с­ко­ди­ро­ван­ные струк­ту­ры». 2019. Холст, мас­ло. Pogodina gallery

Ли Чин­чжу «Три вопро­са». 2019. Порош­ко­об­раз­ный пиг­мент, мезд­ро­вый клей, небе­ле­ный хло­пок. Гале­рея «Три­умф»

Диа­на Воуба «Спас­ская баш­ня». Из серии «Крас­ная Москва». 2006. ARTinvestment.RU

Дани­эль Закх Inflow Vertical II. 2019. Ком­по­зит­ный мате­ри­ал. Askeri gallery

Вален­тин Кор­жов. «Чер­ное вере­те­но». 2019. Стек­ло­пла­стик, хром. Гале­рея «Грид­чин­холл»

Лео­нид Ротарь. «Полёт». 2020. Холст, мас­ло. Восточ­ная галерея

Ана­ста­сия Куз­не­цо­ва-Руф. «Доро­га». 2020. Холст, уголь­ный каран­даш, акрил. Гале­рея «Файн Арт»

Ани и Андрей Аба­ку­мо­вы. «Голубь мира». 2019. ARTSTORY

Евге­ния Буравле­ва. «Конец зимы». 2020. Холст, мас­ло. «Культ­Про­ект»

Ювелирное искусство

Совре­мен­ны­ми юве­лир­ные брен­ды пре­ми­ум-клас­са, такие как Chamovskikh, Tarutin, Daiko, Marco, Natasha Libelle и дру­гие, пред­ста­вят свои новые лими­ти­ро­ван­ные кол­лек­ции, вдох­нов­лен­ные искус­ством и исто­ри­ей раз­ных сто­ле­тий. Так, Tarutin пока­жет серию «Барок­ко» с уни­каль­ны­ми жем­чу­жи­на­ми, а кол­лек­ция «Готи­ка» юве­лир­но­го дом Daiko пере­осмыс­ля­ет искус­ство сред­не­ве­ко­вой Евро­пы. Источ­ни­ком вдох­но­ве­ния укра­ше­ний брен­да Natasha Libelle послу­жи­ли кар­ти­ны Кло­да Моне, Аль­фон­са Мухи и Жана Гран­ви­ля, а кол­лек­ция дома Chamovskikh в рус­ском сти­ле – это напо­ми­на­ние о рос­кош­ных балах и дра­го­цен­но­стях пред­ста­ви­те­лей Дома Рома­но­вых. Худож­ни­ки брен­да Marco исхо­дят от при­ро­ды само­го кам­ня, созда­вая инди­ви­ду­аль­ный дизайн для каж­до­го из них, что­бы наи­бо­лее пол­но под­черк­нуть его красоту.

Ретроавтомобили с историей

Ретро­ав­то­мо­би­ли – новый раз­дел выстав­ки, в кото­ром каж­дый экс­по­нат – леген­да, вопло­ще­ние в метал­ле духа и сти­ля ушед­ше­го сто­ле­тия – 1900–1960‑х годов. Эти авто­мо­би­ли побеж­да­ли в кон­кур­сах эле­гант­но­сти и слож­ней­ших гон­ках, были поко­ри­те­ля­ми сер­дец и недо­ступ­ны­ми меч­та­ми для целых поко­ле­ний, пере­жи­ва­ли момен­ты три­ум­фа и годы забве­ния, мно­го­крат­но меня­ли сво­их вла­дель­цев, сре­ди кото­рых – коро­ли и мил­ли­о­не­ры, извест­ные ганг­сте­ры и зна­ме­ни­тые акте­ры. Напри­мер, здесь мож­но будет уви­деть зна­ме­ни­тый «авто­мо­биль Штир­ли­ца» – Mercedes-Benz 230 W143 (1939 года выпус­ка), на кото­ром в филь­ме «Сем­на­дцать мгно­ве­ний вес­ны» ездил все­на­род­но люби­мый актер Вяче­слав Тихо­нов, сыг­рав­ший штан­дар­тен­фю­ре­ра Мак­са Отто фон Штирлица.

Подроб­но­сти на сай­те www. antiquesalon.ru

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