Артист Юрий Соломин выступил на творческом вечере в ЦДРА

Российский актер и режиссер, народный артист СССР Юрий Соломин встретился с участниками спецоперации на своем творческом вечере, который прошел в субботу в Центральном Доме Российской Армии (ЦДРА).

В Центральном Доме Российской Армии состоялся творческий вечер с художественным руководителем Государственного академического Малого театра России народным артистом СССР Юрием Соломиным. Зрительскую аудиторию творческого вечера, которая прошла в Краснознаменном зале ЦДРА в рамках проекта «Встреча с настоящими людьми», составили военнослужащие, в том числе участники специальной военной операции на Украине, их родные и близкие, а также юнармейцы и кадеты.

На встрече, которую открыла певица и актриса Илона Броневицкая, Юрий Соломин рассказал о творческом пути и своих учителях. Также гостям ЦДРА показали отрывки из фильмов и спектаклей с участием Юрия Мефодьевича.

Юрий Соломин - Герой Труда РФ (2020), художественный руководитель Государственного академического Малого театра с 1988. Снимался в фильмах «Адъютант его превосходительства», «Обыкновенное чудо», «ТАСС уполномочен заявить…» и других. Лауреат Государственной премии РФ 2001 г.

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