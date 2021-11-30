Art Team запустил новый экспресс-курс по развитию креативности за 1 час

Его слушатели овладеют уникальной техникой, выполняя стимулирующие творческий процесс и креативное мышление упражнения, а также узнают о методах генерации идей.

Роскультцентр совместно с АНО «Центр кинофестивалей и международных программ» при поддержке Фонда президентских грантов запустили новый онлайн-курс по развитию креативности на платформе Art Team. Его создатель – автор образовательного интенсива «Питчинг-дни Art Team-2021», генеральный директор Федерации креативных индустрий, обладатель первого в России золотого Каннского льва Игорь М. Намаконов.

Это первый открытый курс эксперта, в котором он делится навыками тренировки креативности, соединяя уже известные элементы уникальным образом. Автор рассказывает, как применить метод «нарезок», который был создан еще в 1920-е годы и активно использовался в литературе, кино и музыке такими легендарными личностями как писатель Уильям Берроуз, музыканты Дэвид Боуи, Том Йорк из Radiohead и другие.

Экспресс-курс длится 1 час и разбит на 9 эпизодов: «Эпиграф про текущий контекст», «Введение в креативность», «Вокабуляр креатора и ключевые принципы», «Как это придумано?», «Насмотренность», «Среда», «Царь-метод», «Оценка» и «Саммари по итогу курса». Каждый снят в нестандартном формате: лекция-прогулка, урок как NFT-токкен, лекционное выступление в стиле университетского преподавателя, стендап и др. Приступить к обучению можно, начав с любого урока, однако создатели рекомендуют в первый раз пройти его в предложенной последовательности. Экспресс-курс бесплатный и доступен на сайте: https://art-team.moscow/

«Мы становимся сильнее в том, что тренируем. Нельзя сходу пробежать стометровку или поднять тяжелую штангу, как подготовленный спортсмен. Нужна тренировка, нужен метод и дисциплина. Нужен тренер. Для этого я и разработал экспресс-курс по креативности. В его основе система «Кроссфит мозга», описанная мной в одноименной книге. Курс позволяет получить вкус тренировки креативного мышления, показывает, как осознанно и эффективно может проходить этот процесс. Каждый урок снят в специально разработанном под него формате. И это сделано с умыслом. Каким? Попробуйте разгадать», – говорит Игорь М. Намаконов.

«На платформе Art Team уже есть два глубоких онлайн-курса для креативных предпринимателей по созданию и управлению своим бизнесом. Однако при общении с российскими креаторами мы столкнулись с их запросом на предметное и оперативное получение практических навыков по развитию креативности. Поэтому в новом курсе мы постарались этот запрос удовлетворить. Он смотрится на одном дыхании, а методики, которые в нем предложены, можно легко практиковать в ежедневном режиме, накачивая «креативную мышцу», — рассказывает Елена Гребенева, руководитель проекта Art Team.

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